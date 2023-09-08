Школьница ушла в неизвестном направлении

08 сентября 2023, 12:35, ИА Амител

В Барнауле пропала 12-летняя девочка, сообщает алтайский поисковый отряд "Лиза Алерт".

"7 сентября 2023 года около 14:00 ушла в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Приметы: рост – 150 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.

Была одета: темно-синяя куртка, черно-белая кофта, черные брюки, черные туфли, с собой была черная сумка.