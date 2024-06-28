Как будет работать реверсивное движение на Павловском тракте в Барнауле?

Реверсивных светофоров и полос на Павловском тракте не появится

28 июня 2024, 07:20, Антон Дегтярев

Валерий Ведяшкин / Фото: Антон Дегтярев

На Павловском тракте в Барнауле не будет реверсивных светофоров и полос, когда там временно организуют соответствующее движение. Вместо этого на трассе поставят переносные наливные блоки. Это нужно для того, чтобы водителям было "максимально понятно", как вести себя на дороге. Об этом рассказал amic.ru глава комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин на пресс-конференции 27 июня.

"Чтобы не вводить водителей в заблуждение реверсивными светофорами, движение будет организовано, можно сказать, физически, с помощью переносных наливных блоков и знаков. Утром, когда весь час пик идет в центр, будут действовать две полосы при движении в центр и одна – из центра. Потом уже с трех до четырех часов дня блоки будут переставляться таким образом: из центра будет работать две полосы, а в центр – одна полоса. Водители не запутаются, будет все понятно визуально", – пояснил Валерий Ведяшкин.

Напомним, что реверсивное движение введут из-за перекрытия крайней правой полосы Павловского тракта (при движении из центра города) на его пересечении с ул. Новороссийской. Схема реверсивного движения должна будет минимизировать заторы на дорогах. Поток движения будут регулировать по двум полосам в одном направлении и по одной – в противоположном. Причина перекрытий – реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения для реализации инвестиционного проекта на территории АО БМК "Меланжист Алтая". Эти работы завершатся до 1 ноября 2024 года.

Движение на Павловском тракте уже ограничили на правой полосе при повороте на ул. Сельскохозяйственную (около здания МФЦ). С 21 июня перекроют ул. Новороссийскую в районе Павловского тракта. Там работы должны закончиться 10 сентября. А вообще Павловский тракт планируется полностью открыть для машин 28 августа.

Также планируется и реконструкция канализационного коллектора на ул. Кулагина. Этот этап завершится только в октябре 2025 года. Для работ разрабатывается временная схема организации дорожного движения.

Отметим, что летом 2024 года также будут перекрыты участки на проспекте Ленина и на проспекте Красноармейском. Это нужно для того, чтобы отремонтировать объекты тепло- и водоснабжения города. Так, на проспекте Красноармейском работы пройдут в районе улиц Песчаной и Папанинцев. С 26 по 28 июля разберут даже трамвайные пути на проспекте Красноармейском, схему движения электротранспорта изменят.

На проспекте Ленина запланированы работы на пересечении с ул. Партизанской, с 16 по 18 августа будет перекрыта сначала нечетная, а с 23 по 25 августа – четная сторона проспекта Ленина.

Работы начнутся уже с 1 июля, часть из них закончится в середине августа, часть – в конце месяца. К 1 сентября власти обещают открыть все дороги для машин.