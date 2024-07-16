"Качок задохнется". Барнаульский тренер предсказал, кто победит в шоу "Титаны" на ТНТ

Рекордсмен мира по жиму штанги объяснил, почему тяжеловесы вылетают в испытаниях на выносливость

16 июля 2024, 09:45, ИА Амител

Один из участников реалити-шоу "Титаны" на ТНТ/Скриншот с VK-видео

Впервые 99 сильнейших россиян, большинство из которых профессиональные спортсмены, бросили вызов искусственному интеллекту, чтобы доказать, что для физически развитого человека не существует границ. Необычные соревнования показывает шоу "Титаны" на ТНТ. Казалось, что победителем будет один из рельефных, мускулистых тяжелоатлетов. Однако "качки" как спелые груши "посыпались" уже в первом испытании в висе на руках. Известный барнаульский фитнес-тренер, рекордсмен мира по жиму штанги лежа Илья Казюра рассказал amic.ru, в чем закономерность такого исхода и у кого больше шансов на победу.

В шоу "Титаны" на ТНТ принимают участие 99 сильнейших людей России – профессиональные спортсмены (олимпийские чемпионы, призеры российских и международных соревнований), фитнес-тренеры, актеры, каскадеры, спасатели, цирковые акробаты, альпинисты. Они проходят испытания на скорость, выносливость, силу и баланс, созданные искусственным интеллектом. Победитель получит 10 миллионов рублей.

Красные и белые

В том, что тяжеловесы провально прошли первые два испытания (вис на руках на время и прыжки в длину с помощью колец и перекладины. – Прим. ред.), нет ничего удивительного, считает Илья Казюра. И дело не только в физике: кто тяжелее, тот и упал.

В организме есть два типа мышечных волокон. Красные отвечают за выносливость и обладают низкой способностью к росту. Белые – мышцы силы, способные при регулярных тренировках существенно увеличивать свой объем. Это конкурирующие структуры, которые не могут одинаково хорошо развиваться одновременно.

"Хотя желание усидеть на двух стульях и создать эффективную программу конкурирующего тренинга, в которой бы результативно сочетались силовые и кардионагрузки, есть. Сейчас об этом много говорят, проводятся различные исследования на эту тему, написано много книг. Но пока очевидно одно: в спорте, как и в любом другом деле, работает принцип специализации: тренируется то, что тренируем", – объясняет Казюра.

Мышечные культуристы работают на второй тип волокон. К примеру, жим штанги – это короткое движение по подъему очень большого веса, которое длится порядка 10 секунд, а в целом подход в силовых тренировках не превышает 30-40 секунд. За ним следует период восстановления, который по продолжительности превосходит сам подход в несколько раз. Именно так раз за разом оттачивается этот спортивный навык на тренировках.

"Рельефные тяжеловесы в висе на руках упали первыми, потому что их специфика работы не соответствует этому заданию. Если бы они в зале часами висели в статике на турниках, они продержались бы дольше. По этой же причине ни один гимнаст не встал на кантование покрышки. Очевидно, что им это было бы непосильно, у них другая мышечная специализация", – объясняет спортсмен.

Титанические интриги

Илья Казюра уверен: тренируя выносливость, невозможно накачать большую мускулатуру. Именно поэтому, например, грузчики, могут часами таскать тяжести, но настоящих качков среди них нет. С другой стороны, в банальной уличной драке они имеют все шансы победить атлета с объемной мускулатурой. Если тяжеловес не вырубит противника на первых минутах, его перспективы начнут таять: большая мышечная масса требует и большого количества кислорода – качок просто задохнется.

Идеальными спортсменами для победы в шоу "Титаны", по мнению Ильи Казюры, могли бы стать скалолазы – при максимальной выносливости они и достаточно сильны. В качестве альтернативы фитнес-тренер предположил победу кого-то из участников-гимнастов или воркаутеров.

"В шоу есть уклон на гимнастические элементы. В таких дисциплинах побеждают те, у кого при небольшой массе тела есть хорошая сила хвата и уверенная координация. Хотя неизвестно, какие еще задания придумает искусственный интеллект. К тому же если бы состязания шли в другом порядке, если бы каждый участник всегда боролся только за себя, а не вылетал незаслуженно вместе со всеми проигравшими после командных заданий, то и результат был бы совершенно другой – здесь, как и в спорте, присутствует доля везения. Так что пока интрига сохраняется", – говорит Казюра.

Достойная история

Искусственный интеллект Илья Казюра считает хорошим помощником не только для генерации заданий для спортсменов, но и для развития и укрепления здоровья любого человека. Например, фитнес-гаджеты помогают считать калории, шаги, отслеживать качество сна, анализировать и корректировать свою физическую активность.

А вот использовать ИИ для разработки индивидуальных тренировочных программ Илья Казюра советует с осторожностью: "Обычно в них зашиты стандартные протоколы. Там дается верная техника, но нужно понимать, что каждый человек индивидуален, у каждого свой уровень физического здоровья, своя антропометрия, поэтому одно и то же упражнение на разных людей может влиять по-разному. Допустим, при одинаковом росте могут быть разные пропорции тела: у одного – длинные ноги и короткий торс, а у второго – наоборот. Один с помощью приседаний будет качать ягодицы, а второй – переднее бедро. ИИ – это всегда некая усредненность, подобные тонкости он не учитывает".

Впрочем, по признанию тренера, совсем уж идеальный тренировочный протокол, который бы учитывал восстановление каждой мышечной группы, не под силу составить даже самому прославленному тренеру – в любом случае придется чем-то жертвовать.

Хлеб и зрелища

Кстати, Илья Казюра признался, что и сам с удовольствием бы принял участие в шоу " Титаны". В интернете уже анонсируют второй сезон популярного проекта, так что, возможно, и наш земляк в числе сильнейших спортсменов еще поборется за заветный приз в 10 млн рублей.

Тренер уверен: подобные проекты нужны, так как повышают у обычных людей интерес к спорту: "Наше поколение росло на фильмах с Брюсом Ли и Ван Даммом. Их красивые сильные тела и боевые навыки были для нас примером, мотивировали к здоровому образу жизни и физическим тренировкам. Шоу, подобные "Титанам", на мой взгляд, заряжены гораздо сильнее".

При этом Илья Казюра напомнил, что профессиональный спорт – это все-таки не про здоровье, а про достижения. И ради них спортсмены очень часто многим жертвуют.

"Всем, кто хочет изменить себя, я рекомендую ставить не спортивные, а личные рекорды, преодолевать что-то, что раньше не получалось лично у вас, сравнивать себя сегодняшнего с собой вчерашним. И обязательно хвалить себя за каждую маленькую победу. Поверьте, это намного приятнее и полезнее", – говорит эксперт.