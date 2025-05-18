Умер известный алтайский архитектор Сергей Поморов

Его ученики разработали сотни успешных проектов зданий и общественных пространств по всему миру

18 мая 2025, 19:50, ИА Амител

Архитектор Сергей Поморов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Умер известный алтайский ученый, директор института архитектуры и дизайна АлтГТУ Сергей Борисович Поморов. Об этом "Катунь 24" сообщили коллеги архитектора.

"[Сергей Поморов] ушел из жизни 18 мая. В это время он отдыхал с женой в Сочи, вместе они гостили у его сестры", – говорится в публикации.

Сергей Поморов был доктором архитектуры, профессором, членом Союза архитекторов России и Союза дизайнеров России, автором более 330 научных работ.

Архитектор родился 12 декабря 1955 года в Змеиногорске. В 1987 году окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "Архитектура". В 1983-м защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата архитектуры в диссертационном совете Московского архитектурного института.

В Алтайском политехническом институте работал с 1983 года. В 2002 году стал деканом факультета дизайна и архитектуры в АлтГТУ, в 2005-м – директором.

Сергей Поморов награжден нагрудным знаком Министерства образования "За развитие научно-исследовательской работы студентов". Заслуженный работник высшей школы РФ.

В феврале журналистам amic.ru удалось пообщаться с Сергеем Борисовичем. Тогда он рассказал об Обском бульваре, новом ЦУМе и застройке Речного вокзала.