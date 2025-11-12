Причину вторжения "космического корабля" в Солнечную систему назвал новосибирский ученый

Речь идет о космическом объекте 3I/Atlas, который астрономы обнаружили в июле

12 ноября 2025, 14:50, ИА Амител

Космос / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Космический объект 3I/Atlas, получивший название "инопланетный корабль", мог оказаться в Солнечной системе из-за гравитационных возмущений. Такое мнение выразил инженер обсерватории "Вега" Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.

Как сообщает "Радио 1", скорее всего, комета была выброшена в космос после сближения с планетой или звездой из своей системы.

«Основной особенностью этого объекта стала форма орбиты в виде гиперболы, тогда как орбиты объектов, находящихся в гравитационной зависимости от Солнца, являются эллиптическими или околопараболическими», – приводит портал слова ученого.

Он также предположил, что космический объект, проходя через облако Оорта, набрал большую скорость. При его продвижении вглубь эта скорость лишь увеличивалась. Это и подтверждает, что объект прилетел из другой звездной системы.

Однако определить, из какой именно звездной системы прибыла комета, невозможно. Все потому, что объекту несколько миллиардов лет, а его полет вокруг центра галактики может быть очень долгим.

Напомним, над Алтайским заповедником запечатлели самую яркую комету года.