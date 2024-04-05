В приоритете магистрали, по которым проходят основные маршруты общественного транспорта

05 апреля 2024, 11:16, ИА Амител

Дорожный ремонт / Фото: barnaul.org

В Барнауле утвердили план текущего ремонта дорог на 2024 год, согласно которому работы начнутся в ближайшее время, сообщает мэрия.

"К ремонту дорог все готово. В частности, завершается подготовка к запуску асфальтобетонного завода, заготовлен материал в необходимых объемах. При наступлении благоприятной погоды для работы горячей асфальтобетонной смесью дорожные бригады приступят к ремонтным работам во всех районах", - рассказали в мэрии.

Напомним, в этом году на текущий ремонт дорог из городского бюджета выделили дополнительные средства: всего на эти цели направят более 160 млн рублей. Общая площадь ремонтных работ составит более 100 тыс. квадратных метров.