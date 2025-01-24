Власти Барнаула прорабатывают вопрос установки горок к Новому году на площади Сахарова
Впрочем, в настоящее время решение еще не принято
24 января 2025, 16:30, ИА Амител
Администрация Барнаула работает над приобретением горок для установки на площади Сахарова к новогодним праздникам 2025-2026 годов. Об этом сообщили в мэрии в ответ на запрос "Банкфакса".
"В текущем году прорабатывается вопрос приобретения зимних горок для установки на пл. Сахарова. Однако в настоящее время решение не принято", – рассказали в мэрии.
Власти также уточнили, что горки устанавливаются на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской и в парке "Центральный".
Издание обратилось к властям из-за общественного недовольства отсутствием высоких и средних горок в новогодних городках в последние годы. Жители активно выступают за их возвращение. В частности, опрос, проведенный 28 декабря 2024 года в сообществе "В курсе 22", показал, что 96% из 8947 принявших участие поддерживают установку горок.
Кстати, администрации Бийска и Ярового в 2024 году приобрели большие сертифицированные деревянные горки для центральных новогодних городков.
Ранее amic.ru выяснил, почему в Барнауле перестали возводить горки зимой и можно ли исправить ситуацию.
16:33:00 24-01-2025
Ну шутканули.
16:34:47 24-01-2025
дожили... горки покупать....
16:43:53 24-01-2025
вот для чего все и делалось. раньше катались ни кто ничего не сертифицировал, большая горка помню была, взрослые катались а теперь надо бабки бабки бабки, сертификаты, бабки бабки бабки....
16:55:59 24-01-2025
Так-то январь кончается...
21:28:30 24-01-2025
Кхм... (16:55:59 24-01-2025) Так-то январь кончается...... А китайский новый год в конце января ?
16:59:15 24-01-2025
к Новому году --- надо побыстрей решение принимать, а то скоро Новый год
17:31:29 24-01-2025
Зачем?
17:42:40 24-01-2025
А нельзя было сначала изучить общественное мнение, а потом строить снежный городок?
18:30:38 24-01-2025
Глупости какие!
Зачем детям горки зимой?
Нужно ещë раза в 2 увеличить количество ларьков с едой. Ведь все приезжают на пл. Сахарова с целью - съесть уличный фастфуд под новогодней ëлкой!
И ещë обязательно добавить кол-во детских платных машинок. Пока ещë есть место, потом как раз для горок - звкончится) И цену за прокат машинок увеличить. Чтобы за час прлучалось, как заправить ждЫп 4wd.
Придумали то же - горки🤩
19:34:15 24-01-2025
Не, к новому году не успеют. Тут одна сертификация чего стоит, а ещё на баланс принять, застраховать, персонал обучить... Про трамваи помните?
11:35:25 25-01-2025
поговорят и перенесут елку на старый базар. уже думают как трамвайные пути разобрать и снести на площади здание горэлектротранса
11:47:11 25-01-2025
В администрации работают " изысканные фантазёры" по распилу бюджета🙄