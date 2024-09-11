Как "Профессионалитет" помогает на Алтае готовить для предприятий кадры "под ключ"?
Рассказываем, зачем на Алтае создают образовательно-производственные кластеры
11 сентября 2024, 06:15, ИА Амител
Третий год в России реализуется федеральный проект "Профессионалитет", который стартовал по инициативе президента Владимира Путина. Благодаря ему в Алтайском крае на базе колледжей и техникумов уже создали восемь образовательно-производственных кластеров. Здесь готовят сотрудников рабочих специальностей "под ключ" для конкретных предприятий – тех, которых не придется переучивать. Получить профессию ребята могут после окончания 9-го и 11-го класса. Что это за проект и какие образовательные учреждения региона уже стали его участниками, читайте на amic.ru.
Как реализуется федеральный проект "Профессионалитет" в Алтайском крае?
В 2022 году Алтайский край вошел в число участников проекта "Профессионалитет". Его главная задача – подготовка высококвалифицированных кадров по наиболее востребованным рабочим профессиям для предприятий. Для этого в регионах, которым удалось пройти конкурсный отбор и выиграть грант, на базе учреждений профессионального образования создают образовательно-производственные кластеры по приоритетным отраслям экономики. В Алтайском крае таких центров уже восемь:
– легкая промышленность (на базе КГЮПОУ "Алтайская академия гостеприимства");
– машиностроительная отрасль (на базе КГБПОУ "Алтайский политехнический техникум");
– транспортная отрасль (на базе КГБПОУ "Алтайский транспортный техникум");
– туризм и сфера услуг (на базе КГБПОУ "Бийский промышленно-технологический колледж");
– сельское хозяйство (на базе КГБПОУ "Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий" и ФГБОУ ВО "Алтайский государственный аграрный университет");
– педагогика (КГБПОУ "Барнаульский государственный педагогический колледж им. В.К. Штильке");
– информационные технологии (ФГБОУ ВО "Алтайский технический университет им. И.И. Ползунова").
Образовательно-производственные кластеры создаются на условиях софинансирования. В Алтайском крае на эти цели было направлено более 871 млн руб.:
730, 5 млн руб. – из федерального бюджета;
34 млн руб. – из краевого бюджета;
98 млн руб. – средства работодателей;
8,9 млн руб. – средства образовательных организаций.Началось все два года назад: в Алтайской академии гостеприимства решили открыть кластер, чтобы готовить специалистов для легкой промышленности. Участие в организации площадки принял работодатель – АО "БТК Групп". Акционерное общество закупило для обучающихся современное оборудование на 20 миллионов рублей. Еще 100 миллионов поступило из федерального бюджета, 10 млн рублей выделило правительство региона.
Студенты обучались работать на современном оборудовании – точно таком же, какое установлено на предприятии-заказчике. А на производственной практике в "БТК Групп" уже оттачивали свое мастерство. Весной 2024 года из академии выпустились 75 участников "Профессионалитета" и многие из них пошли работать на уже ставшее родным предприятие, рассказывает начальник отдела профессионального образования регионального Минобра Наталья Дмитриева.
Первый опыт такой интеграции студентов в производственный процесс оказался успешным. Компании, которые уже вошли в программу, отмечают разницу. За счет того, что обучение идет с учетом конкретного производства, выпускники после окончания колледжа выходят готовыми специалистами и уже не требуют дополнительных вложений – ни финансовых, ни временных.
"От работодателей зачастую звучат претензии, что выпускников невозможно сразу погрузить в производственный процесс. "Профессионалитет" эту проблему снимает. В образовательно-производственных кластерах устанавливается идентичное оборудование, как и на предприятиях – участниках проекта. Это дает возможность готовить нужных экономике Алтайского края специалистов", – рассказывает Наталья Дмитриева.
Совместно с предприятиями также разрабатывается "начинка" учебной программы, акцент которой сделан на практическую подготовку студентов. По желанию предприятия-партнера срок обучения могут сократить, но на это идут не все: есть работодатели, которые, наоборот, просят насытить программу большим количеством компетенцией, отмечает собеседница информагентства.
"Курирующее предприятие сопровождает студента в течение всего периода обучения. За ним закрепляют наставников, которые участвуют в его профессиональном становлении", – говорит Наталья Дмитриева.
Самых способных ребят работодатели-партнеры присматривают еще во время обучения. Им предлагают заключить целевой договор, стимулируют и поощряют будущих сотрудников. Например, платят дополнительную стипендию, компенсируют проезд и т.д. В итоге заказчик получает квалифицированных специалистов "под ключ", готовых сразу приступить к работе, а выпускники – гарантированное трудоустройство.
Сколько и каких специалистов обучают в Алтайском крае по программе "Профессионалитет"?
С каждым годом число обучающихся по программам "Профессионалитета" в Алтайском крае растет. Если в сентябре 2023 года за парты сели чуть меньше тысячи ребят, то в новом учебном году число первокурсников выросло в 2,5 раза.
В рамках федерального проекта в регионе сейчас готовят воспитателей, поваров, учителей начальных классов, администраторов, токарей, наладчиков станков, операторов техподдержки, агрономов, зоотехников, ветеринаров и многих других специалистов. К следующему учебному году список профессий, которые ребята будут осваивать, станет шире. В крае будут открыты еще два кластера.
"Алтайский край принял участие в конкурсном отборе на 2025 год, и Министерство просвещения одобрило идею создания в нашем регионе еще двух кластеров. Один – для лесной промышленности, он будет организован на базе Павловского аграрного техникума, а в Барнаульском медколледже появится кластер по подготовке кадров для здравоохранения региона", – рассказала Наталья Дмитриева.
Но и на этом останавливаться в региональном Министерстве образовании не намерены. В рамках программы "Профессионалитет" ведомство планирует принять участие на соискание новых грантов, чтобы создать кластеры для горнодобывающей и химической отраслей,, машиностроения, а также дополнительных центров по подготовке кадров для туризма и сельского хозяйства.
08:04:52 11-09-2024
Сделайте в крае достойную зарплату,ЛУЧШИЕ КАДРЫ не будут уезжать в поисках хорошей жизни. Знакомый уехал в Санкт Петербург,потому что предложили жилье и высокую зарплату. Замечательный специалист!!!