Авиашоу, концерты и выставки. Полная программа празднования Дня города Барнаула

Отмечать 294-летие краевой столицы будут и на городских площадках, и в районах города

31 августа 2024, 06:15, ИА Амител

31 августа Барнаул отметит 294-летие. В этот праздничный день жителей и гостей краевой столицы ожидает насыщенная программа. Напомним, ранее запланированного салюта в этот день не будет. Полная программа празднования и подробности – в афише.

С 09:00 на пересечении проспекта Социалистического и улицы Мало-Тобольской начнет работу выставка ретроавтомобилей и мототехники "Рожденные в СССР".

В 10:00 в парке культуры и отдыха "Центральный" начнется Фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем".

В 10:00 на площади Сахарова пройдет фестиваль-выставка промышленных предприятий "Заводская проходная".

В 10:00 на улице Мало-Тобольской начнется ярмарочное мероприятие "Барнаул – семейный".

В 11:00 на улице Мало-Тобольской пройдет выставка "Барнаул – туристский".

С 12:00 до 16:00 на площади Сахарова – спортивная программа "Барнаул спортивный – город чемпионов".

С 16:00 до 17:00 на площади Сахарова жителей Барнаула приглашают на концертную программу творческих коллективов города "Яркий город – мой Барнаул".

С 17:00 до 18:00 на площади Сахарова пройдет концертная программа культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Главным событием Дня города станет выступление авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России "Русские витязи" над акваторией реки Оби. Оно запланировано на 17:00, говорится в афише.

В 18:00 на территории Старого базара по ул. Мало-Тобольской, 23, пройдет международный турнир по смешанным единоборствам ММА "Алтайское сражение – 3".

С 18:00 до 19:00 на площади Сахарова – концертная программа творческих коллективов Дома культуры "Центральный".

С 19:00 до 21:00 на площади Сахарова можно посмотреть молодежную праздничную программу "Барнаул – студенческий, молодежный, творческий!".

Также праздничные мероприятия в честь Дня города пройдут в районах Барнаула

Индустриальный район

С 10:00 до 14:00 пройдет праздник творчества "Семейная мастерская" в парке спорта А. Смертина на улице Энтузиастов, 12в.

С 19:00 до 21:00 в парке развлечений и отдыха "Лесная сказка" на улице Энтузиастов, 12, пройдет праздничная программа "Вместе с тобой, Барнаул".

Центральный район

С 10:00 в парке культуры и отдыха "Центральный" на проспекте Социалистическом, 11, пройдет выставка цветов, город мастеров.

В 14:00 там же состоится районная праздничная программа "Ты, сердце Барнаула – Центральный наш район".

В 19:00 праздничная концертная программа "Город, где сбываются мечты" пройдет на площади перед Дворцом культуры "Южный" на улице Чайковского, 21.

Железнодорожный район

С 10:00 до 14:00 пройдет праздничная программа "Город, в котором живем, мечтаем, любим" в сквере на пересечении улице Молодежной и проспекта Социалистического.

Октябрьский район

С 13:00 до 16:00 на площади им. Германа Титова пройдет праздничная программа "С днем рождения, Барнаул!"

Ленинский район

С 16:00 до 21:00 пройдет тематический проект "Город, где сбываются мечты" на площади Мира на улице Георгия Исакова, 213.