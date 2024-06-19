Кафе "Дубаи" на Павловском тракте в Барнауле снесли

Владелец заведения два года пытался отстоять объект, но суд встал на сторону властей

19 июня 2024, 18:24, ИА Амител

Остатки кафе "Дубаи" / Фото: Barnaul22

Кафе "Дубаи" на Павловском тракте снесли. Кадры, на которых спецтехника постепенно завершает работу, опубликовали в сообществе Barnaul 22.

Напомним, что владелец заведения Аль-Касем Тамим два года пытался отстоять заведение, но проиграл в кассационной инстанции. В мае 2022 года комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула подал иск к предпринимателю с требованием снести здание, так как оно является "незаконной постройкой". Администрация города тоже потребовала снести кафе. Суд в конечном счете встал на сторону властей.

В начале 2024 года Аль-Касем Тамим просил предоставить отсрочку по сносу кафе до 31 августа 2024 года, однако суд также отказал предпринимателю. Подробнее о ситуации можно почитать в разборе amic.ru.

Отметим, что в городе есть еще два кафе "Дубаи". Они расположены в центре города.