В Барнауле пропала 12-летняя девочка
Школьница ушла в неизвестном направлении
08 сентября 2023, 12:35, ИА Амител
В Барнауле пропала 12-летняя девочка, сообщает алтайский поисковый отряд "Лиза Алерт".
"7 сентября 2023 года около 14:00 ушла в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.
Приметы: рост – 150 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.
Была одета: темно-синяя куртка, черно-белая кофта, черные брюки, черные туфли, с собой была черная сумка.
12:44:24 08-09-2023
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13:03:34 08-09-2023
А в какой она школе училась?
13:39:30 08-09-2023
Майкл Джексон (13:03:34 08-09-2023) А в какой она школе училась? ... 55
13:28:49 08-09-2023
в 55 школе
13:29:50 08-09-2023
Майкл Джексон (13:03:34 08-09-2023) А в какой она школе училась? ... 55
13:35:44 08-09-2023
школа 55
13:45:39 08-09-2023
За день до этого ...К другой девочке из параллели подъезжала серебристая маленькая машина, за рулем была женщина. Звала ее к ней сесть в машину и показать куда-то дорогу, но та не села и сказала, что не знает.