К концу следующей недели видеохостинг будет работать на 70% медленнее

26 июля 2024, 14:10, ИА Амител

YouTube на экране смартфона / Фото: pixabay.com

В России начали замедлять самый популярный мировой видеохостинг YouTube. Это намеренный шаг, который власти называют "деградацией" сервиса. Ожидается, что уже через неделю с небольшим платформа начнет работать более чем в два раза медленнее. Появились слухи и о том, что вскоре YouTube будет полностью заблокирован.

О том, зачем в России начали замедлять YouTube и правда ли, что его заблокируют, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что в России специально замедляют YouTube? Да. 25 июля об этом официально заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. "Деградация" YouTube – вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса", – написал депутат в своем Telegram-канале Он подчеркнул, что замедление касается только десктопной версии YouTube. На мобильных устройствах сервис работает, как раньше. Хинштейн объяснил, что для начала замедления выбрали именно лето, поскольку в это время люди чаще смотрят видео с телефонов, а не с компьютеров.

2 А я слышал, что замедление происходит из-за плохого оборудования... Это тоже правда. По крайней мере, 12 июля об этой проблеме сообщил "Ростелеком". В компании заявили о "технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего компании Google", которые могут существенно влиять на скорость загрузки и проигрывания видео. В 2022-м году компания Google оставила на территории РФ свои CDN-серверы без обслуживания. Из-за этого они постепенно выходят из строя, что сказывается на качестве работы сервиса. Эксперты ожидают, что со временем YouTube будет работать все хуже и хуже. Но теперь российские власти сами начали дополнительно замедлять видеосервис.

3 Зачем в России начали замедлять YouTube? Хинштейн назвал решение о замедлении YouTube ответом на действия компании, которая "по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство". По его мнению, это подходящий способ, чтобы "привести в чувство" руководство видеохостинга. Таким образом, власти показывают, что готовы к конкретным действиям. Об этом же в беседе с lenta.ru рассказал зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. "Они ведут антигосударственную деятельность, выступают информационным оружием у нас в стране. Мы видели, что практически все средства массовой информации там заблокированы, отдельные личности, и это продолжается. <...> Это не независимая платформа, это враг, который на нашей территории работает, мы это четко понимаем", – цитирует "Лента" депутата. Чиновники требуют, чтобы площадка разблокировала российских видеоблогеров, которые были заблокированы за последние годы по политическим причинам. Также, убеждены депутаты, YouTube должен выплатить все штрафы, выписанные за нарушение российского законодательства. В этом случае "деградацию" YouTube прекратят.

4 До какой степени в России будут замедлять YouTube? Ожидается, что к концу этой недели YouTube станет работать медленнее на 40%. А к концу следующей сервис планируют замедлить до 70%, рассказал Хинштейн. О дальнейших планах он не сообщил.