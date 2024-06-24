Как в Барнауле пройдет масштабный ремонт сетей водоснабжения и какие дороги перекроют

Меры сильнее всего коснутся тех, кто ездит по Павловскому тракту и ул. Кулагина

24 июня 2024, 18:22, ИА Амител

Совещание в Барнаульской мэрии / Фото: barnaul.org

В Барнауле совсем скоро стартует масштабная реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения реализации инвестиционного проекта на территории АО БМК "Меланжист Алтая". Будет построен и канализационный коллектор по ул. Кулагина. При этом в связи с реконструкцией будет ограничено движение на дорогах. Сильнее всего перекрытия коснутся ул. Кулагина и Павловского тракта. На последнем даже будет реверсивное движение. Организацию работ обсудили в Барнаульской мэрии, сообщает пресс-служба администрации.

Как пройдет первый этап работ и что перекроют?

На реконструкцию сетей выделены специальные казначейские и инфраструктурные бюджетные кредиты. Заключен муниципальный контракт на сумму более 2 млрд рублей. Работы проведут в два этапа.

Первый этап включит в себя реконструкцию сетей водоснабжения от Павловского тракта до проспекта Калинина общей протяженностью почти 3,5 км. Прокладку сетей водопровода проведут методом горизонтально-направленного бурения, закрытым способом.

При этом на время работ вводят ограничения для транспорта. С 16 июня ограничено движение по крайней правой полосе Павловского тракта при повороте на ул. Сельскохозяйственную (около здания МФЦ). С 21 июня закрыта для движения транспорта ул. Новороссийская в районе Павловского тракта.

С 28 июля власти закроют крайнюю правую полосу Павловского тракта (при движении из центра города) на его пересечении с ул. Новороссийской. Для минимизации заторов специалисты разработали схемы реверсивного движения. Поток движения будут регулировать по двум полосам в одном направлении и по одной – в противоположном. Завершить первый этап работ планируется до 1 ноября 2024 года.

Совещание в Барнаульской мэрии/ Фото: barnaul.org

Как пройдет второй этап работ и что перекроют?

На втором этапе работ планируется реконструкция канализационного коллектора. Под асфальтом на ул. Кулагина проложат новую сеть методом микротоннелирования. Этот этап власти называют наиболее финансово и капиталоемким. Его планируют завершить только в октябре 2025 года. Для работ на ул. Кулагина также разрабатывают временную схему организации дорожного движения.

"Исходя из технологических особенностей, одну из двух полос на Кулагина перекроем практически полностью, организовать реверсивное движение не получится. Поэтому предлагаем сделать движение транспорта по данному участку односторонним и направить его от пр. Калинина по ул. Кулагина, далее по ул. Маяковского, ул. Ткацкой. При этом изменения не коснутся движения трамваев, они будут следовать по своим маршрутам", – отметил начальник участка буровых работ ООО "СоюзДонСтрой" Андрей Черногривов.

Участники совещания в мэрии 24 июня в ходе обсуждения предложили, чтобы заезд с проспекта Калинина был организован по ул. Ткацкой, а затем по ул. Маяковского, ул. Кулагина. Подрядчик подготовит оба варианта схемы движения. В дальнейшем определится, какой из них будет действовать на втором этапе реконструкции сетей.

Совещание в Барнаульской мэрии / Фото: barnaul.org

Работы по прокладке сетей, непосредственно связанных с изменением схемы дорожного движения, планируются ориентировочно в октябре 2024 года.

"Подрядчику необходимо в ближайшее время доработать предложенные схемы движения транспорта. В первой декаде июля запланируем выездное совещание с участием профильных комитетов, Госавтоинспекции, чтобы уточнить детали организации дорожного движения на месте проведения работ. Затем схема движения транспорта будет предложена для обсуждения. Подрядчик готов рассмотреть все предложения, учесть технически целесообразные", – подчеркнул замглавы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

Кроме того, подрядчик на совещании в мэрии представил предварительную схему размещения строительных площадок под котлованы и колодцы, а также схему подъезда и подхода к зданиям предприятий, которые находятся по ул. Кулагина. Представители Барнаульского станкостроительного завода, горбольницы № 5, Автобазы № 1 ознакомились со схемой. Подрядчик сказал им, что все вопросы будут решаться в адресном порядке, а все неудобства для них минимизируют.