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В Барнауле пропала 12-летняя девочка

Школьница ушла в неизвестном направлении

08 сентября 2023, 12:35, ИА Амител

В Барнауле пропала 12-летняя девочка, сообщает алтайский поисковый отряд "Лиза Алерт".

"7 сентября 2023 года около 14:00 ушла в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Приметы: рост – 150 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.

Была одета: темно-синяя куртка, черно-белая кофта, черные брюки, черные туфли, с собой была черная сумка.

Барнаул пропал человек

Комментарии 7

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Гость

12:44:24 08-09-2023

Все чаты с этой информацией...Господи помоги. Душа не на месте, когда такие новости.

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Майкл Джексон

13:03:34 08-09-2023

А в какой она школе училась?

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Гость

13:39:30 08-09-2023

Майкл Джексон (13:03:34 08-09-2023) А в какой она школе училась? ... 55

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гость

13:28:49 08-09-2023

в 55 школе

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Гость

13:29:50 08-09-2023

Майкл Джексон (13:03:34 08-09-2023) А в какой она школе училась? ... 55

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Гость

13:35:44 08-09-2023

школа 55

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Гость

13:45:39 08-09-2023

За день до этого ...К другой девочке из параллели подъезжала серебристая маленькая машина, за рулем была женщина. Звала ее к ней сесть в машину и показать куда-то дорогу, но та не села и сказала, что не знает.

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