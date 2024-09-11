Как "Профессионалитет" помогает на Алтае готовить для предприятий кадры "под ключ"?

Рассказываем, зачем на Алтае создают образовательно-производственные кластеры

11 сентября 2024, 06:15, ИА Амител

Кластер "Транспортная отрасль" на базе Алтайского транспортного техникума / Фото: Министерство образования и науки Алтайского края

Третий год в России реализуется федеральный проект "Профессионалитет", который стартовал по инициативе президента Владимира Путина. Благодаря ему в Алтайском крае на базе колледжей и техникумов уже создали восемь образовательно-производственных кластеров. Здесь готовят сотрудников рабочих специальностей "под ключ" для конкретных предприятий – тех, которых не придется переучивать. Получить профессию ребята могут после окончания 9-го и 11-го класса. Что это за проект и какие образовательные учреждения региона уже стали его участниками, читайте на amic.ru.

Как реализуется федеральный проект "Профессионалитет" в Алтайском крае?

В 2022 году Алтайский край вошел в число участников проекта "Профессионалитет". Его главная задача – подготовка высококвалифицированных кадров по наиболее востребованным рабочим профессиям для предприятий. Для этого в регионах, которым удалось пройти конкурсный отбор и выиграть грант, на базе учреждений профессионального образования создают образовательно-производственные кластеры по приоритетным отраслям экономики. В Алтайском крае таких центров уже восемь:

– легкая промышленность (на базе КГЮПОУ "Алтайская академия гостеприимства");

– машиностроительная отрасль (на базе КГБПОУ "Алтайский политехнический техникум");

– транспортная отрасль (на базе КГБПОУ "Алтайский транспортный техникум");

– туризм и сфера услуг (на базе КГБПОУ "Бийский промышленно-технологический колледж");

– сельское хозяйство (на базе КГБПОУ "Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий" и ФГБОУ ВО "Алтайский государственный аграрный университет");

– педагогика (КГБПОУ "Барнаульский государственный педагогический колледж им. В.К. Штильке");

– информационные технологии (ФГБОУ ВО "Алтайский технический университет им. И.И. Ползунова").

Образовательно-производственные кластеры создаются на условиях софинансирования. В Алтайском крае на эти цели было направлено более 871 млн руб.:

730, 5 млн руб. – из федерального бюджета;

34 млн руб. – из краевого бюджета;

98 млн руб. – средства работодателей;

8,9 млн руб. – средства образовательных организаций.Началось все два года назад: в Алтайской академии гостеприимства решили открыть кластер, чтобы готовить специалистов для легкой промышленности. Участие в организации площадки принял работодатель – АО "БТК Групп". Акционерное общество закупило для обучающихся современное оборудование на 20 миллионов рублей. Еще 100 миллионов поступило из федерального бюджета, 10 млн рублей выделило правительство региона.

Образовательный кластер " Туризм и сфера услуг" в Бийском промышленно-технологическом колледже / Фото: Министерство образования и науки Алтайского края

Студенты обучались работать на современном оборудовании – точно таком же, какое установлено на предприятии-заказчике. А на производственной практике в "БТК Групп" уже оттачивали свое мастерство. Весной 2024 года из академии выпустились 75 участников "Профессионалитета" и многие из них пошли работать на уже ставшее родным предприятие, рассказывает начальник отдела профессионального образования регионального Минобра Наталья Дмитриева.

Первый опыт такой интеграции студентов в производственный процесс оказался успешным. Компании, которые уже вошли в программу, отмечают разницу. За счет того, что обучение идет с учетом конкретного производства, выпускники после окончания колледжа выходят готовыми специалистами и уже не требуют дополнительных вложений – ни финансовых, ни временных.

"От работодателей зачастую звучат претензии, что выпускников невозможно сразу погрузить в производственный процесс. "Профессионалитет" эту проблему снимает. В образовательно-производственных кластерах устанавливается идентичное оборудование, как и на предприятиях – участниках проекта. Это дает возможность готовить нужных экономике Алтайского края специалистов", – рассказывает Наталья Дмитриева.

Совместно с предприятиями также разрабатывается "начинка" учебной программы, акцент которой сделан на практическую подготовку студентов. По желанию предприятия-партнера срок обучения могут сократить, но на это идут не все: есть работодатели, которые, наоборот, просят насытить программу большим количеством компетенцией, отмечает собеседница информагентства.

"Курирующее предприятие сопровождает студента в течение всего периода обучения. За ним закрепляют наставников, которые участвуют в его профессиональном становлении", – говорит Наталья Дмитриева.

Самых способных ребят работодатели-партнеры присматривают еще во время обучения. Им предлагают заключить целевой договор, стимулируют и поощряют будущих сотрудников. Например, платят дополнительную стипендию, компенсируют проезд и т.д. В итоге заказчик получает квалифицированных специалистов "под ключ", готовых сразу приступить к работе, а выпускники – гарантированное трудоустройство.

Открытие кластера "Легкая промышленность" / Фото: Министерство образования и науки Алтайского края

Сколько и каких специалистов обучают в Алтайском крае по программе "Профессионалитет"?

С каждым годом число обучающихся по программам "Профессионалитета" в Алтайском крае растет. Если в сентябре 2023 года за парты сели чуть меньше тысячи ребят, то в новом учебном году число первокурсников выросло в 2,5 раза.

В рамках федерального проекта в регионе сейчас готовят воспитателей, поваров, учителей начальных классов, администраторов, токарей, наладчиков станков, операторов техподдержки, агрономов, зоотехников, ветеринаров и многих других специалистов. К следующему учебному году список профессий, которые ребята будут осваивать, станет шире. В крае будут открыты еще два кластера.

"Алтайский край принял участие в конкурсном отборе на 2025 год, и Министерство просвещения одобрило идею создания в нашем регионе еще двух кластеров. Один – для лесной промышленности, он будет организован на базе Павловского аграрного техникума, а в Барнаульском медколледже появится кластер по подготовке кадров для здравоохранения региона", – рассказала Наталья Дмитриева.

Но и на этом останавливаться в региональном Министерстве образовании не намерены. В рамках программы "Профессионалитет" ведомство планирует принять участие на соискание новых грантов, чтобы создать кластеры для горнодобывающей и химической отраслей,, машиностроения, а также дополнительных центров по подготовке кадров для туризма и сельского хозяйства.