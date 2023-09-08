К пропаже 12-летней девочки в Барнауле может быть причастна женщина на сером Nissan
Школьница ушла на учебу и пропала по дороге
08 сентября 2023, 14:00, ИА Амител
В барнаульских чатах в WhatsApp появилась информация о пропаже 12-летней ученицы школы № 55, сообщает altapress.ru.
Напомним, школьница пропала днем 7 сентября. На ее поиски в помощь волонтерам отправили курсантов БЮИ.
В одном из родительских чатов появилось голосовое сообщение, в котором говорится о возможной причастности неизвестной женщины к пропаже ребенка.
"Накануне к девочке из этой же параллели на остановке подъехала машина, серый Nissan. За рулем – женщина. Подозвала ее, попросила куда-то ее проводить. Девочка рассказала, что не знает, кто эта женщина и зачем она ее зовет", – говорится в сообщении.
Всех, кто видел девочку или знает о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
14:05:11 08-09-2023
Накануне к девочке из этой же параллели на остановке подъехала машина--------из какой параллели? Что такое параллель?
15:10:46 08-09-2023
Гость (14:05:11 08-09-2023) из какой параллели? Что такое параллель? Параллелью называют параллельный класс, например 6А и параллельный 6Б...
14:38:41 08-09-2023
Накануне к девочке из этой же параллели на остановке подъехала машина--------из какой параллели? Что такое параллель?=====Ребенок учится в 6-м классе... Параллель (в школе), не у машины параллель.
09:14:22 11-09-2023
Нашлась и Слава Богу!!!