Чем удивят Шушкинские дни на Алтае в 2023 году

В афишу праздника вошли более 60 мероприятий

18 июля 2023, 06:32, ИА Амител

Алтайский край готовится к проведению Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае", который пройдет с 18 по 22 июля 2023 года. Каждый год организаторы - министерство культуры Алтайского края - стараются сделать фестиваль каким-то особенным. Не исключением будет и этот год. В афишу праздника вошли более 60 мероприятий. А гостем Шукшинских дней в этом году станет старшая дочь известного писателя - Екатерина Шукшина. Насыщенным будет и праздник в Стростках. В частности, планируется изменить уже привычные локации площадок.

Что интересного и почему этот фестиваль будет особенным, нашим коллегам из рубрики "Атмосфера. Прямая речь" рассказала пресс-секретарь министерства культуры Алтайского края Галина Замятина. Смотрите видео.