Пенсии россиян могут сократиться в полтора раза
Экономически активных граждан становится все меньше, объяснил эксперт
30 января 2025, 17:00, ИА Амител
Россияне могут начать получать пенсии в полтора раза меньше по реальному наполнению к 2047 году. Об этом изданию "Абзац" рассказал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
По его словам, основная проблема заключается в том, что число экономически активных граждан, которые формируют пенсионный фонд за счет налоговых отчислений, становится все меньше. Если тенденция сохранится, уже в ближайшие десятилетия финансирование пенсий может оказаться под угрозой.
"Условно говоря, в 2047 году человек де-факто будет получать пенсию в полтора раза меньше по реальному наполнению, чем сегодня", – отметил Юрий Крупнов.
Эксперт также считает, что российскую пенсионную систему ждут два серьезных кризиса. Первый наступит в начале 2040-х годов из-за резкого сокращения числа работающих граждан, а второй – в 2050–2060-х, когда накопленный эффект еще сильнее ударит по системе выплат.
"Если производительность труда изменится и россияне увеличат свои доходы в разы, то кратно вырастут и поступления в Социальный фонд, откуда платятся пенсии", – подчеркнул он.
По прогнозам Росстата, если демографическая ситуация не изменится, к 2046 году население России может уменьшиться до 138 миллионов человек. Более пессимистичный сценарий предлагает ООН: сокращение численности до 125 миллионов уже к 2050 году.
17:04:40 30-01-2025
Да куда же ещё сокращать 🤔?
22:44:52 30-01-2025
Гость (17:04:40 30-01-2025) Да куда же ещё сокращать 🤔?... Есть куда.
17:26:49 30-01-2025
Заставить работать ничегонепроизводящих чиновников и денег будет ну просто завались
17:30:43 30-01-2025
Черный нал, серая зарплата, неофициальный заработок, масса людей тупо не платит налоги и живет за счет тех, кто платит. А вы тут про производительность лечите.
19:08:55 30-01-2025
Гость (17:30:43 30-01-2025) Черный нал, серая зарплата, неофициальный заработок, масса л... Я согласен . В Алтайском крае официально писалось в Амике 50-60 % фирм которые платят зарплату вч ёрную. И указывалось. что в начала этого года будут сплошные проверки по данному вопросу . И будут после этого огромадные доначисления в пенсионный фонд и бюджет. Это огромадные триллионы.Пока я не наблюдаю этих проверок. Ведь такой беспредел идёт с 1991 года.Эти деньги лежат просто под ногами и при чём огромные.Несколько лет назад продвигал Зюганов вопрос , чтобы каждый Россиянин имел свою долю от нефти, т. к это народное достояние как в других странах. По расчётам каждый Россиянин должен иметь долю 20 млн. руб.А ведь у нас ещё и газ есть.Вот делайте выводы после всего этого.
21:45:31 30-01-2025
Свой (19:08:55 30-01-2025) Я согласен . В Алтайском крае официально писалось в Амике 50... Как только это сделать сразу появятся 200 000 безработных и 20 000 предприятий закроются. Соответственно , отчисления в пенсионный сократятся в 1,5-2 раза. И кто от этого выиграет?
05:39:26 31-01-2025
Свой (19:08:55 30-01-2025) Я согласен . В Алтайском крае официально писалось в Амике 50... Чем пороть чушь, лучше поинтересоваться налогами с ФОП.
17:43:51 30-01-2025
Пусть с нефтегазовых и прочих доходов отстегивают, так то это общенациональное достояние. Почему только с ЗП работающих должна пенсия формироваться ? И так то те кто выйдет на пенсию всю жизнь оплачивали пенсию других, а их решили кинуть в итоге ?
17:54:41 30-01-2025
Фонд национального благосостояния России (ФНБ) — российский государственный резервный фонд, является частью механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную перспективу.
ФНБ формируется за счёт дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами. Фактически, ФНБ наполняется из средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учёту и управлению в целях обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан России, а также обеспечения сбалансированности федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда России.
18:18:05 30-01-2025
Гость (17:54:41 30-01-2025) Фонд национального благосостояния России (ФНБ) — российский ... Если ФНБ в текущем объеме поделить на все наше население, то каждому достанется аж 20 тысяч рублей. Разово.
А еще я читал, что если суммарные накопления пенсионных фондов Норвегии разделить на ихнее население, то на человека выйдет уже по 300 тыс. долларов. Такая вот арифметика.
09:13:21 31-01-2025
Гость (17:54:41 30-01-2025) Фонд национального благосостояния России (ФНБ) — российский ... Сегодня Фонд есть, через какое то время Фонда может уже и не быть по каким то причинам... (
18:04:20 30-01-2025
Пенсии в 2040-2060-х годах? Серьёзно? Да мы не знаем точно, что нас ждёт через три месяца, не то что к концу этого года! Кроме неумолимого перехода на подножный корм.
18:12:18 30-01-2025
И главное,пока работаете,ИДУТ ОТЧИСЛЕНИЯ в пенсионный!!!И куда делись денежки ?
21:47:49 30-01-2025
Гость (18:12:18 30-01-2025) И главное,пока работаете,ИДУТ ОТЧИСЛЕНИЯ в пенсионный!!!И ку... Да! Все работающие граждане страны, отчисляющие в пенсионный фонд, обеспечивают сами себя будущей пенсией и никто другой. Вложение этих денег в экономику приумножает их. Если в ПФР нет денег, значит, они разворованы. Работоспособные граждане, не платящие по норме в ПФР, не должны получать пенсии.
18:17:00 30-01-2025
С кого же в первую очередь, как не с власти, должен быть спрос за то, что "число экономически активных граждан, которые формируют пенсионный фонд за счет налоговых отчислений, становится все меньше"? Значит вот как "усердно" преодолевает режим едва ли не самый грозный для страны демографический кризис, обрекая граждан на такое "качество" жизни, при котором численность населения не только не возрастает, а, наоборот, рекордными темпами сокращается!?
18:31:21 30-01-2025
А может быть перестать блогеров продвигать на ТВ и взахлеб рассказывать об их доходах? Налоги им начали начислять не так давно, основная масса все равно уклоняется. Экономически активных граждан становится все меньше, потому что дети больше не хотят стать учителем или врачом или, как отец, слесарем, героем труда, и зарабатывать больше соседа инженера. Они все хотят стать блогером, не вставать рано на работу, не сидеть в офисе по 8-10 часов, не лечить и не учить, они хотят снимать ролики и получать лайки за просмотры и деньги за рекламу. Нашему правительству надо задуматься над этой проблемой, а то не только пенсию платить будет нечем, но и зарплату право охранителям и военным , а потом и чиновникам.
18:37:21 30-01-2025
Какой такой 2047 год? Тут текущий год прожить бы ! Нам со школьной скамьи сказки рассказывали про развитой социализм, светлую зарю Коммунизма, продовольственную программу, программу Жилье и еще много разных сказок! На все это одной человеческой жизни не хватит.
19:47:42 30-01-2025
на эти пенсии в принципе жить нельзя.
еще худо-бедно концы с концами пока оба живы. Один когда отходит, то второй впроголодь доживает.
на счет денег в бюджете, вот была новость, как планшетов наа 9 ярдов закупили, не распечатали и в планах новая закупка.
тратить научитесь, а не на пенсах кроите.
белая зп никто не спорит, что хорошо, но не у всех так, поскольку рынок труда рынок работодателя, то кто платит тот и танцует.
20:26:55 30-01-2025
- "По прогнозам Росстата, если демографическая ситуация не изменится, к 2046 году население России может уменьшиться до 138 миллионов человек. Более пессимистичный сценарий предлагает ООН: сокращение численности до 125 миллионов уже к 2050 году." ----Если будем воевать, то никого не останется. К 2046 году этих клоунов, которые прогнозируют не будет. Придут разумные люди, которые внедрят роботов, что приведет к выпуску продукции с высокой прибавочной стоимостью Средств в бюджете будет, как у дурака махорки. У всех будет отчисление национального богатства, без всяких пенс., социальных и прочих фондов. Конец олигархам и чубайсятыне или крах правителю этого мира с его сатрапами, как написано в последней книге Бога - Откровение. Аминь!
22:19:43 30-01-2025
За 10 лет замороженные накопительные пенсионные деньги, которыми распоряжается и контролирует государство в лице банков (пенсионных фондов), увеличены аж на 60% т.е. на 5-6% в год.
А официальная инфляция за 10 лет составила 73%. Т.е. пенсионные фонды не то, что не увеличили реальные пенсии россиян, а проели их, хотя сами банки заработали рекордные прибыли. В том числе и за счет денег пенсионеров, которые давали под хорошие , а в 2024 году - космические проценты.
Пустите пенсионные деньги в ипотеку: и пенсии вырастут и ипотека дешевле будет.
05:11:38 31-01-2025
Предлагаю сократить пенсии наших депутатов в полтора раза и эти 1.5 отдать обычным людям в виде прибавки к пенсии
06:34:40 31-01-2025
Читаем: "Пенсий не будет".
08:59:25 31-01-2025
опять кто то воду мутит?