Известный художник временно возглавил алтайский Институт архитектуры и дизайна
Николай Зайков стал директором института после смерти Сергея Поморова
29 мая 2025, 13:05, ИА Амител
Обязанности директора Института архитектуры и дизайна АлтГТУ стал исполнять известный алтайский художник Николай Зайков. Информация об этом появилась на сайте учебного заведения.
Бывший директор института, известный архитектор, доктор наук и профессор Сергей Поморов ушел из жизни 18 мая 2025 года. Сергей Поморов был доктором архитектуры, профессором, членом Союза архитекторов России и Союза дизайнеров России, автором более 330 научных работ. В Алтайском политехническом институте (с 1992 года – АлтГТУ) работал с 1983 года. В 2002 году стал деканом факультета дизайна и архитектуры, в 2005 году – директором.
"Николай Зайков почти четверть века работает в Институте архитектуры и дизайна АлтГТУ, где более трех лет занимал должность заместителя директора по творческой и научной деятельности", – говорится на странице Николая Зайкова на сайте учреждения.
По сведениям amic.ru, именно художник является главным претендентом, чтобы занять кресло директора института на постоянной основе. Выборы состоятся не раньше осени. Отметим, что у Сергея Поморова было три заместителя: Николай Зайков, Елена Шарова и Михаил Диндиенко.
Что касается Николая Зайкова, то он родился в 1978 году в Камне-на-Оби. Окончил Новосибирскую архитектурно-художественную академию на отделении монументально-декоративной живописи. Участник межрегиональных, региональных, всероссийских, зарубежных, международных выставок, автор более 40 научных, учебно-методических и творческих публикаций.
14:51:35 29-05-2025
Чем известен данный художник???
14:57:40 29-05-2025
Гость (14:51:35 29-05-2025) Чем известен данный художник??? ... Николай известный художник и прекрасный педагог.
15:11:31 29-05-2025
АННА (14:57:40 29-05-2025) Николай известный художник и прекрасный педагог. ... Чем он известен как художник? Вы его работы видели?
16:37:57 29-05-2025
Гость (15:11:31 29-05-2025) Чем он известен как художник? Вы его работы видели?... сходите в Музыкальный театр Алт края, там его монументальные мозаики великолепные
15:15:32 29-05-2025
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15:12:22 29-05-2025
АННА (14:57:40 29-05-2025) Николай известный художник и прекрасный педагог. ... Чем он известен как художник? Вы его работы видели?
15:34:55 29-05-2025
Гость (15:12:22 29-05-2025) Чем он известен как художник? Вы его работы видели?... Чтобы увидеть его работы, нужно, как минимум, посещать выставки. Его работы побеждали даже на конкурсе, проводимом Третьяковской галереей.
16:13:51 29-05-2025
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16:28:47 29-05-2025
Гость (16:13:51 29-05-2025) Видели. Как искусственный интеллект Ни уму, ни сердцу.... Сам спросил - сам ответил
17:34:43 29-05-2025
Гость (16:13:51 29-05-2025) Видели. Как искусственный интеллект Ни уму, ни сердцу.... Вкус вкусу не указчик, кто любит арбуз, а кто - свиной хрящик.
17:52:54 29-05-2025
Гость (17:34:43 29-05-2025) Вкус вкусу не указчик, кто любит арбуз, а кто - свиной хрящи... Тогда показывайте все комменты, а не те, что вам нравятся.