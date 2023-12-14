Кадыров: Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%

По словам главы республики, призванные военные не находятся в его подчинении

14 декабря 2023, 10:43, ИА Амител

Фото: chechnya.gov.ru

Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%, заявил во время прямой линии глава республики Рамзан Кадыров.

"Мы выполнили план по мобилизации на 1500%. Если другие регионы до сих пор должны добирать добровольцев, мы это сделали", – цитирует чеченского лидера РИА Новости.

Кадыров отметил, что все чеченские батальоны и полки не находятся под его подчинением, ими руководит Минобороны и Росгвардия.

В ноябре в Госдуме и Совфеде рассказали, будет ли тотальная мобилизация в 2024 году.