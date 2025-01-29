НОВОСТИОбщество

Сколько лет надо работать за минимальную зарплату для выхода на пенсию?

Сейчас средний стаж россиян к моменту выхода на пенсию составляет около 34 лет

29 января 2025, 13:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Россиянам при минимальной зарплате необходимо работать 30 лет, чтобы выйти на пенсию, рассказал "Газете.ru" глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

По словам эксперта, если официально начать трудовой путь сразу после окончания университета, например, в 22 года, то к 37 годам можно набрать минимальный трудовой стаж – 15 лет.

"Чтобы набрать минимальное необходимое число пенсионных баллов – 30 – при минимальной зарплате, нужно трудиться 30 лет", – отметил Никитин.

Он указал, что сейчас средний стаж россиян к моменту выхода на пенсию составляет около 34 лет. Если брать сегодняшнюю оценку стоимости пенсионного балла и зарплату в 50 тыс. рублей, то за 34 года стажа размер пенсии составит примерно 20 тыс. рублей.

Никитин также подчеркнул, что чем позже принять решение о выходе на пенсию, тем больше в итоге будет выплата.

Ранее в алтайском Соцфонде назвали размер повышенных пенсий и будущей индексации в 2025 году.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россиянам объяснили, как разморозить накопительную часть пенсии

Средства можно перевести в программу долгосрочных сбережений (ПДС)
НОВОСТИОбщество
пенсии Мнения экспертов

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

13:51:17 29-01-2025

Самое главное Никитин не отметил. Что работать нужно до самой смерти, так можно накопить на наибольшую выплату

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:21 29-01-2025

Дурак этот никитин.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:45:05 29-01-2025

Сколько максимальная пенсия может быть? Есть ограничитель или до бесконечности можно повышать себе будущее пособие.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:00:59 29-01-2025

сколько не работай больше 25 не дадут.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

09:01:28 30-01-2025

Всё нам впаривают,типа, работайте больше,жить будете лучше,сами то они других правил придерживаются.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров