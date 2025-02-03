"Город начинает лихорадить". Архитектор о том, как будет выглядеть Барнаул через 25 лет
Известный алтайский ученый Сергей Поморов в интервью amic.ru рассказал об Обском бульваре, новом ЦУМе и застройке Речного вокзала
03 февраля 2025, 11:00, Вячеслав Кондаков
Ученый Сергей Поморов – один из самых известных и уважаемых архитекторов-урбанистов в Алтайском крае. Более 40 лет назад он стал одним из основателей кафедры архитектуры в Алтайском государственном техническом университете, которая позже получила статус института архитектуры и дизайна. За это время его выпускники разработали сотни успешных проектов зданий и общественных пространств по всему миру. Журналист amic.ru Вячеслав Кондаков поговорил с Сергеем Поморовым (а он уже много лет не давал интервью) о том, как должен выглядеть Барнаул через 25 лет. Ученый уверен: краевая столица неизбежно будет расти вверх и в городе появятся небоскребы, как в Дубае. А еще архитектор рассказал, как необходимо застраивать правый берег Оби, когда можно будет уже погулять по Обскому бульвару и почему за 70 лет в Барнауле не построили такого же красивого здания, как "Дом под шпилем".
"Совершить градостроительную ошибку очень легко"
– По специальности вы градостроитель. Правильно ли, по вашему мнению, развивается Барнаул?
– Если говорить о современных тенденциях, то сегодня все города мира растут вверх. Еще 100-150 лет назад строили здания всего в несколько этажей, сейчас в большинстве прогрессивных стран возводят гигантские небоскребы. В Японии уже много лет мечтают приступить к проекту здания, которое бы "уходило" в небеса. Его высота может составить около 1,7 километра. В Саудовской Аравии уже сейчас строят небоскребы высотой чуть более километра. Даже в нашей столице появился целый район "Москва-сити" – самый высокий в Европе. Барнаул также не обошла стороной эта тенденция. На месте Речного вокзала построят самый высокий ЖК в городе, высотой 27 этажей. Изначально там вообще хотели возвести 45-этажный дом. Сейчас проект находится на стадии переработки и согласования. Вторая же противоположная тенденция – расползание застройки вширь. Малоэтажное жилье свойственно и Барнаулу: еще в 90-е у нас начали строить коттеджные поселки.
– Регулярно посещаю все заседания градсовета Барнаула и там в основном рассматривают только новые жилые комплексы. Школы, больницы, стадионы и другие социальные объекты у нас строят очень редко. Такое большое количество домов – нагрузка на инфраструктуру.
– Вы задаете справедливый вопрос, касающийся проблемы локальной застройки. "Поставили" где-то в городе жилой дом, а школы, детского садика или поликлиники рядом нет. Это неправильный подход. Поэтому многие архитекторы выступают против точечной застройки, призывают перейти к комплексной. И такие положительные примеры уже есть. Архитектор Алексей Квасов разработал очень симпатичный проект ЖК в Индустриальном районе. Все новые комплексы, которые планируют возвести в Барнауле, должны быть не хуже. Это правильный пример современной застройки с дополнительными общественными функциями, которые очень нужны горожанам. Но их пока мало.
"Переезд" на другой берег болезненный для любого российского города"
– Как вы оцениваете новый генплан Барнаула?
– Его принятие – большое событие для города. В генплане больше плюсов, чем минусов. Во-первых, мы наконец-то можем приступить к застройке правого берега Оби. Это фундаментальные изменения для Барнаула. В перспективе на правом берегу должен появиться целый район. Как он будет выглядеть – пока неизвестно.
– Но ведь разговоры о том, что на другом берегу Оби может появиться аналог Манхэттена, специалисты ведут уже лет 30. Красноярск или Новосибирск прекрасно развиваются на обеих сторонах реки. Что мешало сделать в Барнауле это раньше?
– Осваивать эту территорию очень трудно. Однако застройщики всегда видели в ней перспективу. Новый генплан развязал им руки. Сейчас со студентами мы начинаем рассматривать варианты того, как должен выглядеть правый берег города. Это полностью поменяет транспортную и инженерную инфраструктуру. Исторический центр города, который фактически сейчас расположен на окраине Барнаула, будет смещен. Это не значит, что уже завтра на правом берегу Оби вырастет новый район. Процесс не быстрый, но он неизбежный.
"Переезд" на другой берег болезненный для любого российского города. Считаю себя "зеленым" архитектором: человеком, который ставит природу на первое место, а не урбанистику. Нельзя просто взять и засыпать песком правый берег Оби, а потом строить там жилье. Такой процесс губительный. Там, в пойме Оби, уже сформирована своя экосистема, ее необходимо сберегать. Потенциальным застройщикам необходимо будет учитывать этот фактор. Рано или поздно настанет час Х, с какими-то утратами для живой природы всем нам придется смириться. Я сторонник строительства на другой стороне Оби в Барнауле, но не с помпезной бетонированной набережной. Конечно, за такой малонарушенной природной территорией придется ухаживать.
– Какие еще плюсы для города открывает новый генплан?
– Также в Барнауле жизненно необходимо построить дуговую дорогу в обход города. Новый документ также позволит решить проблему хранения и утилизации бытовых отходов. Плюсов очень много. Что касается минусов, то они несущественные для масштаба генерального плана. Наш институт направил разработчикам десять замечаний, которые мы просили исправить. Самый острый вопрос – решение транспортной проблемы двух частей города, разрезанной пополам железной дорогой.
– Уже много лет эксперты говорят о необходимости строительства подземного тоннеля под ж/д вокзалом. Якобы именно этот проект поможет разгрузить городские магистрали от пробок. Нужен ли этот проект?
– Этот проект заложен известным барнаульским архитектором Сергеем Боженко. С градостроительной точки зрения ж/д тоннель жизненно необходим Барнаулу. Да, придется потратиться. Необходимо будет посмотреть, где сделать двухуровневые развязки, и составить транспортную схему. Мы сейчас в институте на эти вопросы пытаемся найти ответы. На мой взгляд, для города наступило время перемен. Насколько мне известно, в РЖД тоже не против этого проекта. Осталось найти деньги на строительство тоннеля. Да, но не под зданием железнодорожного вокзала, а немного в стороне.
"Дом под шпилем" – это фирменный знак города. Новый бренд придумать сложно"
– Вы назвали себя "зеленым" урбанистом. Правильно ли понимаю, вы тогда выступаете против застройки территории Ковша и строительства там 16 новых высоток? Лично я как житель Барнаула давно мечтаю о создании там набережной и классного общественного пространства.
– Когда наш архитектурный институт только создали, мэр Владимир Баварин с главами районов города регулярно приезжали к нам в гости. Они советовались, как нужно развивать Барнаул. Помню, Владимир Николаевич попросил нас разработать проект развития территории Ковша и решить: нужна там застройка или нет. Баварин хотел создать на территории рядом с Ковшом красивую набережную со зданиями-символами для архитектуры города. Однако Владимир Николаевич трагически ушел из жизни, и с той поры многие архитекторы по-разному смотрели на территорию Ковша. Все, что сейчас происходит там, логично вписывается в стратегию решения проблем со строительством нового жилья в Барнауле. Однако этого не стоит делать за счет общественных пространств.
– Капитализм, получается, сейчас побеждает?
– Да, пока получается так. Я, например, выступал против строительства нескольких "домов-пластин" на улице Промышленной, которые полностью закрыли вид на речку. Это просто огромные бетонные ужасные стены. Кому от этих зданий стало хорошо? Только 0,5% населения Барнаула, живущих в этих домах. Остальные барнаульцы проиграли и их мнение никто не учитывал. Архитекторы и градостроители должны ответственнее подходить к тому, как развивать такие важные участки в Барнауле.
– Какие современные здания в Барнауле, по вашему мнению, могут попасть на поздравительные открытки через 25 лет?
– Если для человека 25 лет – огромный отрезок времени, то для города – это мгновение в истории. Последняя четверть века прошла для Барнаула в целом неплохо, хотя в городе превалирует массовая невыразительная застройка. Причина – экономические факторы, которые идут впереди паровоза. Архитектура же плетется где-то позади. За последние 25 лет в городе появилось несколько интересных проектов. Прежде всего, это ЖК "Три богатыря" архитектора Владимира Золотова на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской. Могу выделить новое здание алтайского филиала РАНХиГС, над которым работал наш известный архитектор Александр Деринг. Мне очень нравится проект Евгении Реутовой ЖК "Анастасия", который хорошо просматривается со стороны Нового моста, когда заезжаешь в Барнаул. Он делает силуэт города и выразительным, и узнаваемым. Выделю, пожалуй, новый сквер Медиков рядом со зданием АГМУ архитектора Артема Малыгина и ЖК "Лапландия" Алексея Квасова. Однако здания, которые могли бы стать новыми брендами Барнаула, как "Дом под шпилем", до сих пор не появились.
– А в чем причина? "Дому под шпилем" уже больше 70 лет. В отличие от советских архитекторов, сейчас у проектировщиков есть возможность ездить за границу и вдохновляться. В конце концов, можно в интернете посмотреть сотни зданий и создать на их основе что-то свое, уникальное.
– Это непростой, чрезвычайно сложный вопрос. Бренды формируются в умах, в сознании жителей города, а не архитекторов и не сотрудников администрации Барнаула. Интересные здания не перестали строить. Просто барнаульцы коллективно и подсознательно решили, что "Дом под шпилем" – это фирменный знак города. Новый бренд придумать очень сложно. Мне кажется, им после реставрации может стать бывший Сереброплавильный завод. Если мы не будем торопиться, создадим хороший архитектурный проект, то завод обязательно станет новым символом Барнаула.
– Вы говорите, что не нужно торопиться. Владелец бывшего Сереброплавильного завода Евгений Ракшин обещал, что в каком-то виде реконструкция завершится к 300-летию Барнаула. Успеют ли за пять лет?
– Думаю, за это время успеть бы подготовить проектно-сметную документацию. Наши студенты-выпускники под руководством маститых архитекторов сделали не менее десяти проектов. Во всех прослеживается одна тенденция: масштаб нового объекта на территории комплекса не должен быть больше, чем существующие фабрики, разве что чуть-чуть. В отреставрированной оболочке должна сохраниться актуальная городская функция. Тогда на бывшую "Спичку" в выходные обязательно потянутся барнаульцы, а эту прекрасную территорию от глаз горожан перестанет скрывать серый металлический забор.
– А что должно быть ядром нового комплекса? Кафе, магазины или арт-пространства?
– Безусловно, это должны быть объекты с разным набором функций: культурно-развлекательные пространства, рестораны, кафе, зеленые атриумы, воркшопы и так далее. Считаю, что нужно туда привнести и какую-то производственную функцию. Сейчас в Барнауле работает много мастерских ремесленников, швейников, декораторов, дизайнеров. Почему бы их не разместить под одной крышей Сереброплавильного завода? Во многих странах мира это всеобщая проблема: понять, как заставить здание жить в современности, в старую оболочку поместить новую функцию. Называется по-разному: "реновация", "модернизация", "ревалоризация". В Москве для выставок и инсталляций сделали музей современного искусства "Гараж". Кстати, это был проект великого русского архитектора Константина Мельникова. Нужно равняться на эти объекты.
"Речной вокзал нужно было сохранить. Однако со временем я пересмотрел свою позицию"
– Сотрудник вашей кафедры Артем Малыгин сделал проекты для сквера Медиков, парков "Центральный", "Юбилейный", бывшего парка имени Ленина, а сейчас работает над концепцией будущего парка за ТРЦ "Европа". Все эти проекты очень похожи друг на друга. На этом фоне парк "Изумрудный", над которым, в частности, трудились ваши выпускники Максим Максименко и Андрей Атаджанов, заметно отличается. Нужно ли приглашать работать над знаковыми проектами архитекторов из других городов страны, чтобы не строить однотипные здания или общественные пространства?
– Я сторонник реализации потенциала местных архитекторов. Они лучше знают градостроительную ситуацию изнутри. У нас на Алтае отличная школа. Выпускники института архитектуры и дизайна подарили Барнаулу много замечательных архитектурных объектов, в том числе и парк "Изумрудный". Таких сильных архитектурных кафедр, как у нас в "политехе", в стране не так много. К нам не просто поступить, а многие выпускники работают по всему миру. Недавно директор издательского дома "Алтапресс" Юрий Пургин сказал мне: "Если в городе есть своя архитектурная школа, то этому городу повезло". Я с этим мнением согласен. Однако в мировой практике сейчас, наоборот, все популярнее приглашать архитекторов даже не из другого города, а из другой страны. Во многих продвинутых странах работают модные всемирно известные архитекторы. Иногда у них получаются очень успешные проекты. В России такая практика есть только в Москве и Санкт-Петербурге.
– Вы говорили, что в Барнауле редко появляются новые здания, которые становятся брендом города. Может ли им стать строящийся ЖК на площади Сахарова?
– Это городской центр, место пересечения транспортных и пешеходных потоков. Там в будущем появится плотная застройка, которая неизбежно повлияет на трафик. С другой стороны, безусловно, это будет новый крупный объект, который привлечет внимание всех жителей города. Над проектом работал архитектор Сергей Чобан, который известен своим высотным комплексом "Федерация" в Москве. Это как раз положительный пример, когда заказчик привлекает приглашенного известного специалиста, а не обращается к местным авторам. Говорить о том, как Сергей Чобан "чувствует" пульс Барнаула, пока преждевременно. Насколько мне известно, проект сейчас немного пересматривается. Уверен, что он станет лучше.
– Как вы оцениваете проект двух небоскребов на месте Речного вокзала? Знаю, что многим урбанистам он не нравится. Нужно ли застраивать берег Оби высотками? В Майами, например, рядом с водой всегда строят самые роскошные отели и небоскребы.
– Скажу откровенно: изначально я критически относился к высотной застройке на этом участке. В моем понимании Речной вокзал нужно было сохранить. Однако со временем я пересмотрел свою позицию. К нам на кафедру обратились представители компании "Селф" с просьбой разработать концепцию набережной, которая бы примыкала к площади Баварина. Необходимо переосмыслить эту часть города, а, возможно, и дать предложения по благоустройству набережной вдоль речки Барнаулки до территории бывшего Сереброплавильного завода. Что касается самого проекта ЖК на месте Речного вокзала, то его авторы поступили правильно, когда понизили высоту зданий. С точки зрения градостроительства, важные городские магистрали должны замыкаться каким-то значимым объектом. Надо изучать, как две башни на Речном будут просматриваться с разных ракурсов, особенно с проспекта Ленина.
– Глобальные перемены ждут и площадь Советов. Вам нравится новый проект ЦУМа?
– Когда город растет вверх – это признак времени. Город становится современным. Небоскребы у нас будут строить. Другое дело, в каких местах их возводят. В Париже, например, для высоток существует отдельный район Дефанс. Это правильный подход: все же такие объекты должны появляться в срединной части или на окраине города, но не в историческом центре рядом с памятниками архитектуры. Новый проект ЦУМа влияет на будущий Обской бульвар, который должен начинаться от здания администрации Алтайского края и примыкать к берегу Оби. Согласно классической ансамблевой схеме, у бульвара должны быть симметричные фланги, а застройка – одинаковой по стилю. Новое здание ЦУМа эту концепцию нарушит.
– Проекту Обского бульвара уже более 80 лет и когда его реализуют – неизвестно. Есть ли вообще какие-то перспективы, что это произойдет при нашей жизни?
– Проект бульвара "передают" из рук в руки уже не одно поколение. Однако я все равно верю, что Обской бульвар у нас появится. Даже если через 25–30 лет, что для города всего лишь мгновение. Нужно посмотреть, например, на опыт Китая, где я иногда бываю. Там такие проекты реализуют быстро: бульдозеры сносят целые кварталы старого одно-двухэтажного жилья и на этом месте возводят высотные общественно-жилые комплексы повышенной комфортности. Мы с вами живем не в Китае, у нас много юридических аспектов. Вряд ли городская власть снесет целые кварталы, пусть даже с ветхими домами. Начнутся скандалы из-за владельцев земельных участков, которые не захотят переезжать.
– Как вам идея убрать трамвайное кольцо с площади Свободы и создать там новую площадь, которая может заменить функции площади Сахарова? Куда можно перенести это кольцо?
– Эта идея была заложена в концепцию развития туркластера "Барнаул – горнозаводской город". Когда мы со студентами изучали, куда можно перенести транспортные пути, основным вариантом была площадь Спартака-2. Там тесно, но других вариантов пока нет. Это непростая задача для руководства города: решить транспортную проблему на площади Свободы. Конечно, нужно убрать трамваи с улицы Ползунова. Из-за них постоянно "потряхивает" здание филармонии – проект известного русского архитектора Ивана Ропета. В перспективе улицу Ползунова можно было бы благоустроить и сделать ее более пешеходной, при этом сохранив место и для автомобилей. Этот проект точно нуждается в реализации и только улучшит наш город.
– Вы автор концепции "Барнаул – горнозаводской город". Этому проекту же больше десяти лет. Как оцениваете его результат?
– "Барнаул – горнозаводской город" – исключительно важный и одновременно долгоиграющий проект. Помню, когда только об идее развивать туризм в Барнауле заявили власти, то все начали шутить и не верили в такой проект. В итоге город из федерального бюджета получил сотни миллионов рублей, на эти деньги мы построили важные объекты. Прежде всего, у нас появилась пешеходная улица Мало-Тобольская. Часть работ – коммуникации и ливневые канализации – незаметны для большинства. Завершиться проект должен к 2028 году. Необходимо из парка "Центральный" запустить канатную дорогу в Нагорный парк. Тогда мы создадим единый пешеходный закольцованный маршрут по старой части Барнаула.
О чем еще рассказал Сергей Поморов
О работе градсовета:
Сейчас они проходят не так, как в советское время. Тогда градсовет создавался при главном архитекторе города и имел рекомендательную функцию. Сегодня в России осталось очень мало городов или регионов, где сохранилась ставка главного архитектора. В Алтайском крае с этим все хорошо: Виктор Дмитриевич Четошников прекрасно справляется со своей работой.
О главных градостроительных ошибках в Барнауле:
Когда на проектных магистралях или красных линиях бездумно ставят здания. В результате город начинает лихорадить: появляются автомобильные пробки, заторы. Жить становится некомфортно. В некоторых странах мира специальные архитекторы следят за тем, чтобы не было градостроительных ошибок. Если необходимо – сносят здание, расширяют дороги.
Совет молодым архитекторам:
Всегда нужно думать, прежде всего, о создании комфортной городской среды. А уже потом переживать за застройщика, для которого чаще важнее построить как можно больше квадратных метров. Увы, есть случаи, когда заказчик обращается к молодым архитекторам и просит его руками изуродовать Барнаул. Чтобы я посоветовал таким молодым архитекторам? Бежать от такого заказчика, искать другого. Как на войне: либо ты выжил, либо нет. Архитектор не должен предавать свою профессию исключительно ради денег.
11:47:01 03-02-2025
Как прекрасно, сначала был против застройки речного вокзала, но когда обратился СЕЛФ взгляды пришлось пересмотреть. Да и кстати могут музеи подтвердить что им передали всю флорентийскую мозаику которую там демонтировали?!
11:57:28 03-02-2025
25 лет для истории это мгновение). К этому времени 75% местных читателей уже не будет, наверное.
12:01:20 03-02-2025
Тут сразу возникает вопрос "учёному": Почему в странах Европы не сносят всякое древнее старье, а продолжают жить в домах, которым уже по нескольку сотен лет? И почему "лучшие люди" России, в том числе строители стекловатных человейников по тропическим проектам как в Дубае, скупают там такие дома для себя и своей жизни там?
15:51:06 03-02-2025
Гость (12:01:20 03-02-2025) Тут сразу возникает вопрос "учёному": Почему в странах Европ... Прекрасный Санкт-Петербург, построенный, в основном, Европейскими архитекторами, как стоял, так и стоит, никто его сносить не собирается - простоит еще 1000 лет. А человейники мы сами строим, делайте выводы)
06:10:43 05-02-2025
Гость (12:01:20 03-02-2025) Тут сразу возникает вопрос "учёному": Почему в странах Европ... Зачем далеко ходить, надо сначала навести порядок в самом городе, сколько у нас в Центральном районе домов заброшеных , так надо в перед навести порядок там, а потом уже идти дальше, а так можно бес конца, там начать потом бросить, и в другом месте так же и что из этого выброс денег на ветер..
12:03:48 03-02-2025
В общем ничего толкового не будет
12:04:25 03-02-2025
Поморов это тот архитектор, который считает, что главное в архитектуре это эскизный проект, а рабочий проект это инженерная работа? И у него в проекте здание было размещено на существующих канализационных люках?
12:17:22 03-02-2025
В отличие от советских архитекторов, сейчас у проектировщиков есть возможность ездить за границу и вдохновляться. В конце концов, можно в интернете посмотреть сотни зданий и создать на их основе что-то свое, уникальное.(c)
Съездил уже один, вдохновился. Создал эрзац Европы на Неве. Даже архитекторов притащил оттуда, только все равно не получилось. недарос столько маньяков и расчленитей оттуда. Даже местные сами мемы придумывают на эту тему
21:51:38 03-02-2025
Гость (12:17:22 03-02-2025) В отличие от советских архитекторов, сейчас у проектировщико... ты бредит?
12:23:47 03-02-2025
Очевидно, что Новосибирск находится на двух высоких берегах Оби (поэтому там жд с мостом и построили), а У Барнаула одна сторона это пойменные луга. Очевидно, что застройка правого берега нарушит экосистему и в принципе опасна из-за того, что река легко может менять свое русло. Двести лет назад никакого Ковша не было, там река подмывала крутой берег, а у бывшего ВДНХ наоборот была песчаная коса, а сейчас там моет берег.
13:47:06 03-02-2025
Гость (12:23:47 03-02-2025) Очевидно, что Новосибирск находится на двух высоких берегах ... Они, видео, не в курсе, что у рек есть такая тенденция выходить из берегов, что Обь, собственно, и делает периодически, затапливая правый берег. Про Затон, видно, тоже ничего не знают...
12:45:47 03-02-2025
Этот "учёный" человек в курсе, что история трамвайного движения в Барнауле начиналась с кольца на пл. Свободы и линии на ул. Ползунова? И было бы гораздо интереснее не идти на поводу у бизнеса и малограмотных чиновников, поддерживая предложение о ликвидации там трамвайного движения, а наоборот предпринять усилия по вписыванию трамвая Барнаула с его историей в туркластер. Тем более, что технологии строительства бесшумного трамвайного пути существуют уже давным-давно ...
13:04:52 03-02-2025
А кто-то прислушался к его мнению по поводу строительства нового ЦУМа? Увы😱
13:17:20 03-02-2025
Цит.: К нам на кафедру обратились представители компании "Селф" с просьбой разработать концепцию набережной
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Всё, расходимся, дальше можно не читать. Бабло способствует верному пониманию архитектуры.
13:38:39 03-02-2025
Нынешние архитекторы прям соревнуются, кто лучше дизайн придумает. Но, почему-то, не учитывают специфику местоположения города. А ведь ещё в советское время была задумка застройки правого берега Оби, но не стали. Не получилось метро построить... Почему? А на счёт высоток... Попадалась мне статья как-то в инете, что остров, на котором стоит Нью-Йорк из-за высоток уходит под воду. Уж не трогали бы историческую часть города... Деятели....
13:42:30 03-02-2025
А чем помешало троллейбусное кольцо у набережной Речвокзала?Тоже бы хотелось услышать мнение профессионала.А то у нас всё стараются сделать чтобы не людям было удобно ,а толстосумам выгодно.
14:56:52 03-02-2025
Афиноген (13:42:30 03-02-2025) А чем помешало троллейбусное кольцо у набережной Речвокзала?...
Так, видимо, та же причина ... СЕЛФ обратился и кольцо помешало
15:05:57 03-02-2025
Афиноген (13:42:30 03-02-2025) А чем помешало троллейбусное кольцо у набережной Речвокзала?... Ответ банален. Будущему ЖК нужна парковка на общественной территории. Не на выкупленных же землях Селф её будет обустраивать. Не для того чиновники администрации в свои кресла были сажены, чтобы город делать удобным для всех жителей..
14:20:09 03-02-2025
Вопрос один , где людей для проживания возьмут сейчас тысячи квадратных метров не распроданы, или расчет на специалистов из Средней Азии.
15:26:57 03-02-2025
гость (14:20:09 03-02-2025) Вопрос один , где людей для проживания возьмут сейчас тысяч... Они не распроданы не по причине ненужности, а по причине высокой цены. А цена снижается при увеличении предложения.
15:24:03 03-02-2025
В генплане есть участки земли которые сейчас заняты, а там планируются всякие бульвары дороги, туннели. Вопрос почему уже сейчас эти участки не скупаются, не запрещается их переоформление, если ре начинать сейчас то и за 30 лет эти земли не получится освободить .
15:25:03 03-02-2025
Не планируется ли реконструкция моста в начале советской армии?
16:19:39 03-02-2025
Антон (15:25:03 03-02-2025) Не планируется ли реконструкция моста в начале советской арм...
Нет, не планируется. СЕЛФ же не обращался, а для администрации и так сойдёт. Да и реконструкция там не поможет, нужен новый мост. А новые, наша администрация, строит уже старых - пример на Челюскинцев. Поэтому, уж лучше так, по одной полосе для автомобилей и трамваев в каждую сторону, чем новый с реверсным движением.
15:41:20 03-02-2025
а он не перепутал Барнаул с Нью-Йорком? судя по фотке с небоскребами, наш городок такие домища не вместит.
они тоннель под жд вокзалом построить не могут и трамвай под землей пустить, чего уж говорить про застройку и перестройку города
16:37:13 03-02-2025
А мне нравится идея перехода города на правый берег. Построить ылитный район с футуристическими домами до 50 этажей. В первую очередь перевезти туда краевую администрацию. Чтобы чиновники могли на правом берегу жить и работать. Давно надо было! Тогда бы ОНИ оставили Барнаул в покое, сохранили Речной вокзал, троллейбусное и трамвайное кольца. Освободилась бы Змейка, ылиты же все на правом берегу! А здание на Ленина,59 передать университету, пусть вокруг обстраивают своими общагами. Было бы хорошо для всех!
16:55:47 03-02-2025
Почему да почему не построят ничего лучше Дома под шпилем? Потому что архитекторы - бездари и умеют проектировать только уродливые небоскребы. Через 25 лет при таких архитекторах Барнаул превратится в унылое дерьмо.
18:08:26 03-02-2025
@В некоторых странах мира специальные архитекторы следят за тем, чтобы не было градостроительных ошибок. Если необходимо – сносят здание, расширяют дороги.@
Снести новый "стадион" Локомотив и высотку меж двух Идеалов, а также новые дома на Партизанской. Из-за этих ошибок дороги не расширить
19:26:56 03-02-2025
Гость (18:08:26 03-02-2025) @В некоторых странах мира специальные архитекторы следят за ... Александр Деринг — архитектор, спроектировавший жилой комплекс «Локомотив» в Барнауле. Он случайно не выпивает? Как можно объяснить такую несуразицу на месте Локомотива, не иначе у автора проблема с зависимостью? Когда проезжаю мимо, всегда отворачиваюсь, стараюсь не смотреть. Самое уродливое, что есть в городе.
18:15:04 03-02-2025
Про новый шпиль как-то стыдливо умолчал. Ах, да это же Селф строил, он же платит
20:29:51 03-02-2025
"учёный" ни один вопрос внятно не осветил. Так, мычание
21:20:33 03-02-2025
В Барнауле нет архитекторов многоэтажного жилья. Лучшее, что могут предложить - переработка купленных проектов. Либо копировал/вставил. По малоэтажке есть редкие интересные проекты. А в целом, беда города в том, что хозяева здесь Ракшин, Шония, Тайчер, Отмашкин, Гатилов и подобного калибра персоны.
23:36:24 03-02-2025
На улице Взлетная уже скоро вторым ярусом уродливые свечки будут втискивать и ни один архитектор города не может сказать, что там уже ходить тесно, не только машинам проезжать. Ну и опять же, это территория будущего парка. Но на парке денег не заработаешь, это нам понятно...
07:05:42 04-02-2025
Барнаул не плохой городишко. Маленький, провинциальный, чистый. Но это городишко. Почитал мечты архитектора и показалось, что он говорит про Новосибирск или Екатеринбург, которые минимум в 3 раза больше БарнАула. Планы наполеоновские, но наврятли это сбудется даже через 100 лет. Левый берег впринцыпе не застроить, так как там затопляемая часть. Максимум это торговые обьекты на возвышенностях. Был в Барнауле на новогодних праздниках, идёшь по центру и такое ощущение что в деревне. Маленький город, и планы явно не для него.
10:45:02 04-02-2025
Сейчас застроят речной на картинке все красиво после собственники на собрании решат нечего на территории делать посторонним,огородят забором ,а площадь Баварина превратится в автостоянку ,отличный проект,как всегда и везде в в Барнауле
13:17:47 04-02-2025
Локомотив да. Сколько им говорили. Самое оживленое место в городе плюс приток трафика с профинтерна. Сам Бог велел задвинуть его вглубь добавив 1 или 2 полосы вдоль локомотива. А ведь у него еще возможно будут парковаться машины . Об этом вообще не думают когда строят.
19:02:28 04-02-2025
Стыдно.что в городе га такой большрй реке.нет ни речного аокзала.ни набережной.ни пляжа в зоне доступности...Красноармейский уродлив.везде.где можно втыкают дома.парков в городе очень мало.пости все с советских времен.да и от тех оттяпали половину под постройки.Дома на Строителей требуют ремонта.все рушится...Город стал неуютным.даже в новостройках.посажены деревья как попало.где соснс.где береза или яблоня.Есть в городе тот.кто за этим смотрит.Посмотрите на другие города.например.Казань.высаживают одинаковые низкорастущие красивые ели.и чистые.не будет листвы и зелено...
12:57:33 14-02-2025
Какая чушь! Человек просто не знает что такое современная мало и средняя жилая квартальная застройка. Возникает вопрос к его компетенциям. Небоскребы строят в деловых частях города, не более того. Купите человеку билет в Саудовскую Аравию или Японию. Пусть посмотри что такое ЖИЛАЯ застройка и что такое ДЕЛОВАЯ застройка. Поймет разницу между финансовым центром и жилым домом. Господи, вот почему в Барнауле строят так как строят, оказывается у "ученых" местного разлива каша в голове.