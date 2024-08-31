Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле в День города?

Хотите посмотреть на "Русских витязей"? Тогда лучше воспользуйтесь общественным транспортом

31 августа 2024, 07:40, ИА Амител

Барнаульский автобус / Фото: сообщество транспорта Барнаула

Барнаул 31 августа отметит свое 294-летие. По этому поводу в краевой столице пройдет несколько крупных культурных мероприятий. Пожалуй, самое интересное – авиашоу от "Русских витязей" над акваторией Оби. На время праздника в Барнауле перекроют несколько участков дорог. В связи с этим изменится схема общественного транспорта. Рассказываем, как именно.

На каких маршрутах изменят схему?

– По маршруту № 40, при движении на конечный остановочный пункт "Микрорайон Затон": пр. Красноармейский – ул. Мамонтова – Новый мост, далее – по маршруту; в обратном направлении – без изменений;

– по маршруту № 78, при движении на конечный остановочный пункт "Оптово-розничный рынок": Новый мост – ул. Мамонтова – пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту; в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Пушкина – пр. Красноармейский – ул. Мамонтова – Новый мост, далее – по маршруту;

– по маршрутам № 112, 112т, при движении на конечный остановочный пункт ЛДП "Спартак-2": Новый мост – ул. Мамонтова – пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Социалистический; в обратном направлении: пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Мамонтова – Новый мост, далее – по маршрутам;

– по маршрутам № 1, 10, 25, 27, 35, 47, 53, 110, 144, при движении в сторону пл. им. В.Н. Баварина: пр. Ленина – ул. Пушкина – пр. Социалистический – ЛДП "Спартак-2": в обратном направлении: ЛДП "Спартак-2" – пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршрутам;

– по маршруту № 57, при движении на конечный остановочный пункт ЛДП "Спартак-2": пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Социалистический, в обратном направлении: без изменений;

– по троллейбусным маршрутам № 1, 7, при движении с конечных остановочных пунктов "Стадион", "Улица Взлетная": пр. Ленина – пр. Строителей – пл. Победы; в обратном направлении: пл. Победы – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – по маршруту;

– по маршруту № 6, при движении на конечный остановочный пункт "Элеватор": ул. Георгия Исакова – четная сторона ул. Островского – ул. Юрина – нечетная сторона ул. Островского – ул. Антона Петрова, далее – по маршруту; в обратном направлении: ул. Антона Петрова – нечетная сторона ул. Островского – ул. Юрина – четная сторона ул. Островского – ул. Георгия Исакова, далее – по маршруту.

А вообще, до какого времени будет ходить общественный транспорт?

Не переживайте, вы обязательно уедете. Концертная программа на площади Сахарова завершится в 22 часа. Правда, в этом году не будет салюта. Однако по случаю праздника работа общественного транспорта будет продлена, чтобы все барнаульцы смогли добраться домой.

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