Хинштейн заявил о замедлении работы YouTube до 70% уже на следующей неделе
По его словам, "деградация" сервиса является вынужденным шагом, который направлен не против российских пользователей, а против администрации сервиса
25 июля 2024, 22:12, ИА Амител
До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей – уже до 70%. Об этом в Telegram-канале заявил председатель IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн.
По его словам, "деградация" сервиса является вынужденным шагом, который направлен не против российских пользователей, а против администрации YouTube. Хинштейн подчеркнул, руководство площадки считает, что может "безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство".
"Не случайно для "приведения в чувство" YouTube выбран именно летний период, когда основная масса людей находится в отпусках и пользуется для выхода в интернет именно мобильными устройствами. Деградация YouTube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров государство перешло к конкретным шагам", – написал депутат.
Он напомнил, что "Ростелеком" уже фиксирует ухудшение качества загрузки видео с платформы. Причем связано это не только с действиями властей, но и с "наплевательством ресурса к своей корневой инфраструктуре, которую он уже давно технически не сопровождает".
"Вновь подчеркну: все происходящее является следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей, чья позиция отличается от западной точки зрения", – добавил Хинштейн.
Депутат считает, что дальнейшая судьба сервиса в РФ зависит исключительно от него. Если администрация видеохостинга не изменит свою политику, то "ничего хорошего его здесь не ждет".
22:38:45 25-07-2024
Со слов этого Зильбирштейна "лес рубят, щепки летят"
Щепки это русские пользователи ЮтьЮба
23:41:17 25-07-2024
Гость (22:38:45 25-07-2024) Со слов этого Зильбирштейна "лес рубят, щепки летят"Щепк... Вот вы же сами понимаете что извратили смысл сказанного, но НИКОГДА в этом прилюдно не признаетесь.
Вот жеж всеж понятно сказал он, а?
23:12:39 25-07-2024
Я так понимаю что завтра трансляцию чемпионата Сибири , по футболу мы не увидим.
А также трансляции Юношеской футбольной лиги.
09:16:51 26-07-2024
Гость (23:12:39 25-07-2024) Я так понимаю что завтра трансляцию чемпионата Сибири , по ф... Пусть транслируют на Яндекс, ВК, Рутуб, какие проблемы ?
09:31:39 26-07-2024
Гость (09:16:51 26-07-2024) Пусть транслируют на Яндекс, ВК, Рутуб, какие проблемы ?... Оперные спектакли никто ни на какой рутьюб выкладывать не будет, например.
23:16:33 25-07-2024
Власти: мы ничего не блокируем и не замедляем, это гугл свои сервера не обновляет и они выходят из строя.
Так же власти: у нас есть точный график как мы будем замедлять ютуб.
09:32:47 26-07-2024
Гость (23:16:33 25-07-2024) Власти: мы ничего не блокируем и не замедляем, это гугл свои... Остается надеяться на то, что ручки у них косенькие, и до сих пор все попытки сделать подобное заканчивались тем, что роняли заодно что-нибудь нужное. И приходилось все возвертать взад.
23:42:49 25-07-2024
Смотрю разные мануалы, которые можно смотреть только с компа в фуллхд, иначе не всегда понятно, что экране происходит.
Вот спасибо! Позаботились обо мне! Теперь приходится иногда заранее скачивать видос, чтобы нормально его посмотреть.
09:16:05 26-07-2024
Гость (23:42:49 25-07-2024) Смотрю разные мануалы, которые можно смотреть только с компа... Смотри на ТВ в нормальном разрешении, вплоть до 4К, в чем проблема ? Замедляют пока конкретно работу Ютуба на ПК
09:34:07 26-07-2024
Гость (09:16:05 26-07-2024) Смотри на ТВ в нормальном разрешении, вплоть до 4К, в чем пр... То есть спецом телевизор купить тем, у кого его нет. Отличное предложение.
10:08:23 27-07-2024
тут просится легендарная фраза лаврова, сказанная в сердцах
00:02:47 26-07-2024
А и правильно! Своего сделать не можем, так хоть чужое обгадим...
00:13:18 26-07-2024
Назло маме отморожу уши
00:45:12 26-07-2024
Огородиться от остального мира вместо того, чтобы пробивать свою точку зрения (а для этого до сих пор есть все возможности) - вот выбор родного государства.
07:33:18 26-07-2024
Гость (00:45:12 26-07-2024) Огородиться от остального мира вместо того, чтобы пробивать ... Какие возможности? Ютюб удаляет каналы с пророссийскими блогерами и пророссийскими нарративами. Там полно чубатых, которые свободно толкают свою пропаганду. А нашу точку зрения там банят. Так про какие возможности ты лепечешь?
08:19:23 26-07-2024
Походу научились помаленьку. До этого вроде бы не умели. Китайцы умеют
10:14:39 27-07-2024
научились чему? ломать, разрушать, уничтожать? а что выдающегося создали за последние 50 лет к примеру, что б весь мир пользовался и аналога придумать не мог, сможете назвать на вскидку?
09:18:36 26-07-2024
На ютубе колоссальный массив документальных, познавательных фильмов, обучающих видео, клипов, музыки и т.д. Всё это добро накапливалось годами! Там есть всё, вот просто всё, на любой вкус и цвет. И это всё к тому же прекрасно работает! И народ хотят лишить этого "всё", чтобы что? Чтобы продвинуть "альтернативу" ютубу? Пока нет качественной (мощности, наполнение), развёрнутой к простому люду лицом альтернативы ютуб трогать нельзя. А качественной альтернативы нет.
09:35:32 26-07-2024
Гость (09:18:36 26-07-2024) На ютубе колоссальный массив документальных, познавательных ... И не будет. Пример - наш автопром. Отсутствие конкуренции приводит только к тому, что производитель болт кладет на качество - а ему зачем, и так купят, если ничего другого нет.
10:38:11 27-07-2024
Гость (09:35:32 26-07-2024) И не будет. Пример - наш автопром. Отсутствие конкуренции п... соглашусь и добавлю, что даже 30-летняя конкуренция не сдвинула этот труп с места! Не будет никогда никакой альтернативы ничему, потому что у нас так: зачем что то делать, если можно ничего не делать. И никто за это не спросит и не будет нести наказания, потому что, СЮРПРИЗ - большинство все устраивает