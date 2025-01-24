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Власти Барнаула прорабатывают вопрос установки горок к Новому году на площади Сахарова

Впрочем, в настоящее время решение еще не принято

24 января 2025, 16:30, ИА Амител

Горка на площади Сахарова в 2017 году / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Горка на площади Сахарова в 2017 году / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Администрация Барнаула работает над приобретением горок для установки на площади Сахарова к новогодним праздникам 2025-2026 годов. Об этом сообщили в мэрии в ответ на запрос "Банкфакса".

"В текущем году прорабатывается вопрос приобретения зимних горок для установки на пл. Сахарова. Однако в настоящее время решение не принято", – рассказали в мэрии.

Власти также уточнили, что горки устанавливаются на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской и в парке "Центральный".

Издание обратилось к властям из-за общественного недовольства отсутствием высоких и средних горок в новогодних городках в последние годы. Жители активно выступают за их возвращение. В частности, опрос, проведенный 28 декабря 2024 года в сообществе "В курсе 22", показал, что 96% из 8947 принявших участие поддерживают установку горок.

Кстати, администрации Бийска и Ярового в 2024 году приобрели большие сертифицированные деревянные горки для центральных новогодних городков.

Ранее amic.ru выяснил, почему в Барнауле перестали возводить горки зимой и можно ли исправить ситуацию.

Барнаул отдых и развлечения мэрия Новый год

Комментарии 12

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Гость

16:33:00 24-01-2025

Ну шутканули.

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R22

16:34:47 24-01-2025

дожили... горки покупать....

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Гость

16:43:53 24-01-2025

вот для чего все и делалось. раньше катались ни кто ничего не сертифицировал, большая горка помню была, взрослые катались а теперь надо бабки бабки бабки, сертификаты, бабки бабки бабки....

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Кхм...

16:55:59 24-01-2025

Так-то январь кончается...

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Александр

21:28:30 24-01-2025

Кхм... (16:55:59 24-01-2025) Так-то январь кончается...... А китайский новый год в конце января ?

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Гость

16:59:15 24-01-2025

к Новому году --- надо побыстрей решение принимать, а то скоро Новый год

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Гость

17:31:29 24-01-2025

Зачем?

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Гость

17:42:40 24-01-2025

А нельзя было сначала изучить общественное мнение, а потом строить снежный городок?

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Алëна

18:30:38 24-01-2025

Глупости какие!
Зачем детям горки зимой?
Нужно ещë раза в 2 увеличить количество ларьков с едой. Ведь все приезжают на пл. Сахарова с целью - съесть уличный фастфуд под новогодней ëлкой!
И ещë обязательно добавить кол-во детских платных машинок. Пока ещë есть место, потом как раз для горок - звкончится) И цену за прокат машинок увеличить. Чтобы за час прлучалось, как заправить ждЫп 4wd.
Придумали то же - горки🤩

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Гость

19:34:15 24-01-2025

Не, к новому году не успеют. Тут одна сертификация чего стоит, а ещё на баланс принять, застраховать, персонал обучить... Про трамваи помните?

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гость

11:35:25 25-01-2025

поговорят и перенесут елку на старый базар. уже думают как трамвайные пути разобрать и снести на площади здание горэлектротранса

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Гость

11:47:11 25-01-2025

В администрации работают " изысканные фантазёры" по распилу бюджета🙄

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