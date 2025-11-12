Причину вторжения "космического корабля" в Солнечную систему назвал новосибирский ученый
Речь идет о космическом объекте 3I/Atlas, который астрономы обнаружили в июле
12 ноября 2025, 14:50, ИА Амител
Космический объект 3I/Atlas, получивший название "инопланетный корабль", мог оказаться в Солнечной системе из-за гравитационных возмущений. Такое мнение выразил инженер обсерватории "Вега" Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.
Как сообщает "Радио 1", скорее всего, комета была выброшена в космос после сближения с планетой или звездой из своей системы.
«Основной особенностью этого объекта стала форма орбиты в виде гиперболы, тогда как орбиты объектов, находящихся в гравитационной зависимости от Солнца, являются эллиптическими или околопараболическими», – приводит портал слова ученого.
Он также предположил, что космический объект, проходя через облако Оорта, набрал большую скорость. При его продвижении вглубь эта скорость лишь увеличивалась. Это и подтверждает, что объект прилетел из другой звездной системы.
Однако определить, из какой именно звездной системы прибыла комета, невозможно. Все потому, что объекту несколько миллиардов лет, а его полет вокруг центра галактики может быть очень долгим.
Напомним, над Алтайским заповедником запечатлели самую яркую комету года.
Солнечная система движется по орбите вокруг центра галактики со средней скоростью порядка 240 ки/сек. Это она захватила астероид 3i/ATLАS, который двигался в том же направлении, но под углом около 5 град к плоскости эклиптики.
Я где-то читала что наша галактика поглотила в свое время другую галактику а сейчас к нам движется ещё одна так что думаю каменюг будет больше с годами и потом планеты прилетят😄😄😄
Интересно как определили его возраст в несколько милиардов лет, на глаз прикинули?
