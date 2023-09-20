Кадыров объяснил свое пребывание в московской больнице
Говоря о своем здоровье, Кадыров отметил, что даже в его случае при болезни особой шумихи быть не должно
20 сентября 2023, 23:29, ИА Амител
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что его пребывание в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве связано не с его здоровьем, а с самочувствием дяди, Магомеда Кадырова. Он отметил, что во время служебной командировки он решил навестить родственника и застал его в хорошем расположении духа.
Говоря о своем здоровье, Кадыров отметил, что даже в его случае при болезни особой шумихи быть не должно.
"Хотя в этом и есть свой плюс – теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям", – написал Кадыров. Напомним, что накануне в Сети распространились слухи, что Кадыров якобы находится в коме, и о том, что он умер. Информацию активно распространяли украинские Telegram-каналы.
17 сентября Кадыров сам развеял эти слухи, опубликовав пост в своем канале. Тем, кто распространяет подобные фейки, глава Чечни иронично посоветовал побольше дышать свежим воздухом.
00:30:42 21-09-2023
Если у вас нету тёти...
10:06:22 21-09-2023
а не все ли равно? когда при феодализме смерть лорда приводила к коллапсу? Уйдет один, на его месте будет другой.