Кадыров: Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%
По словам главы республики, призванные военные не находятся в его подчинении
14 декабря 2023, 10:43, ИА Амител
Фото: chechnya.gov.ru
Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%, заявил во время прямой линии глава республики Рамзан Кадыров.
"Мы выполнили план по мобилизации на 1500%. Если другие регионы до сих пор должны добирать добровольцев, мы это сделали", – цитирует чеченского лидера РИА Новости.
Кадыров отметил, что все чеченские батальоны и полки не находятся под его подчинением, ими руководит Минобороны и Росгвардия.
В ноябре в Госдуме и Совфеде рассказали, будет ли тотальная мобилизация в 2024 году.
10:50:08 14-12-2023
не умеет он в математику как и путает времена года
11:03:31 14-12-2023
Гость (10:50:08 14-12-2023) не умеет он в математику как и путает времена года... В математику умеет отлично. Говорит, что Чечне денег на развитие не хватает)
14:01:19 14-12-2023
Гость (10:50:08 14-12-2023) не умеет он в математику как и путает времена года... Понятно , всю самую основную и тяжёлую работу они сделали , осталось чучуть и пришло время им отдохнуть , а другим доделывать оставшуюся малость . ?
14:46:13 14-12-2023
Гость (14:01:19 14-12-2023) Понятно , всю самую основную и тяжёлую работу они сделали , ... Ещё конь не валялся работу делать , а они что вся работа сделана и чучуть осталось ...
10:55:41 14-12-2023
Надеюсь Адама за это наградят
10:57:19 14-12-2023
не умеет он в математику как и путает времена года......................Идеально сформулировал. Сам-то понял,что написал?
10:59:32 14-12-2023
Гость (10:57:19 14-12-2023) не умеет он в математику как и путает времена года............. Да. понял.
11:35:01 14-12-2023
Гость (10:57:19 14-12-2023) не умеет он в математику как и путает времена года............. Новости разные почаще читай и поймешь)
12:13:51 14-12-2023
В этом заслуга младшего кадырова
13:05:25 14-12-2023
Гость (12:13:51 14-12-2023) В этом заслуга младшего кадырова... Несомненно)))
00:18:48 16-12-2023
А зачем тогда в чеченские формирования загоняют 60% русских добровольцев?????????? С русских и даже националистических регионов взяли минимум по пять тысяч. Что то чеченцев на передовой много не увидишь как и евреев и новых граждан РФ из мигрантов.