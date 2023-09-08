К пропаже 12-летней девочки в Барнауле может быть причастна женщина на сером Nissan

Школьница ушла на учебу и пропала по дороге

08 сентября 2023, 14:00, ИА Амител

В барнаульских чатах в WhatsApp появилась информация о пропаже 12-летней ученицы школы № 55, сообщает altapress.ru.

Напомним, школьница пропала днем 7 сентября. На ее поиски в помощь волонтерам отправили курсантов БЮИ.

В одном из родительских чатов появилось голосовое сообщение, в котором говорится о возможной причастности неизвестной женщины к пропаже ребенка.

"Накануне к девочке из этой же параллели на остановке подъехала машина, серый Nissan. За рулем – женщина. Подозвала ее, попросила куда-то ее проводить. Девочка рассказала, что не знает, кто эта женщина и зачем она ее зовет", – говорится в сообщении.

Всех, кто видел девочку или знает о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.