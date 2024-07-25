Хинштейн заявил о замедлении работы YouTube до 70% уже на следующей неделе

По его словам, "деградация" сервиса является вынужденным шагом, который направлен не против российских пользователей, а против администрации сервиса

25 июля 2024, 22:12, ИА Амител

YouTube / Фото: pxhere.com/ru/photo/916981

До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей – уже до 70%. Об этом в Telegram-канале заявил председатель IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, "деградация" сервиса является вынужденным шагом, который направлен не против российских пользователей, а против администрации YouTube. Хинштейн подчеркнул, руководство площадки считает, что может "безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство".

"Не случайно для "приведения в чувство" YouTube выбран именно летний период, когда основная масса людей находится в отпусках и пользуется для выхода в интернет именно мобильными устройствами. Деградация YouTube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров государство перешло к конкретным шагам", – написал депутат.

Он напомнил, что "Ростелеком" уже фиксирует ухудшение качества загрузки видео с платформы. Причем связано это не только с действиями властей, но и с "наплевательством ресурса к своей корневой инфраструктуре, которую он уже давно технически не сопровождает".

"Вновь подчеркну: все происходящее является следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей, чья позиция отличается от западной точки зрения", – добавил Хинштейн.

Депутат считает, что дальнейшая судьба сервиса в РФ зависит исключительно от него. Если администрация видеохостинга не изменит свою политику, то "ничего хорошего его здесь не ждет".