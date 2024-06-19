Кафе "Дубаи" на Павловском тракте в Барнауле снесли
Владелец заведения два года пытался отстоять объект, но суд встал на сторону властей
19 июня 2024, 18:24, ИА Амител
Кафе "Дубаи" на Павловском тракте снесли. Кадры, на которых спецтехника постепенно завершает работу, опубликовали в сообществе Barnaul 22.
Напомним, что владелец заведения Аль-Касем Тамим два года пытался отстоять заведение, но проиграл в кассационной инстанции. В мае 2022 года комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула подал иск к предпринимателю с требованием снести здание, так как оно является "незаконной постройкой". Администрация города тоже потребовала снести кафе. Суд в конечном счете встал на сторону властей.
В начале 2024 года Аль-Касем Тамим просил предоставить отсрочку по сносу кафе до 31 августа 2024 года, однако суд также отказал предпринимателю. Подробнее о ситуации можно почитать в разборе amic.ru.
Отметим, что в городе есть еще два кафе "Дубаи". Они расположены в центре города.
23:07:49 19-06-2024
Сделайте пожалуйста выезд с ул. Панфиловцев на Павловский тракт. По ул. Георгиева проехать невозможно!
09:19:01 20-06-2024
Змей (23:07:49 19-06-2024) Сделайте пожалуйста выезд с ул. Панфиловцев на Павловский тр... Там и так по грунту ездят постоянно.
08:10:43 20-06-2024
Узбечки как оплот антисанитарии когда сносить начнут?
08:45:21 20-06-2024
Гость (08:10:43 20-06-2024) Узбечки как оплот антисанитарии когда сносить начнут?... Ща
08:49:51 20-06-2024
Узбечки все должны быть на особом контроле антисанитария мухи тараканы .
Готовят может и хорошо но не чистоплотно