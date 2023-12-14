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Кадыров: Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%

По словам главы республики, призванные военные не находятся в его подчинении

14 декабря 2023, 10:43, ИА Амител

Фото: chechnya.gov.ru
Фото: chechnya.gov.ru

Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%, заявил во время прямой линии глава республики Рамзан Кадыров.

"Мы выполнили план по мобилизации на 1500%. Если другие регионы до сих пор должны добирать добровольцев, мы это сделали", – цитирует чеченского лидера РИА Новости.

Кадыров отметил, что все чеченские батальоны и полки не находятся под его подчинением, ими руководит Минобороны и Росгвардия.

В ноябре в Госдуме и Совфеде рассказали, будет ли тотальная мобилизация в 2024 году.

Мобилизация Рамзан Кадыров

Комментарии 11

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Гость

10:50:08 14-12-2023

не умеет он в математику как и путает времена года

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Гость

11:03:31 14-12-2023

Гость (10:50:08 14-12-2023) не умеет он в математику как и путает времена года... В математику умеет отлично. Говорит, что Чечне денег на развитие не хватает)

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Гость

14:01:19 14-12-2023

Гость (10:50:08 14-12-2023) не умеет он в математику как и путает времена года... Понятно , всю самую основную и тяжёлую работу они сделали , осталось чучуть и пришло время им отдохнуть , а другим доделывать оставшуюся малость . ?

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Гость

14:46:13 14-12-2023

Гость (14:01:19 14-12-2023) Понятно , всю самую основную и тяжёлую работу они сделали , ... Ещё конь не валялся работу делать , а они что вся работа сделана и чучуть осталось ...

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Гость

10:55:41 14-12-2023

Надеюсь Адама за это наградят

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Гость

10:57:19 14-12-2023

не умеет он в математику как и путает времена года......................Идеально сформулировал. Сам-то понял,что написал?

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Гость

10:59:32 14-12-2023

Гость (10:57:19 14-12-2023) не умеет он в математику как и путает времена года............. Да. понял.

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Гость

11:35:01 14-12-2023

Гость (10:57:19 14-12-2023) не умеет он в математику как и путает времена года............. Новости разные почаще читай и поймешь)

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Гость

12:13:51 14-12-2023

В этом заслуга младшего кадырова

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Гость

13:05:25 14-12-2023

Гость (12:13:51 14-12-2023) В этом заслуга младшего кадырова... Несомненно)))

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Гость

00:18:48 16-12-2023

А зачем тогда в чеченские формирования загоняют 60% русских добровольцев?????????? С русских и даже националистических регионов взяли минимум по пять тысяч. Что то чеченцев на передовой много не увидишь как и евреев и новых граждан РФ из мигрантов.

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