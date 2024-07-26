Зачем в России замедляют YouTube и правда ли, что скоро его совсем заблокируют?
К концу следующей недели видеохостинг будет работать на 70% медленнее
26 июля 2024, 14:10, ИА Амител
YouTube на экране смартфона / Фото: pixabay.com
В России начали замедлять самый популярный мировой видеохостинг YouTube. Это намеренный шаг, который власти называют "деградацией" сервиса. Ожидается, что уже через неделю с небольшим платформа начнет работать более чем в два раза медленнее. Появились слухи и о том, что вскоре YouTube будет полностью заблокирован.
О том, зачем в России начали замедлять YouTube и правда ли, что его заблокируют, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что в России специально замедляют YouTube?
Да. 25 июля об этом официально заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"Деградация" YouTube – вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса", – написал депутат в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что замедление касается только десктопной версии YouTube. На мобильных устройствах сервис работает, как раньше.
Хинштейн объяснил, что для начала замедления выбрали именно лето, поскольку в это время люди чаще смотрят видео с телефонов, а не с компьютеров.
2
А я слышал, что замедление происходит из-за плохого оборудования...
Это тоже правда. По крайней мере, 12 июля об этой проблеме сообщил "Ростелеком". В компании заявили о "технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего компании Google", которые могут существенно влиять на скорость загрузки и проигрывания видео.
В 2022-м году компания Google оставила на территории РФ свои CDN-серверы без обслуживания. Из-за этого они постепенно выходят из строя, что сказывается на качестве работы сервиса. Эксперты ожидают, что со временем YouTube будет работать все хуже и хуже.
Но теперь российские власти сами начали дополнительно замедлять видеосервис.
3
Зачем в России начали замедлять YouTube?
Хинштейн назвал решение о замедлении YouTube ответом на действия компании, которая "по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство". По его мнению, это подходящий способ, чтобы "привести в чувство" руководство видеохостинга. Таким образом, власти показывают, что готовы к конкретным действиям.
Об этом же в беседе с lenta.ru рассказал зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
"Они ведут антигосударственную деятельность, выступают информационным оружием у нас в стране. Мы видели, что практически все средства массовой информации там заблокированы, отдельные личности, и это продолжается. <...> Это не независимая платформа, это враг, который на нашей территории работает, мы это четко понимаем", – цитирует "Лента" депутата.Чиновники требуют, чтобы площадка разблокировала российских видеоблогеров, которые были заблокированы за последние годы по политическим причинам. Также, убеждены депутаты, YouTube должен выплатить все штрафы, выписанные за нарушение российского законодательства. В этом случае "деградацию" YouTube прекратят.
4
До какой степени в России будут замедлять YouTube?
Ожидается, что к концу этой недели YouTube станет работать медленнее на 40%. А к концу следующей сервис планируют замедлить до 70%, рассказал Хинштейн. О дальнейших планах он не сообщил.
5
Правда ли, что YouTube вскоре совсем заблокируют?
Власти уверяют, что таких планов нет. На фоне информации о замедлении ряд СМИ сообщил, что YouTube могут заблокировать на территории РФ уже в сентябре. В частности, об этом написала "Газета.ру" со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
"На протяжении июля-августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. В каких-то будет замедляться, в каких-то – подлагивать сайт, где-то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнется блокировка", – цитирует "Газета.ру" собеседника.Но чиновники говорят, что такого решения пока нет. Так, глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил, что шагов по блокировке YouTube не планируется. Об этом же заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Депутаты, которые занимаются "деградацией" YouTube, тоже рассказали, что пока в планах лишь замедление, но никак не блокировка.
14:15:55 26-07-2024
Эти хинштейны пытались заблокировать телеграмм. Освоили кучу народного бабла и всё бесполезно. Как у этих персонажей хватает совести открывать аккаунты в телеге ? Бесстыжие!!!
14:20:15 26-07-2024
Вот заняться то нечем. Где контент то теперь смотреть? Если смотрел то в основном не отечественные каналы, мануалы, клипы, познавательные каналы и тд. Деградировать от отечественного ТВ? Идти на полумертвый пустой рутуб? Или на болванчиков в ВК видео смотреть?
14:29:51 26-07-2024
Вообще то депутаты обязаны исполнять волю народа, а не гадить ему мелко и непрерывно.
И не надо нам втирать дичь - докладывайте о исполнении воли, а не несите упоротый бред.
14:32:39 26-07-2024
Блокировали Ютюб а тормозить стало всё. Блокировали блокировали да переблокировали😂
16:15:45 26-07-2024
Гость (14:32:39 26-07-2024) Блокировали Ютюб а тормозить стало всё. Блокировали блокиров... Как всегда - хотели как лучше, а получилось, как в думе.
14:38:04 26-07-2024
На Ютюбе учусь работать 3D программами.. Учусь сварочным работам.. Учусь электронике... Учусь радиотехнике программированию ремонту электронных устройств... Мне до лампочки тёрки этого Хинштейна... Ограничить ютюб для пользователей изза чьих то косяков - это идиотизм...
14:52:11 26-07-2024
Иван (14:38:04 26-07-2024) На Ютюбе учусь работать 3D программами.. Учусь сварочным ра... проблемы индейцев шерифа не волнуют
10:50:38 27-07-2024
Иван (14:38:04 26-07-2024) На Ютюбе учусь работать 3D программами.. Учусь сварочным ра... Так это вы многому научитесь и умный будете тогда, еще и свалите, как ценный кадр вскорости, а правительству это надо, правительству это не надо! Умные, образованные и умелые тут не нужны, им очки втирать трудно)
14:39:15 26-07-2024
Рутюб-там нет ни хрена... Дзен какой-то лезет-ваще дрянь...
14:43:14 26-07-2024
У нам с магазине банковский терминал Альфа-банка все утро не работал, "нет связи с банком". Покупатели с кредитными картами уходили злыми и без покупок. С дебетовыми ходили снимали наличку. А те кто с наличкой они и не ощутили проблем. Мораль сей басни такова: имейте с собой наличку. Интернет-сервисы деградируют.
15:14:14 26-07-2024
Гость (14:43:14 26-07-2024) У нам с магазине банковский терминал Альфа-банка все утро не... Так если в магазине не будет работать кассовый аппарат, а они, напомню, сейчас тоже онлайн) - вам тупо никто ничего не продаст. Даже ежели у вас будут полные карманы той налички.
15:20:51 26-07-2024
Гость (15:14:14 26-07-2024) Так если в магазине не будет работать кассовый аппарат, а он... Какой крепкий напиток вы сегодня так рано приняли, что у вас терминал с кассой стали равны?? Назовите пожалуйста, я его буду обходить шагов за пять... Вы собрали все в кучу... И терминал с интернетом и кассу с наличкой... Это "бжжж" точно не спроста...
15:46:12 26-07-2024
Гость (15:20:51 26-07-2024) Какой крепкий напиток вы сегодня так рано приняли, что у вас... Т.е. кроме минусов умишка вам на нормальный ответ не хватает. Продолжайте. Чем больше меня заминусуете, тем больше вы балбесы. Вперед!!
15:54:11 26-07-2024
Гость (15:20:51 26-07-2024) Какой крепкий напиток вы сегодня так рано приняли, что у вас... И где в моем посте речь про терминал? Ткните пальцем, плиз. Вы, я так понимаю, не в курсе, что кассовые аппараты у нас в режиме реального времени сейчас передают чеки через ОФД в налоговую? Через те самые интернет-сервисы, которые у нас деградируют) Технические подробности опустим, но продавцу будет без разницы, нал у вас или карта, если касса откажется это делать. Он по закону не сможет у вас деньги принять.
16:08:38 26-07-2024
Гость (15:54:11 26-07-2024) И где в моем посте речь про терминал? Ткните пальцем, плиз. ... Не ходите в ТЦ. Идите с наличкой за продуктами в близлежащий маленький магазинчик, где без проблем торгуют за наличный расчёт.
16:21:27 26-07-2024
Кхм... (16:08:38 26-07-2024) Не ходите в ТЦ. Идите с наличкой за продуктами в близлежащий... скажите, это жара так на вас влияет
или вы точно знаете адреса магазинчиков, в которых торгуют на нал без кассового аппарата?
16:22:55 26-07-2024
Кхм... (16:08:38 26-07-2024) Не ходите в ТЦ. Идите с наличкой за продуктами в близлежащий... Магазин рядом с домом, внезапно, тоже использует онлайн-кассу. Нет у нас в законе исключений для таких магазинов, они работают по тем же законам, что и ТЦ.
22:24:05 26-07-2024
Гость (15:54:11 26-07-2024) И где в моем посте речь про терминал? Ткните пальцем, плиз. ... Чем демонстрировать свое незнание, почитай про правила применения ККМ. В случае отсутствия доступа к Интернет, ККМ может работать до 30 суток в автономном режиме, лишь затем кассовый аппарат заблокируется. Так что без доступа в Интернет вполне можно целый месяц торговать. Люди с наличкой по прежнему все купят. Можешь пример Казахстана посмотреть, у них был такой опыт жизни без Интернет.
14:44:41 26-07-2024
Насколько помню, когда эти товарищи пытались блокировать Телегу, упала половина сервисов Гугла. Было весело. На итого Телегу они так и не достали, и сделали типа хорошую мину - не очень-то и хотелось, пусть работает. Интересно, что обвалится сейчас, пока будут пытаться блокировать тубик.
14:51:02 26-07-2024
Огородиться от всего остального мира, вместо того, чтобы упорно пробивать свою точку зрения на вражеских платформах, пока есть возможность (а она есть) - выбор родного государства.
15:10:46 26-07-2024
Гость (14:51:02 26-07-2024) Огородиться от всего остального мира, вместо того, чтобы упо... Так потому и замедляют, что нашу точку зрения на ютубе блокируют.
10:18:23 27-07-2024
Гость (15:10:46 26-07-2024) Так потому и замедляют, что нашу точку зрения на ютубе блоки...
А она у вас сеть, ваша точка зрения? Или все же она сводится к суждению, что весь мир говно, а мы великая страна? Тогда правильно и делают, что блокируют.
15:15:11 26-07-2024
пока есть возможность (а она есть) / Второй раз за сегодня тебя спрашиваю: про какую возможность ты открываешь рот? Ютюб, как часть Меты (запрещенной на территории РФ) блокирует и банит каналы пророссийской направленности. Не только госканалы, но и физлиц-блогеров с российским взглядом на происходящее.
15:26:44 26-07-2024
В истории это уже было, в конце 70х строили заглушки, пытались глушить "радио Свободы" , "голос америки" и пр., на их частотах транслировались сильные шумы, интернет конечно же другое, но смысл тот же, среди интересных новостей, часто поданных в нужном свете, музыки и других познавательных программ, слушателям/зрителям ненавязчиво вдалбливается нужная информация, причем альтернативные точки зрения не публикуются. Как не прискорбно, но СМИ и особенно интернет давно стали "оружием массового поражения", а как известно оружие врага подлежит уничтожению.
16:15:54 26-07-2024
Гость (15:26:44 26-07-2024) В истории это уже было, в конце 70х строили заглушки, пытали... Думаю, что даже наши тупни понимают, что без интернета все скатится в каменный век) Напомнить, как 30 лет назад покупали билеты на поезда дальнего следования с пересадками? Шли в предварительные кассы, которые были вообще отдельно, даже не на вокзале, стояли пару-тройку часов в очереди. Потом сообщали тетеньке в окошке, что хотим, и шли загорать еще минут на тридцать-сорок в уголок, пока она по телефону с кем-то там согласовывала билеты) Хотите вернуться в это прекрасное время? Или в магазин без штрих-кодов и современных касс? Или в учет без компьютерных программ? М-м... зато какая занятость сразу будет, когда вместо пяти минут выписка документов будет отнимать часа полтора-два. А уж стояние в очередях... ностальгируете, что ли? Интернет - это ж не только общение и развлекухи.
16:41:55 26-07-2024
Гость (16:15:54 26-07-2024) Думаю, что даже наши тупни понимают, что без интернета все с... Видимо вы не совсем верно истолковали мой пост, это только во время ВОВ приемники были под запретом, только проводное радио, в 70-80х радио уже было в каждом доме, программы ТВ только советские, интернет безусловно но только СМИ и развлекаловка, он прочно и надолго вошел в нашу жизнь и без него практически уже нельзя обойтись, но обойтись от враждебных нам интернет ресурсов не только возможно, но и необходимо, ведь требования к ютубу вполне справедливы, если это независимый ресурс, то почему блокируют "пророссийкие" каналы и продвигают например украинские (ЮНИАН).
16:59:08 26-07-2024
Гость (16:41:55 26-07-2024) Видимо вы не совсем верно истолковали мой пост, это только в... Это ресурс частный. Кого хотят, того и блокируют. Создайте свой с такой же популярностью, и вперед, кого хотите размещайте, кого хотите блокируйте. Спорить о том, почему блокируют именно пророссийские каналы, не собираюсь. А блокировать ютуб полностью - ну пусть попробуют. Истории с Телегой и Рутрекером никого ничему не научили, как я погляжу. И да, помогли те глушилки 70-х годов против радио? Насколько я знаю, кто хотел, тот все равно слушал.
14:36:55 27-07-2024
Гость (15:26:44 26-07-2024) В истории это уже было, в конце 70х строили заглушки, пытали... Вы интернет воспринимаете как еще один телевизор чтоли? В интернете (сюрприз) не одна точка зрения на весь интернет, которая обязаетльно хает Россию матушку. Чем собираетесь уничтожать интернет (вражеский), приведете армию, прикажете расстрелять? Ну вот положем уничтожили вражеский (ха-ха) интернет и создали свой, а что делать в нем? Что смотреть будем? Рутуб, который каждую минуту срет рекламой и невероятно лагает? А во что играть прикажете, какие у нас там крупые РОССИЙСКИЕ проекты? Я вот только "Смуту" припоминаю, так в этот кусок помоев невозможно играть больше 15 минут (скорее даже больше 5). Да я на самом деле почти уверен, что за отсутвием креативности или хотя бы капельки мозгов, наши просто возьмут и попытаются интернет просто в еще один "телевизор" превратить.
15:34:14 26-07-2024
Про какую вообще вы возможность говорите ? какая пророссийская или наоборот антироссийская направленность, реально чтоль кто то на ютубе политические срачи смотрел? Вам тв мало? Я чет ни одного человека на знаю который смотрел бы вообще что либо связанное с политикой на ютубе, старые скуфы между катками в танки разве что. Зачем? Контента интересного чтоль там мало? Ютуб площадка на которой наверное 95% контента не связано с политикой, но решили из за этого отрубить всё полностью.
16:21:15 26-07-2024
123 (15:34:14 26-07-2024) Про какую вообще вы возможность говорите ? какая пророссийск... 95% контента не связано с политикой --- и из-за отсутствия этого контента стопудово никто не умрет
16:05:39 26-07-2024
следует снять наличку с банковских карт. На всякий случай.
18:24:25 26-07-2024
Ботов кинули на все ресурсы отмазывать действие власти, которая просто гадит людям. Как они радуются, что теперь Россияне будут отлучены от своего контента, при этом огромная часть контента именно образовательная. Как уже писали политоты там не 5% среди образования, развлечения, музыки, а 0,005% у большинства в рекомендациях просто нет роликов про политику.
22:53:30 30-07-2024
То есть, нагадив собственным людям, они пытаются заставить хозяев ютуб, которые с данной территории уже несколько лет из-за отмены рекламы не получают никакого профита, что-то поменять? Логично, ничего не скажешь...
00:29:35 31-07-2024
Зато на хохляцких каналах злорадствуют, что наконец-то удалось изолировать россиян от всего мира. Радуются: « Выгнали русских из ютуба, теперь их здесь не увидим, некому писать негатив про украину»
21:37:56 01-08-2024
Гость (00:29:35 31-07-2024) Зато на хохляцких каналах злорадствуют, что наконец-то удало... Для них это чуть ли не единственная радость сейчас. Видимо, там тоже про ВПН не слышали (как и среди паникеров, которые думают, что блокировка Ютуба = полное отсутствие доступа к нему)
06:10:42 02-08-2024
"Рочстелеком заявиол о плохой работе" кого-то... вот серьезно - кому, но не Ростелекому говорить о плохой работе... живу в центре города 60-тысячника... соседний дом более 10 лет как на оптоволокне, а я каждый раз как звоню, мне только и сообщают "нет технической возможности"... зато брать 700 рублей за интернет и 200 за поддержание телефонной линии, поскольку АДСЛ у них возможности есть... при том что фактически 900 рублей плачу за 10 Мбит в секунду... а тарифы по 200 Мбит в секунду у них 550 рублей на сайте
01:54:19 05-08-2024
Ну скоро будем как при Союзе, голос Америки ловить :(