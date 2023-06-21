Все самое главное к настоящему моменту

21 июня 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: "Толк"

Спасатели Алтайского края продолжают бороться с сильным лесным пожаром в Лебяжинском лесничестве Егорьевского района. По состоянию на утро 21 июня площадь пожара выросла почти в два раза – до 3400 гектаров. Накануне в Егорьевском районе побывал губернатор региона Виктор Томенко, который назвал обстановку сложной. Рассказываем, что известно о пожаре в настоящий момент.

Какая ситуация с пожаром сейчас?

Как передают в Министерстве природы региона, ориентировочно площадь пожара составляет 3400 га. В тушении пожара задействованы силы и средства КАУ "Боровлянский лесхоз", КАУ "Алтайлес", ГУ МЧС и арендаторов лесных участков: 211 человек личного состава и 87 единиц техники. В ведомстве отметили, что для тушения огня у персонала есть вся техника. Ситуацию контролирует с воздуха вертолет Robinson.Также для тушения пожара с воздуха задействован самолет-амфибия ВЕ200 ЧС, который произвел 18 сбросов воды на наиболее опасные участки.

Угрожает ли огонь населенным пунктам?

Пока нет. Спасатели делают все, чтобы не допустить этого. Пока эвакуация больше никому не требуется – борьба с огнем идет в десяти и более километрах от населенных пунктов. Однако на всякий случай власти региона приняли решение вывезти в Рубцовск пациентов Егорьевского детского психоневрологического интерната и Лебяженской туберкулезной больницы. Это маломобильные люди и те, кто нуждается в особом уходе и лечении.

Также краевые власти обратились за помощью к губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, чтобы привлечь для тушения лесного пожара силы и средства парашютно-десантной пожарной службы, а также к федеральным структурам.

В чем причина пожара?

Пока неизвестно, но есть вероятность, что это поджог. Полиция возбудила уголовное дело по факту лесного пожара в районе, сообщили в ГУ МВД по краю.

Какая помощь оказана людям?

20 июня на месте стихии побывал губернатор Виктор Томенко, пообщался с жителями поселка Перешеечный. Глава региона пообещал, что в случае необходимости краевые власти окажут помощь каждому человеку.

Также Виктор Томенко побывал в детском лагере "Юность". Огонь никак не угрожает детям и персоналу. Однако губернатор договорился с Роспотребнадзором, что специалисты будут проверять уровень загрязнения воздуха по всему району.

Что вообще известно о пожаре?

19 июня в Лебяжинском лесничестве в Егорьевском районе Алтайского края в 9 километрах от поселка произошел серьезный лесной пожар. 20 июня его площадь уже превышала тысячу гектаров. Поселок отделяет от места ЧС озеро, однако на случай ухудшения ситуации власти уже подготовили пункт временного размещения. При необходимости местных жителей готовы эвакуировать. К 21 июня площадь пожара выросла в два раза.

Это же не первый пожар в Егорьевском районе этим летом?

Нет. 14 июня ликвидировали лесной пожар, с которым боролись неделю. Тогда огонь быстро распространялся по лесу из-за аномальной жары. В итоге пожарным удалось его потушить.