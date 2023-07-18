"Родина, душа и правда". В Барнауле открыли фестиваль "Шукшинские дни на Алтае"

Фестиваль продлится неделю и закончится в селе Сростки

18 июля 2023, 14:35, ИА Амител





































































































































Шукшинские дни на Алтае / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле состоялось открытие Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". Мероприятие прошло на традиционном месте – возле памятника В.М. Шукшину.

Всех собравшихся поздравили с открытием фестиваля актеры Игорь Петренко и Борис Галкин, младшая дочь Василия Макаровича Екатерина Шукшина, а также министр культуры края Елена Безрукова.

"Открываем наш большой всероссийский праздник. Красивый, душевный, широкий, который будет всю неделю и закончится в селе Сростки. Шукшин для нас – это Родина, душа и правда", – подчеркнула Безрукова.

Напомним, фестиваль продлится с 18 по 22 июля 2023 года. В общую программу вошло более 60 мероприятий в 11 муниципалитетах региона. Главным событием первого дня станет красная дорожка с гостями кинофестиваля перед краевым театром драмы в Барнауле.

Ранее amic.ru подробно рассказал, что вошло в программу мероприятий и какие звезды приедут на фестиваль.