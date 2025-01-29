Сколько лет надо работать за минимальную зарплату для выхода на пенсию?
Сейчас средний стаж россиян к моменту выхода на пенсию составляет около 34 лет
29 января 2025, 13:30, ИА Амител
Россиянам при минимальной зарплате необходимо работать 30 лет, чтобы выйти на пенсию, рассказал "Газете.ru" глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
По словам эксперта, если официально начать трудовой путь сразу после окончания университета, например, в 22 года, то к 37 годам можно набрать минимальный трудовой стаж – 15 лет.
"Чтобы набрать минимальное необходимое число пенсионных баллов – 30 – при минимальной зарплате, нужно трудиться 30 лет", – отметил Никитин.
Он указал, что сейчас средний стаж россиян к моменту выхода на пенсию составляет около 34 лет. Если брать сегодняшнюю оценку стоимости пенсионного балла и зарплату в 50 тыс. рублей, то за 34 года стажа размер пенсии составит примерно 20 тыс. рублей.
Никитин также подчеркнул, что чем позже принять решение о выходе на пенсию, тем больше в итоге будет выплата.
Ранее в алтайском Соцфонде назвали размер повышенных пенсий и будущей индексации в 2025 году.
13:51:17 29-01-2025
Самое главное Никитин не отметил. Что работать нужно до самой смерти, так можно накопить на наибольшую выплату
14:20:21 29-01-2025
Дурак этот никитин.
14:45:05 29-01-2025
Сколько максимальная пенсия может быть? Есть ограничитель или до бесконечности можно повышать себе будущее пособие.
19:00:59 29-01-2025
сколько не работай больше 25 не дадут.
09:01:28 30-01-2025
Всё нам впаривают,типа, работайте больше,жить будете лучше,сами то они других правил придерживаются.