"К ремонту дорог все готово". Барнаульские дорожники ждут благоприятную погоду
В приоритете магистрали, по которым проходят основные маршруты общественного транспорта
05 апреля 2024, 11:16, ИА Амител
В Барнауле утвердили план текущего ремонта дорог на 2024 год, согласно которому работы начнутся в ближайшее время, сообщает мэрия.
"К ремонту дорог все готово. В частности, завершается подготовка к запуску асфальтобетонного завода, заготовлен материал в необходимых объемах. При наступлении благоприятной погоды для работы горячей асфальтобетонной смесью дорожные бригады приступят к ремонтным работам во всех районах", - рассказали в мэрии.
Напомним, в этом году на текущий ремонт дорог из городского бюджета выделили дополнительные средства: всего на эти цели направят более 160 млн рублей. Общая площадь ремонтных работ составит более 100 тыс. квадратных метров.
"В приоритетном порядке в перечень объектов для ремонта в 2024 году включены магистрали, по которым проходят основные маршруты общественного транспорта и на которых находятся социальные объекты", - отметили власти.
11:24:06 05-04-2024
неделю сухо - ждут дождь?
11:32:38 05-04-2024
И где можно увидеть план? Ядринцева включили?
11:55:48 05-04-2024
Вам то вода не нравится. То как дороги ремонтируют. ВЫ ПРО СЕБЯ ПИШИТЕ. Людей рабочих не трогайте. Не дорожников не водоканал. Сами то нормально все делаете?
15:09:05 05-04-2024
Гога (11:55:48 05-04-2024) Вам то вода не нравится. То как дороги ремонтируют. ВЫ ПРО С... Вода ужасная, дороги все раздолбаны в хлам, даже центральные проспекты (Ленина и т.п.) как после бомбежки. Ответственные за это организации очень плохо работают, просто мегаплохо и их руководство должно быть однозначно наказано. И не надо стрелы двигать на других, вы свою работу делайте нормально, вам за нее деньги платят, а не за пустые отмазки.
11:59:05 05-04-2024
Мария (11:32:38 05-04-2024) И где можно увидеть план? Ядринцева включили?... нет
13:04:48 05-04-2024
Если колеса раньше не оторвем
13:42:07 05-04-2024
А где у нас " Народный фронт" Барнаульский. Пусть и с дорожниками и с водоканалом поработают по смене. А то народный фронт народный фронт. Такие же как дорожники с водоканалом. Народная же проблема. И все в открытую работают.
19:52:22 05-04-2024
Проехался сегодня на велосипеде и ужаснулся количеству ям. Похоже, что асфальт растаял вместе со снегом и льдом.
13:09:28 06-04-2024
Деньги поделены, откаты обговорены, работяги настроены на ударный труд, сами дороги с распахнутой душой внешнего покрытия визжат от нетерпения.
10:56:21 07-04-2024
В новоалтайске еще хуже. Зимой снег вообще снег не вывозится около ТЦ да же не чистится. ССылаются что это территория частная. А сейчас это все растаяло вместе с асфальтом. Там где на дорогах огромные ямы кто то раскидал старые шины