Известный художник временно возглавил алтайский Институт архитектуры и дизайна

Николай Зайков стал директором института после смерти Сергея Поморова

29 мая 2025, 13:05, ИА Амител

Художник Николай Зайков / Фото: страница "ВКонтакте" Николая Зайкова

Обязанности директора Института архитектуры и дизайна АлтГТУ стал исполнять известный алтайский художник Николай Зайков. Информация об этом появилась на сайте учебного заведения.

Бывший директор института, известный архитектор, доктор наук и профессор Сергей Поморов ушел из жизни 18 мая 2025 года. Сергей Поморов был доктором архитектуры, профессором, членом Союза архитекторов России и Союза дизайнеров России, автором более 330 научных работ. В Алтайском политехническом институте (с 1992 года – АлтГТУ) работал с 1983 года. В 2002 году стал деканом факультета дизайна и архитектуры, в 2005 году – директором.

"Николай Зайков почти четверть века работает в Институте архитектуры и дизайна АлтГТУ, где более трех лет занимал должность заместителя директора по творческой и научной деятельности", – говорится на странице Николая Зайкова на сайте учреждения.

По сведениям amic.ru, именно художник является главным претендентом, чтобы занять кресло директора института на постоянной основе. Выборы состоятся не раньше осени. Отметим, что у Сергея Поморова было три заместителя: Николай Зайков, Елена Шарова и Михаил Диндиенко.

Что касается Николая Зайкова, то он родился в 1978 году в Камне-на-Оби. Окончил Новосибирскую архитектурно-художественную академию на отделении монументально-декоративной живописи. Участник межрегиональных, региональных, всероссийских, зарубежных, международных выставок, автор более 40 научных, учебно-методических и творческих публикаций.