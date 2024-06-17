До конца июня в Республике Алтай будет сниматься первый русский сезон "Последнего героя", который уже называют самым жестким в истории шоу

17 июня 2024, 10:26, Антон Дегтярев

Съемки шоу "Последний герой" на Алтае / Фото: Антон Дегтярев

Весь июнь 2024 года на Телецком озере в Республике Алтай снимают новый сезон знаменитого реалити-шоу "Последний герой". Впервые участники проекта выживают в России, причем среди гор, дождей и насекомых. Корреспондент amic.ru побывал на съемочной площадке и узнал, почему игроки, да и сами создатели шоу называют этот сезон самым суровым, зачем люди едут на "Последнего героя", зная об экстремальных условиях, и как прошла первая неделя в алтайских горах.

"Настоящее выживание"

Целый месяц, до 29 июня, участники шоу "Последний герой" должны выживать посреди гор, терпеть лишения и проходить испытания. Никто из них не был готов к тому, что будет настолько сложно, рассказала журналистам одна из его создателей. И, уверяет она, сложнее сезона за все годы "Последнего героя" еще не было. В начале июня республику накрыли ливни (они продолжались первые пять дней съемок), погода менялась каждые полчаса, а ночью было особенно холодно. Поэтому участникам пришлось несладко, подчеркнула она.

"Другие сезоны – это санаторно-курортные условия в сравнении с тем, что мы проживаем сейчас. Но здесь веселее. Здесь сложности с погодой. В тропиках у тебя нет такого страшного голода, организм расслаблен. И если не успеешь построить дом, сможешь переночевать на улице, на песке, и тебе будет комфортно. А здесь дожди идут 5-6 раз в день", – рассказала член команды "Медведи".

Всего в шоу две команды. И представители обеих подчеркивают, что "Последний герой" (особенно на Алтае) – это про настоящее выживание, а не про шоу.

"Алтай красивый. Но погода нивелирует это ощущение, она делает все, чтобы ты ушел и не портил эту красоту. Алтай не принимает людей, а проверяет их. Могу сказать, что это настоящее выживание", – рассказала одна из участниц.

Ее соперник из племени "Медведи" дополнил: условия настолько реальные, что участники могут уйти в тайгу и действительно заблудиться. К тому же они постоянно ощущают нехватку еды и других важных для себя вещей.

Съемки реалити-шоу "Последний герой" / Фото: Антон Дегтярев

"Приходилось досматривать одежду"

Перед тем как выйти на съемочную площадку, журналистов попросили не только не фотографировать детали испытаний, лица участников, а также не писать их имена, чтобы не заспойлерить лишнее. Нельзя делиться с игроками едой и сигаретами и даже сообщать им время или новости из внешнего мира. Все потому, что для игроков созданы условия реального выживания: они живут с минимумом вещей и еды, не знают, сколько сейчас времени и какой точно день. И перед стартом съемок их несколько раз обыскивали, чтобы они не пронесли лишнего.

"Вы не поверите, сколько всего я нашла и в каких местах – охотничьи спички, деньги. Я не знаю, кому они собрались платить – медведю, что ли, в тайге, рыбакам, которые могли мимо проплывать. Также изымали кубики "Магги", чайные пакетики, сахар, соль, специи, они все это в одежду вшивали. Нам приходилось тщательно просматривать одежду. Если в ней был вот такой вот шовчик, прокладочка, то мы распарывали это, и внутри обязательно что-то находили", – рассказала одна из создателей нового сезона.

Но из-за суровых условий слишком жестко ограничивать игроков не стали. Им рекомендовали взять с собой теплую одежду и обувь: позволили сложить в рюкзаки две пары кроссовок, одни ботинки, по двое штанов и худи, пять трусов, носки, любимую вещь и женщинам – по два бюстгальтера.

Руки одного из участников проекта / Фото: amic.ru

"Мы находимся на склоне и ходим боком"

Среди игроков – разные люди. Есть те, кто любит ходить в походы или много знает о выживании, охоте и рыбалке. Но некоторые вообще не знают ничего о таких вещах и впервые оказались в роли выживающих.

Племя "Медведи" рассказывает, что первая неделя съемок прошла очень сложно. Участники адаптируются до сих пор. Обе команды изначально не понимали, как вообще можно жить в тайге у озера. Ситуацию осложнило и то, что в Республике Алтай постоянно шли ливни, и за семь дней солнечным был всего один.

"Самое страшное и невыносимое – это сырость. Даже если дождя нет, с гор спускается туман и появляется сырость. Погода хорошая, а потом через 30 минут идет дождь. К тому же ходить трудно, ведь мы находимся на склоне и ходим боком", – подтвердил и член команды "Волки".

Из-за дождей одежда не успевает просохнуть. Ночью спать холодно – приходится обогревать друг друга телами, надевать шапки, куртки и термобелье, рассказывают игроки.

Моются в холодном озере. Говорят, сначала даже думать не могли о том, чтобы купаться в ледяной воде, однако грязными ходить еще хуже и рискнули. Сейчас они утверждают, что к такому освежающему купанию уже привыкли.

Символ команды "Медведи" / Фото: Антон Дегтярев

"Теперь мы понимаем бомжей"

Строить жилища участникам приходилось практически голыми руками: не было ни ножей, ни топоров. Только мачете, которым рубить деревья сложно. Тем не менее "Медведи" справились со строительством "хижины" очень хорошо и даже разработали свой дизайн-проект.

А вот у второй группы возникли проблемы. "Теперь мы понимаем бомжей", – говорят "Волки", но все еще пытаются построить свой шалаш. Понимают они и первобытного человека, ведь для рубки веток им пришлось сделать топор из камня.

И, кстати, не только топор игроки сделали сами. "Медведи" смастерили зубную щетку из ели. Зубной пасты у них нет, поэтому чистят зубы они "на сухую". Подпиливают ногти жители племени острым камнем. А чтобы было удобнее есть, из дерева сделали деревянные ложки.

Локация для съемок "Последнего героя"/ Фото: Антон Дегтярев

Мечты о еде

Еще хуже сырости – постоянный голод, говорят игроки. Каждые три дня им выдают по 300 граммов гречки на одного человека – остальное они должны искать сами или зарабатывать на испытаниях. И многие используют нечистые приемы, чтобы добыть себе еды.

"В основном участники едят гречку, варят ее. Также собирают травы, делают себе чай. Они добровольно на все согласились. Я каждый раз напоминаю им об этом, когда они у меня что-то просят", – пояснила одна из создателей сезона.

"Медведи" приловчились ловить рыбу. Правда, есть ее приходится без специй, даже без соли.

Конечно, представители команд мечтают о "нормальной еде". "Волки" грезят о сале с луком, селедке под шубой или жареной картошке. Пока же они сплели ловушку для рыбы, так что теперь тоже едят гречку с рыбой.

Многие игроки хвалятся, что уже скинули несколько килограммов. Это они называют одним из плюсов проекта, ведь такое похудение бесплатное, без всяких спортзалов и фитнес-тренеров.

Медик помогает представителю одной из команд / Фото: Антон Дегтярев

"Не показать красоту Алтая – это странно"

Выбирая места, где будут проходить испытания, телевизионщики обращали внимание на картинку и на возможность реализовать задуманное. Выбрали локации рядом с Телецким озером – причем как в воде, так и на суше. Однако суровый Алтай заставил съемочную группу изменить планы.

"Не показать красоту Алтая – это странно, потому что места очень красивые. Но мы столкнулись с трудностями. Наши ребята изучали территории, смотрели, где и что можем построить и разместить. Были выбраны одни локации, но к моменту съемок Алтай затопило, и нам оперативно пришлось искать другие территории и даже менять местами некоторые испытания, потому что вода то отходила, то приходила", – рассказала одна из создателей сезона.

Победитель каждого испытания получает "плюшку", причем всегда разную – это могут быть инструменты для разведения огня, для рыбалки, еда или что-то еще.

"Первое испытание проводится за привилегии, второе – за командный иммунитет. Проигравшее племя отправляется на совет племени и выбирает того, кто покидает шоу. Каждое испытание сложнее предыдущего. В качестве приза мы стараемся давать что-то такое, что подстегнет их трудиться. Например, если даем еду, им самим нужно ее жарить. Если даем удочку, они сами должны выловить рыбу", – пояснила одна из создателей проекта.

Локация для проведения одного из испытаний / Фото: Антон Дегтярев

"Мы про безопасность и выживание, а не про убийство"

Во время шоу за здоровьем участников следят строго. В частности, все они застрахованы от клещей. Даже территорию заранее обработали от кровососущих, кроме того, игрокам выданы репелленты. На площадке постоянно дежурят медики.

"Если кто-то заболеет, у нас есть спасатель и врач, которые при необходимости медпомощь окажут. При простуде выдадут аскорбиновую кислоту и противовирусные. От хищников у нас стоят ловушки. Рядом есть спасатели, которые за ними присматривают. Мы про безопасность и выживание, а не про убийство", – прокомментировала одна из руководителей съемочной группы.

Иногда воображение участников само создает опасности. Так, одна из команд перепугалась и заявила, что в их жилище зашел кабан, а оказалось, что это храпит один из игроков шоу.

Символ команды "Волки" / Фото: Антон Дегтярев

"Только глупец откажется от такой возможности"

Большинство участников говорят, что приехали на проект не ради денег, а для того, чтобы испытать себя.

"Лично я хочу доказать, что могу выжить в любых условиях. Меня будет смотреть мой сын, моя семья. Также я тренирую детей, хочу им дать пример, показать, что невозможного ничего нет, что не нужно сдаваться. Я хочу быть достойным примером для них", – рассказал один из членов команды "Волки".

Мысли "Зачем мне это надо?" посещали практически всех игроков, однако они нашли в себе силы продолжить участие в шоу. Многие смотрели проект еще в детстве, видели в нем романтику и мечтали оказаться на шоу. И вот теперь им выпала такая возможность.

"Круто понять, на что ты способен, посмотреть на Алтай. Я в детстве еще смотрел "Последнего героя". Это была мечта для любого. Только глупец откажется от такой возможности", – поделился один из участников проекта.

Впрочем, денежный приз все равно важен. Большинство из "выживающих" уже знают, куда потратят деньги: кто-то хочет открыть спортзал, кто-то – сделать водопровод в доме матери, а кто-то – основать свой бренд одежды.

Руки одного из участников шоу / Фото: Антон Дегтярев

Правда, семьи не всех участников одобрили такой экстремальный способ заработка. Многим пришлось буквально уговаривать родных отпустить их на проект.

"Когда мама узнала, что я иду на "Последнего героя", она начала плакать, говорила, что не надо. И сказала, что не хочет переживать снова то, что со мной было на проекте в прошлый раз", – рассказала одна из участниц.

Кому-то пришлось доказывать жене, что на "Последнем герое" он не будет ей изменять с женщинами – товарищами по команде.

"Жена сказала: "Вы там будете спать с женщинами", поэтому нельзя мне ехать. Потом проходит время, она поговорила с людьми, почитала о "Последнем герое" и сказала: "Нет, там невозможно это сделать, там суровые условия, разрешаю", – поделился один из участников проекта.

Кстати, связи с родными у игроков также нет – их близким только сообщают о том, что они живы и здоровы. Телефоны у команд забрали, и отказ от гаджетов экстремалам нравится. "Понимаешь, что жизнь интереснее, ярче, и начинаешь на все иначе смотреть", – говорят они.

Съемки шоу "Последний герой" / Фото: Антон Дегтярев

"Тактика – бороться в команде"

Победителем в шоу будет всего один игрок. Ему и достанется приз – 5 млн рублей. Пока участники разбиты на две команды, друг с другом они не конкурируют. Однако лидеры уже дали о себе знать.

"Чтобы победить, им надо дойти до объединения племен и остаться в проекте. Они выбирают тактику бороться в команде. Чем больше испытаний выиграет команда, тем меньше людей она потеряет. Когда племя проигрывает, для каждого появляется угроза вылететь. Затем они дойдут до объединения команд и будут бороться сами за себя", – подчеркнула одна из создателей сезона.

Каждое племя уверяет, что у них "классная и дружная команда", которая поддерживает друг друга. И все понимают, что "если каждый будет думать только о себе, то все посыплется".

Напомним, что посмотреть фоторепортаж amic.ru со съемочной площадки "Последнего героя" можно здесь. Кроме того, о своих приключениях на Алтае рассказывала и телеведущая проекта Ксения Бородина. Прочитать о них можно по ссылке.