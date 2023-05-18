В 2023-м жители города выбирают один из семи объектов

18 мая 2023, 15:30, ИА Амител

Сквер "Спортивный" в Заринске / Фото предоставлено Минстроем Алтайского края

Голосование за объекты благоустройства на 2024 год активно идёт по всему Алтайскому краю. Жители региона выбирают парки и площади, которые обновят по проекту "Жильё и городская среда". Один из городов, где идут такие "выборы" – Заринск. Там уже не первый год приводят в порядок общественные пространства и останавливаться не планируют. Рассказываем, что уже сделали в городе и за какие объекты можно отдать свой голос на этот раз.

За что могут проголосовать жители?

В этом году жители Заринска могут проголосовать за один из семи объектов. Это следующие территории:

пешеходная зона по ул. 25 Партсъезда;

пешеходная зона от ул. Металлургов, 13 до ул. Союза Республик, 14/2;

пешеходная зона по ул. Металлургов – от пр. Строителей до ул. Металлургов, 13;

пешеходная зона по ул. Металлургов, 12;

пешеходная зона от пр. Строителей, 27 до пр. Строителей, 26;

пешеходная зона от пр. Строителей, 31/1 до ул. 25 Партсъезда, 42/1;

пешеходная зона по ул. 25 Партсъезда – от ул. 25 Партсъезда, 34/1 до ул. 25 Партсъезда, 38/2.

Победившую в голосовании территорию будут благоустраивать в 2024 году.

Как проголосовать?

Жители Алтайского края голосуют на федеральной платформе 22.gorodsreda.ru. На сайте надо войти в свой профиль на "Госуслугах", выбрать город и территорию. Если профиля на "Госуслугах" нет, можно воспользоваться помощью волонтёров, которые стоят в торговых центрах, в МФЦ и в местах массовых мероприятий.

Сделать свой выбор можно до 31 мая 2023 года. Это право есть у каждого гражданина, которому исполнилось 14 лет. Подробнее о голосовании можно прочитать здесь.

Отметим, что на данный момент в "выборах" территории поучаствовало четыре тысячи жителей Заринска.

Благоустроенный сквер "Спортивный" в Заринске / Фото предоставлено минстроем Алтайского края

Что благоустраивают в Заринске в этом году?

А здесь уже начали благоустраивать сквер на улице Горького и пешеходную зону от улицы Металлургов до улицы Союза Республик. В 2022 году эти территории набрали 2,1 тысячи голосов горожан. Сейчас на обоих объектах уже демонтировали дорожное покрытие и установили бордюрный камень. И там, и там в этом году планируют обустроить тротуар, съезды с него, смонтировать освещение, поставить скамейки и урны.

На пешеходной зоне рабочие оборудуют пешеходный мостик, а также арт-объект в виде олимпийских колец, а в сквере на улице Горького – отремонтируют памятник. В сквере работы закончатся до 30 июня, а на пешеходной зоне – до 14 июля.

Какие общественные пространства Заринска уже обновили по нацпроекту?

Заринск участвует в нацпроекте пятый год подряд. За четыре года в городе привели в порядок Центральную площадь, общественные территории у ДК "Надежда" и ДК "Балиндер", пешеходную зону по ул. Металлургов и сквер "Спортивный". В последнем на первом этапе благоустройства установили спортивные сооружения и места для отдыха. Затем там сделали велосипедную дорожку и роллердром, на территории появился детский городок с горками, лестницами, лабиринтами, домиками и стеной для скалолазания, а также скамейки и освещение.

Кроме того, из бюджета Алтайского края дополнительно выделили на объект более 10 млн рублей. На них удалось благоустроить прилегающую к скверу территорию по проспекту Строителей, 25/1.

Ещё один реализованный проект – световой тоннель на улице Металлургов. Его благоустроили в 2022 году. Там сделали пешеходные ограждения, пандусы, уличное освещение, а также установили урны и скамейки. Тоннель оборудовали восемью квадратными арками с внутренней стороной из светопрозрачного пластика. Они оснащены LED-подсветкой, блоком питания и программируемым контроллером, с помощью которого меняется цвет.

Проект парка "Прометей" в Заринске/ Фото: Минстрой Алтайского края

Территории благоустраивают только по нацпроекту?

Нет. Города также могут выделять на благоустройство средства из собственного бюджета или же участвовать в федеральных конкурсах, где дают деньги на реализацию различных проектов. Так, проект благоустройства Заринска стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Проект города "Концепция развития первого парка культуры и отдыха "Прометей" оценили за высокое качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды и использование экологичных материалов.

Планируется, что в новом парке будут детские горки, тренажёры для пожилых людей, площадки для выгула собак, сцена и площадь перед кафе.

Заринску выделили на реализацию идеи 85 млн рублей. Работы в "Прометее" уже начались, сейчас подрядчики устанавливают поребрик, выполняют вертикальную планировку территории и электромонтажные работы.