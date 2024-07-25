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Хинштейн заявил о замедлении работы YouTube до 70% уже на следующей неделе

По его словам, "деградация" сервиса является вынужденным шагом, который направлен не против российских пользователей, а против администрации сервиса

25 июля 2024, 22:12, ИА Амител

YouTube / Фото: pxhere.com/ru/photo/916981
YouTube / Фото: pxhere.com/ru/photo/916981

До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей – уже до 70%. Об этом в Telegram-канале заявил председатель IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, "деградация" сервиса является вынужденным шагом, который направлен не против российских пользователей, а против администрации YouTube. Хинштейн подчеркнул, руководство площадки считает, что может "безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство".

"Не случайно для "приведения в чувство" YouTube выбран именно летний период, когда основная масса людей находится в отпусках и пользуется для выхода в интернет именно мобильными устройствами. Деградация YouTube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров государство перешло к конкретным шагам", – написал депутат.

Он напомнил, что "Ростелеком" уже фиксирует ухудшение качества загрузки видео с платформы. Причем связано это не только с действиями властей, но и с "наплевательством ресурса к своей корневой инфраструктуре, которую он уже давно технически не сопровождает".

"Вновь подчеркну: все происходящее является следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей, чья позиция отличается от западной точки зрения", – добавил Хинштейн.

Депутат считает, что дальнейшая судьба сервиса в РФ зависит исключительно от него. Если администрация видеохостинга не изменит свою политику, то "ничего хорошего его здесь не ждет".

Происшествия

Комментарии 20

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Гость

22:38:45 25-07-2024

Со слов этого Зильбирштейна "лес рубят, щепки летят"
Щепки это русские пользователи ЮтьЮба

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Musik

23:41:17 25-07-2024

Гость (22:38:45 25-07-2024) Со слов этого Зильбирштейна "лес рубят, щепки летят"Щепк... Вот вы же сами понимаете что извратили смысл сказанного, но НИКОГДА в этом прилюдно не признаетесь.
Вот жеж всеж понятно сказал он, а?

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Гость

23:12:39 25-07-2024

Я так понимаю что завтра трансляцию чемпионата Сибири , по футболу мы не увидим.
А также трансляции Юношеской футбольной лиги.

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Гость

09:16:51 26-07-2024

Гость (23:12:39 25-07-2024) Я так понимаю что завтра трансляцию чемпионата Сибири , по ф... Пусть транслируют на Яндекс, ВК, Рутуб, какие проблемы ?

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Гость

09:31:39 26-07-2024

Гость (09:16:51 26-07-2024) Пусть транслируют на Яндекс, ВК, Рутуб, какие проблемы ?... Оперные спектакли никто ни на какой рутьюб выкладывать не будет, например.

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Гость

23:16:33 25-07-2024

Власти: мы ничего не блокируем и не замедляем, это гугл свои сервера не обновляет и они выходят из строя.
Так же власти: у нас есть точный график как мы будем замедлять ютуб.

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Гость

09:32:47 26-07-2024

Гость (23:16:33 25-07-2024) Власти: мы ничего не блокируем и не замедляем, это гугл свои... Остается надеяться на то, что ручки у них косенькие, и до сих пор все попытки сделать подобное заканчивались тем, что роняли заодно что-нибудь нужное. И приходилось все возвертать взад.

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Гость

23:42:49 25-07-2024

Смотрю разные мануалы, которые можно смотреть только с компа в фуллхд, иначе не всегда понятно, что экране происходит.

Вот спасибо! Позаботились обо мне! Теперь приходится иногда заранее скачивать видос, чтобы нормально его посмотреть.

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Гость

09:16:05 26-07-2024

Гость (23:42:49 25-07-2024) Смотрю разные мануалы, которые можно смотреть только с компа... Смотри на ТВ в нормальном разрешении, вплоть до 4К, в чем проблема ? Замедляют пока конкретно работу Ютуба на ПК

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Гость

09:34:07 26-07-2024

Гость (09:16:05 26-07-2024) Смотри на ТВ в нормальном разрешении, вплоть до 4К, в чем пр... То есть спецом телевизор купить тем, у кого его нет. Отличное предложение.

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Гость

10:08:23 27-07-2024

тут просится легендарная фраза лаврова, сказанная в сердцах

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Гость

00:02:47 26-07-2024

А и правильно! Своего сделать не можем, так хоть чужое обгадим...

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Гость

00:13:18 26-07-2024

Назло маме отморожу уши

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Гость

00:45:12 26-07-2024

Огородиться от остального мира вместо того, чтобы пробивать свою точку зрения (а для этого до сих пор есть все возможности) - вот выбор родного государства.

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Гость

07:33:18 26-07-2024

Гость (00:45:12 26-07-2024) Огородиться от остального мира вместо того, чтобы пробивать ... Какие возможности? Ютюб удаляет каналы с пророссийскими блогерами и пророссийскими нарративами. Там полно чубатых, которые свободно толкают свою пропаганду. А нашу точку зрения там банят. Так про какие возможности ты лепечешь?

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Гость

08:19:23 26-07-2024

Походу научились помаленьку. До этого вроде бы не умели. Китайцы умеют

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Гость

10:14:39 27-07-2024

научились чему? ломать, разрушать, уничтожать? а что выдающегося создали за последние 50 лет к примеру, что б весь мир пользовался и аналога придумать не мог, сможете назвать на вскидку?

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Гость

09:18:36 26-07-2024

На ютубе колоссальный массив документальных, познавательных фильмов, обучающих видео, клипов, музыки и т.д. Всё это добро накапливалось годами! Там есть всё, вот просто всё, на любой вкус и цвет. И это всё к тому же прекрасно работает! И народ хотят лишить этого "всё", чтобы что? Чтобы продвинуть "альтернативу" ютубу? Пока нет качественной (мощности, наполнение), развёрнутой к простому люду лицом альтернативы ютуб трогать нельзя. А качественной альтернативы нет.

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Гость

09:35:32 26-07-2024

Гость (09:18:36 26-07-2024) На ютубе колоссальный массив документальных, познавательных ... И не будет. Пример - наш автопром. Отсутствие конкуренции приводит только к тому, что производитель болт кладет на качество - а ему зачем, и так купят, если ничего другого нет.

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Гость

10:38:11 27-07-2024

Гость (09:35:32 26-07-2024) И не будет. Пример - наш автопром. Отсутствие конкуренции п... соглашусь и добавлю, что даже 30-летняя конкуренция не сдвинула этот труп с места! Не будет никогда никакой альтернативы ничему, потому что у нас так: зачем что то делать, если можно ничего не делать. И никто за это не спросит и не будет нести наказания, потому что, СЮРПРИЗ - большинство все устраивает

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