Сейчас средний стаж россиян к моменту выхода на пенсию составляет около 34 лет

29 января 2025, 13:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Россиянам при минимальной зарплате необходимо работать 30 лет, чтобы выйти на пенсию, рассказал "Газете.ru" глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

По словам эксперта, если официально начать трудовой путь сразу после окончания университета, например, в 22 года, то к 37 годам можно набрать минимальный трудовой стаж – 15 лет.

"Чтобы набрать минимальное необходимое число пенсионных баллов – 30 – при минимальной зарплате, нужно трудиться 30 лет", – отметил Никитин.

Он указал, что сейчас средний стаж россиян к моменту выхода на пенсию составляет около 34 лет. Если брать сегодняшнюю оценку стоимости пенсионного балла и зарплату в 50 тыс. рублей, то за 34 года стажа размер пенсии составит примерно 20 тыс. рублей.

Никитин также подчеркнул, что чем позже принять решение о выходе на пенсию, тем больше в итоге будет выплата.

Ранее в алтайском Соцфонде назвали размер повышенных пенсий и будущей индексации в 2025 году.