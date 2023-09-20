Кадыров объяснил свое пребывание в московской больнице

Говоря о своем здоровье, Кадыров отметил, что даже в его случае при болезни особой шумихи быть не должно

20 сентября 2023, 23:29, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что его пребывание в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве связано не с его здоровьем, а с самочувствием дяди, Магомеда Кадырова. Он отметил, что во время служебной командировки он решил навестить родственника и застал его в хорошем расположении духа.

Говоря о своем здоровье, Кадыров отметил, что даже в его случае при болезни особой шумихи быть не должно.

"Хотя в этом и есть свой плюс – теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям", – написал Кадыров. Напомним, что накануне в Сети распространились слухи, что Кадыров якобы находится в коме, и о том, что он умер. Информацию активно распространяли украинские Telegram-каналы.

17 сентября Кадыров сам развеял эти слухи, опубликовав пост в своем канале. Тем, кто распространяет подобные фейки, глава Чечни иронично посоветовал побольше дышать свежим воздухом.