Власти Барнаула прорабатывают вопрос установки горок к Новому году на площади Сахарова

Впрочем, в настоящее время решение еще не принято

24 января 2025, 16:30, ИА Амител

Горка на площади Сахарова в 2017 году / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Администрация Барнаула работает над приобретением горок для установки на площади Сахарова к новогодним праздникам 2025-2026 годов. Об этом сообщили в мэрии в ответ на запрос "Банкфакса".

"В текущем году прорабатывается вопрос приобретения зимних горок для установки на пл. Сахарова. Однако в настоящее время решение не принято", – рассказали в мэрии.

Власти также уточнили, что горки устанавливаются на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской и в парке "Центральный".

Издание обратилось к властям из-за общественного недовольства отсутствием высоких и средних горок в новогодних городках в последние годы. Жители активно выступают за их возвращение. В частности, опрос, проведенный 28 декабря 2024 года в сообществе "В курсе 22", показал, что 96% из 8947 принявших участие поддерживают установку горок.

Кстати, администрации Бийска и Ярового в 2024 году приобрели большие сертифицированные деревянные горки для центральных новогодних городков.

Ранее amic.ru выяснил, почему в Барнауле перестали возводить горки зимой и можно ли исправить ситуацию.