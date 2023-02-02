Этой зимой маленьких барнаульцев чаще можно увидеть на снежных кучах, чем на легальных горках. Показываем фото, где катаются наши дети, и рассказываем, почему так происходит

02 февраля 2023, 06:16, Антон Дегтярев

Горка в баранульском парке "Центральный"/ Фото: amic.ru

Жители Барнаула этой зимой жаловались и продолжают жаловаться на проблему нехватки детских ледяных горок. Их в городе и правда очень мало – ребёнок может прокатиться на разрешённых властями горках в редких местах, и то это чаще всего будут очень маленькие аттракционы.

Относительно высоких объектов в городе почти не найти, так что школьники постарше уже вынуждены кататься в несанкционированных, опасных для жизни местах. Amic.ru разобрался, почему в Барнауле перестали возводить горки зимой и можно ли исправить ситуацию.

Почему горок стало меньше?

Проблема с горками – это, скорее, общероссийская история, а не региональная. Дело в новых ГОСТах, принятых в России, объяснили amic.ru в барнаульской мэрии. Правила по горкам ужесточили, и поэтому в 2022-2023 годах их количество уменьшилось, отметили в администрации.

В 2019 году в силу вступило два постановления правительства, по которым коммерческие ледовые горки более 40 сантиметров приравниваются к аттракционам. Также аттракционами становятся некоммерческие горки, если их высота превышает три метра. И те и другие подлежат обязательной сертификации и госрегистрации, а следить за их безопасностью должен обученный оператор.

Теперь по ГОСТам горки должны быть изготовлены из сертифицированного дерева, льда или сочетания этих материалов. Качество воды, которой заливается горка, также должно соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. Запрещены витражи, а скаты и выкаты должны быть прямыми и плавными. За каждую горку должно отвечать ИП или юрлицо – каждый день проверять горку и следить за количеством неровностей и выбоин.

Перед входом на аттракцион надо разместить правила для посетителей, телефоны экстренных служб и обслуживающей организации. Если горка не санкционирована, за её возведение грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Горка перед ТЦ "Галактика" / Фото: amic.ru

Горку теперь вообще не построить?

Год назад amic.ru в Гостехнадзоре объясняли, что новые правила больших сложностей не вызывают и документы оформляются просто. Поэтому новые ГОСТы – не запрет строить горки.

Даже не все они подлежат жёсткой сертификации и регламентации. Если горка не выше трёх метров и кататься на ней можно бесплатно, то она является не аттракционом, а детским игровым оборудованием. Регистрировать и оформлять сложные документы на такие горки не надо. Контролю Гостехнадзора они не подлежат, сообщают в пресс-службе мэрии.

Горки во дворах строить можно и с новыми ГОСТами – главное, чтобы они были безопасными для детей, сообщили в барнаульской мэрии. Делать это могут управляющие организации, ТСЖ и жители домов, пояснили в администрации города.

Так, ребёнок не должен выкатываться на проезжую часть или в стену, ступени должны быть удобными, а площадка на вершине – устойчивой. При размещении горки во дворе надо ограничить высоту, устанавливать перила и бортики вдоль поверхности скатывания. Также нельзя строить горку рядом с объектами, которые могут нанести малышу травму, сообщили в мэрии.

За этими горками должно быть закреплено ответственное лицо, которое будет следить за их безопасностью и исправностью. Как правило, эта ответственность должна будет лечь на управляющие компании или ТСЖ. Если ответственного нет и горка "бесхозная" или представляет опасность, то её вполне могут снести. Если на аттракционе случилось несчастье и ребёнок получил травму, то отвечать будет тот, кто его построил.

Мэрия Барнаула со ссылкой на инспекцию Гостехнадзора подтверждает, что самодельные горки во дворах не относятся ни к аттракционам, ни к детскому игровому оборудованию. Но построить её так, чтобы горка соответствовала всем требованиям, очень трудно.

"В силу нестабильности материала, из которого они изготавливаются, практически невозможно обеспечить на таких горках требования безопасности. Эти горки невозможно идентифицировать. В случае размещения снежных горок во дворах многоквартирных домов, управляющие организации либо построившие их лица обязаны в течение всего срока эксплуатации горок обеспечить условия, исключающие возможность получения на них травм", – сообщили в мэрии.

Мэрия пишет, что управляющие организации и ТСЖ проинформированы о новых правилах. А значит, не строить горку во дворе – их решение.

Горка / Фото: amic.ru

Почему люди боятся строить горки?

Соблюдать все правила и даже разобраться в них людям сложно. Поэтому они стали строить горки с меньшим желанием, чем прежде, или же не строить их вообще. Ведь ответственности стало больше и разбираться в новых ГОСТах хочется не каждому. Тем более что среди людей распространяется много слухов о том, что горки запретили строить чуть ли не везде, рассказывает один из барнаульцев.

По его словам, никто не хочет, чтобы его залитую горку снесли. Так было, например, в 2021 году, когда ТСЖ в одном из барнаульских дворов пришлось снести горку из-за новых ГОСТов. Тогда председатель ТСЖ "Аквамарин" Сергей Мухин объяснял: "На каждую горку должен быть паспорт, журналы эксплуатационные, должно быть вписано, какой водой она залита (по санитарно-гигиеническим свойствам она должна быть такой же, как питьевая), из какого снега сделана. То есть мы должны сертифицировать снег, а ближайшее место, где можно получить сертификат, – Москва. Это я должен в коробке отправить снег в Москву".

Есть ли в Барнауле официальные горки?

После введения новых ГОСТов их строят очень мало.

В 2019 году на площади Сахарова появилась одна средняя и четыре маленькие горки, в Ленинском районе были две большие и две маленькие горки.

В 2020 году горок в Барнауле не было из-за ковида.

В 2021 году их делать не стали опять же из-за коронавируса и предупреждения Ростехнадзора.

В 2022 году две бесплатные горки установили на ул. Мало-Тобольской. А вот средних горок там не было "в связи с ограниченной площадью пешеходной части улицы Мало-Тобольской". Две небольшие горки появились и в Ленинском районе. В Октябрьском и Индустриальном районе горок вообще делать не стали. На территории Железнодорожного района бесплатная горка есть лишь перед ТРЦ Galaxy. За ней следит торговый центр. Других легальных горок в Барнауле в этом году строить не стали.

Горка на улице Мало-Тобольской / Фото: amic.ru

Что делают дети?

Пока у детей почти нет официальных горок, они предпочитают нелегальные. То есть это горки, которые дети "накатывают" самостоятельно на кучах снега. Например, трактор расчистил двор на ул. 50 лет СССР, 51, оставил после себя снежную кучу, она обледенела и дети превратили её в горку. Теперь они берут ледянки и катаются по ней, несмотря на грязь. У горки даже появилось подобие ступеней.

По-настоящему страшную "горку" можно увидеть в гаражном кооперативе на Павловском тракте, 239. Гаражи там находятся в низине, к ним есть два крутых спуска, по которым съезжают машины. И эти два спуска дети приспособили под горки. Они катаются по ним, когда машин нет, рассказывает жительница дома № 237 на Павловском тракте.

"Если на первом спуске (со стороны улицы Малахова) автомобилисты ещё видят, что происходит наверху, то на втором спуске детей можно не заметить. Съезд крутой, и наверху находится гараж, который ограничивает видимость. Поэтому если ребёнок поедет на ледянке навстречу машине, водитель может заметить его, только когда малыш выскочит из-за гаража. Можно не успеть затормозить", – рассказала женщина.

Под горки давно приспособлены, например, спуски у администрации – в общем, любой овраг, яму или кучу дети могут превратить в аттракцион – было бы желание. Если у них нет официальных горок, дети находят для себя что-то, что можно приспособить под аттракцион.

В администрации уверяют: специалисты каждый день проводят рейды и ищут снежные кучи, которые жители используют как самодельные горки. Однако за эту зиму никого за создание самовольных горок пока так и не наказали, добавили в мэрии.





























Самодельные "горки" в Барнауле

Самодельные горки в Барнауле / Фото: amic.ru

Кто просит вернуть горки?

Люди по всей России активно просят изменить ГОСТЫ и вернуть горки детям. Например, в Новосибирске депутаты и общественники в этом году попросили вернуть горки на улицы города и составили соответствующую петицию за отмену ограничений, пишет "Комсомольская правда". Новосибирский союз отцов выступил за то, чтобы "родители с детьми строили горки во дворах". Вице-мэр Новосибирска также отметила, что зиму в Новосибирске представить без горок просто нельзя.

В итоге Совет отцов Новосибирской области добился разрешения на строительство снежных горок во дворах. Теперь в Новосибирске ГОСТы не будут касаться горок, расположенных в жилых домах.

Депутат Госдумы Александр Аксененко рассказал "КП", что ему пришло обращение от депутатского корпуса, поэтому он начнёт добиваться смягчения новых ГОСТов или его отмены.

В Барнауле же полноценного движения за возвращение горок пока так и не появилось. Однако барнаульские родители неоднократно писали о проблеме в социальных сетях.