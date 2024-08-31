Авиашоу, концерты и выставки. Полная программа празднования Дня города Барнаула
Отмечать 294-летие краевой столицы будут и на городских площадках, и в районах города
31 августа 2024, 06:15, ИА Амител
31 августа Барнаул отметит 294-летие. В этот праздничный день жителей и гостей краевой столицы ожидает насыщенная программа. Напомним, ранее запланированного салюта в этот день не будет. Полная программа празднования и подробности – в афише.
С 09:00 на пересечении проспекта Социалистического и улицы Мало-Тобольской начнет работу выставка ретроавтомобилей и мототехники "Рожденные в СССР".
В 10:00 в парке культуры и отдыха "Центральный" начнется Фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем".
В 10:00 на площади Сахарова пройдет фестиваль-выставка промышленных предприятий "Заводская проходная".
В 10:00 на улице Мало-Тобольской начнется ярмарочное мероприятие "Барнаул – семейный".
В 11:00 на улице Мало-Тобольской пройдет выставка "Барнаул – туристский".
С 12:00 до 16:00 на площади Сахарова – спортивная программа "Барнаул спортивный – город чемпионов".
С 16:00 до 17:00 на площади Сахарова жителей Барнаула приглашают на концертную программу творческих коллективов города "Яркий город – мой Барнаул".
С 17:00 до 18:00 на площади Сахарова пройдет концертная программа культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Главным событием Дня города станет выступление авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России "Русские витязи" над акваторией реки Оби. Оно запланировано на 17:00, говорится в афише.
В 18:00 на территории Старого базара по ул. Мало-Тобольской, 23, пройдет международный турнир по смешанным единоборствам ММА "Алтайское сражение – 3".
С 18:00 до 19:00 на площади Сахарова – концертная программа творческих коллективов Дома культуры "Центральный".
С 19:00 до 21:00 на площади Сахарова можно посмотреть молодежную праздничную программу "Барнаул – студенческий, молодежный, творческий!".
Также праздничные мероприятия в честь Дня города пройдут в районах Барнаула
Индустриальный район
С 10:00 до 14:00 пройдет праздник творчества "Семейная мастерская" в парке спорта А. Смертина на улице Энтузиастов, 12в.
С 19:00 до 21:00 в парке развлечений и отдыха "Лесная сказка" на улице Энтузиастов, 12, пройдет праздничная программа "Вместе с тобой, Барнаул".
Центральный район
С 10:00 в парке культуры и отдыха "Центральный" на проспекте Социалистическом, 11, пройдет выставка цветов, город мастеров.
В 14:00 там же состоится районная праздничная программа "Ты, сердце Барнаула – Центральный наш район".
В 19:00 праздничная концертная программа "Город, где сбываются мечты" пройдет на площади перед Дворцом культуры "Южный" на улице Чайковского, 21.
Железнодорожный район
С 10:00 до 14:00 пройдет праздничная программа "Город, в котором живем, мечтаем, любим" в сквере на пересечении улице Молодежной и проспекта Социалистического.
Октябрьский район
С 13:00 до 16:00 на площади им. Германа Титова пройдет праздничная программа "С днем рождения, Барнаул!"
Ленинский район
С 16:00 до 21:00 пройдет тематический проект "Город, где сбываются мечты" на площади Мира на улице Георгия Исакова, 213.
11:50:45 28-08-2024
В городе есть Институт Культуры, а тут такая казенщина...
11:58:03 28-08-2024
Выставка ретроавтомобилей и мототехники "Рожденные в СССР" перенесенв на парковку перед СТАРЫМ БАЗАРОМ со стороны пр. Ленина.
12:33:09 28-08-2024
Гость (11:58:03 28-08-2024) Выставка ретроавтомобилей и мототехники "Рожденные в СССР" п... спасибо
12:38:07 28-08-2024
Уныло как-то
12:43:15 30-08-2024
А салют-то будет?
13:02:35 30-08-2024
летают что ли сейчас? нервируют..страшно от этих звуков, ужас
07:49:51 31-08-2024
Гость (13:02:35 30-08-2024) летают что ли сейчас? нервируют..страшно от этих звуков, ужа...
Вернитесь в свою Елбанку!!! Вам тут не рады, как вы орете в квартирах, так это просто жуть!
14:11:34 30-08-2024
И как мы 40 лет назад жили без этого праздника?
14:19:44 30-08-2024
Гость (14:11:34 30-08-2024) И как мы 40 лет назад жили без этого праздника?... 40 лет назад мы еще за гаражами курили и продленку прогуливали
14:38:34 30-08-2024
Про транспорт ничего не написали. Опять будет ходить спонтанно и не по маршрутам как в прошлые праздники?
15:52:54 30-08-2024
Ну вам всё плохо
12:50:22 31-08-2024
С праздником, Барнаул и барнаульцы!