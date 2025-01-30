Экономически активных граждан становится все меньше, объяснил эксперт

30 января 2025, 17:00, ИА Амител

Российские деньги. Рубль / Фото: amic.ru

Россияне могут начать получать пенсии в полтора раза меньше по реальному наполнению к 2047 году. Об этом изданию "Абзац" рассказал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

По его словам, основная проблема заключается в том, что число экономически активных граждан, которые формируют пенсионный фонд за счет налоговых отчислений, становится все меньше. Если тенденция сохранится, уже в ближайшие десятилетия финансирование пенсий может оказаться под угрозой.

"Условно говоря, в 2047 году человек де-факто будет получать пенсию в полтора раза меньше по реальному наполнению, чем сегодня", – отметил Юрий Крупнов.

Эксперт также считает, что российскую пенсионную систему ждут два серьезных кризиса. Первый наступит в начале 2040-х годов из-за резкого сокращения числа работающих граждан, а второй – в 2050–2060-х, когда накопленный эффект еще сильнее ударит по системе выплат.

"Если производительность труда изменится и россияне увеличат свои доходы в разы, то кратно вырастут и поступления в Социальный фонд, откуда платятся пенсии", – подчеркнул он.

По прогнозам Росстата, если демографическая ситуация не изменится, к 2046 году население России может уменьшиться до 138 миллионов человек. Более пессимистичный сценарий предлагает ООН: сокращение численности до 125 миллионов уже к 2050 году.