Комету Atlas ученые называют межзвездной кометой-кораблем, поскольку в Солнечную систему она пришла из другой, неизведанной

25 ноября 2025, 14:40, ИА Амител

Комета 3I/ATLAS, прибывшая из другой звездной системы, прошла на расстоянии менее 300 млн км от Земли. По данным астрономических наблюдений, это лишь третий обнаруженный межзвездный объект за всю историю.

Ученые из лаборатории солнечной астрономии отмечают, что комета неуклонно приближается к нашей планете, сокращая дистанцию примерно на два километра каждый день. Новую комету уже прозвали "инопланетным кораблем" из-за ее неизвестного происхождения и прибытия из другой системы.

Наибольшее сближение ожидается 19 декабря, когда разделяющее Землю и комету расстояние составит около 269 млн км. Эксперты заверяют, что этот космический гость не несет никакой опасности для нашей планеты. После прохождения точки максимального сближения комета начнет удаляться от Земли, направляясь обратно в межзвездное пространство.

Объект 3I/ATLAS был впервые замечен 1 июля. Позднее выяснилось, что это комета, прибывшая из-за пределов Солнечной системы. Вокруг ее ядра образована кома, состоящая из пыли и газа, достигающая в диаметре приблизительно 24 километров. На основании компьютерного моделирования был рассчитан ее приблизительный возраст: более 7,5 млрд лет, что превышает возраст нашего Солнца на 3 млрд лет.