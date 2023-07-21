Как бракованный. Игорь Петренко рассказал, какой комплекс отрабатывает, играя военных

По мнению Петренко, война очищает и убирает мусор у людей в головах, однако сам актер сейчас более полезен в своей деятельности

21 июля 2023, 09:45, ИА Амител

Известный актер Игорь Петренко (драма "Звезда", "Кармен", "Лучший город Земли", "Водитель для Веры", "Шерлок Холмс" и др.) прилетел на Шукшинский фестиваль. Это его первая поездка на Алтай, которая случилась почти как по волшебству, рассказал Петренко в "Переговорке" на amic.ru. Актер рассказал, какие комплексы отрабатывает, играя в фильмах военных персонажей. А также о том, какая роль для него стала самой любимой, несмотря на то, что ее не очень хорошо оценили критики.

Поговорили и об уходе из России западных кинокомпаний. "Это хорошо", – уверен актер, и объяснил, почему теперь-то отечественное кинопроизводство имеет все шансы стать снова одним из лучших в мире.

Кто в "Переговорке"



Игорь Петренко. Родился 23 августа 1977 г. Актёр театра и кино, лауреат Государственной премии РФ и премии ФСБ России, член Союза кинематографистов РФ.

Но в биографии актера был факт, который едва не сломал его судьбу: в 1992 году 15-летнего Игоря арестовали за соучастие в убийстве. В 1997 году Петренко был приговорен к восьми годам лишения свободы условно: суд учел, что на тот момент он был несовершеннолетним и его вовлекли в противоправные действия более старшие преступники. В 2000 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.



Слава пришла к нему после выхода в прокат военной драмы "Звезда" (2002) режиссера Николая Лебедева. Снимался в фильмах: "Кармен" (2003), "Водитель для Веры" (2004), "Мы из будущего 2", "Тарас Бульба", "Небо", в телесериалах "Лучший город Земли" (2003), "Курсанты" (2004), "Шерлок Холмс" (2013) и др.



Женат на актрисе Кристине Бродской. Отец пятерых детей.01:49 "Чудесное стечение обстоятельств". Игорь Петренко рассказывает, как оказался на Алтае, чего ждет от этой поездки и немного о Шукшине.

03:55 "Мы разучились молчать". О том, почему уход голливудских компаний с кинорынка России это плюс.

07:05 "Как бракованный". О том, какие комплексы отрабатывает Петренко, играя роль военных, и почему считает это за честь для себя.

10:20 "За нее меня поругали". Какая роль стала настолько любимой, что актер пересматривает сцены фильма, чтобы вспомнить "эмоции" и "приключения".

15:08 О том, что помогает актеру не уходить в плакатную пропаганду, а показывать настоящих людей.

15:59 "Не надо играть Героя России с первого кадра". О фильме "Небо", где Петренко сыграл героя, прототипом которого был уроженец Алтайского края, Герой Российской Федерации Олег Пешков.

18.11 О том, как работал официантом.

21.16 "Оставаться ребенком". Какими качествами должен обладать хороший актер.

22.47 Какую роль у Шукшина хотел бы сыграть.

23.27 Блиц-опрос, во время которого Петренко рассказал, что и почему ему ближе: кино или театр, машина или мотоцикл, кот или собака.