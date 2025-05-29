НОВОСТИНаука и образование

Известный художник временно возглавил алтайский Институт архитектуры и дизайна

Николай Зайков стал директором института после смерти Сергея Поморова

29 мая 2025, 13:05, ИА Амител

Художник Николай Зайков / Фото: страница "ВКонтакте" Николая Зайкова
Художник Николай Зайков / Фото: страница "ВКонтакте" Николая Зайкова

Обязанности директора Института архитектуры и дизайна АлтГТУ стал исполнять известный алтайский художник Николай Зайков. Информация об этом появилась на сайте учебного заведения.

Бывший директор института, известный архитектор, доктор наук и профессор Сергей Поморов ушел из жизни 18 мая 2025 года. Сергей Поморов был доктором архитектуры, профессором, членом Союза архитекторов России и Союза дизайнеров России, автором более 330 научных работ. В Алтайском политехническом институте (с 1992 года – АлтГТУ) работал с 1983 года. В 2002 году стал деканом факультета дизайна и архитектуры, в 2005 году – директором.

"Николай Зайков почти четверть века работает в Институте архитектуры и дизайна АлтГТУ, где более трех лет занимал должность заместителя директора по творческой и научной деятельности", – говорится на странице Николая Зайкова на сайте учреждения.

По сведениям amic.ru, именно художник является главным претендентом, чтобы занять кресло директора института на постоянной основе. Выборы состоятся не раньше осени. Отметим, что у Сергея Поморова было три заместителя: Николай Зайков, Елена Шарова и Михаил Диндиенко.

Что касается Николая Зайкова, то он родился в 1978 году в Камне-на-Оби. Окончил Новосибирскую архитектурно-художественную академию на отделении монументально-декоративной живописи. Участник межрегиональных, региональных, всероссийских, зарубежных, международных выставок, автор более 40 научных, учебно-методических и творческих публикаций.

Архитектор Сергей Поморов / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество

образование АлтГТУ архитектура

Комментарии 11

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Гость

14:51:35 29-05-2025

Чем известен данный художник???

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АННА

14:57:40 29-05-2025

Гость (14:51:35 29-05-2025) Чем известен данный художник??? ... Николай известный художник и прекрасный педагог.

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Гость

15:11:31 29-05-2025

АННА (14:57:40 29-05-2025) Николай известный художник и прекрасный педагог. ... Чем он известен как художник? Вы его работы видели?

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Гость

16:37:57 29-05-2025

Гость (15:11:31 29-05-2025) Чем он известен как художник? Вы его работы видели?... сходите в Музыкальный театр Алт края, там его монументальные мозаики великолепные

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Гость

15:15:32 29-05-2025

АННА (14:57:40 29-05-2025) Николай известный художник и прекрасный педагог. ... Надеетесь на положительную оценку педагога?

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Гость

15:12:22 29-05-2025

АННА (14:57:40 29-05-2025) Николай известный художник и прекрасный педагог. ... Чем он известен как художник? Вы его работы видели?

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Гость

15:34:55 29-05-2025

Гость (15:12:22 29-05-2025) Чем он известен как художник? Вы его работы видели?... Чтобы увидеть его работы, нужно, как минимум, посещать выставки. Его работы побеждали даже на конкурсе, проводимом Третьяковской галереей.

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Гость

16:13:51 29-05-2025

Гость (15:12:22 29-05-2025) Чем он известен как художник? Вы его работы видели?... Видели. Как искусственный интеллект Ни уму, ни сердцу.

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Гость

16:28:47 29-05-2025

Гость (16:13:51 29-05-2025) Видели. Как искусственный интеллект Ни уму, ни сердцу.... Сам спросил - сам ответил

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Гость

17:34:43 29-05-2025

Гость (16:13:51 29-05-2025) Видели. Как искусственный интеллект Ни уму, ни сердцу.... Вкус вкусу не указчик, кто любит арбуз, а кто - свиной хрящик.

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Гость

17:52:54 29-05-2025

Гость (17:34:43 29-05-2025) Вкус вкусу не указчик, кто любит арбуз, а кто - свиной хрящи... Тогда показывайте все комменты, а не те, что вам нравятся.

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