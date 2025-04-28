В праздничный период график работы медучреждений изменится

28 апреля 2025, 14:40, ИА Амител

Барнаульская поликлиника / Фото: amic.ru

Минздрав Алтайского края утвердил режим работы медучреждений региона в майские праздничные дни. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Попов. По его словам, в выходные поликлиники и больницы будут работать в усеченном режиме, но есть и дни, когда помощь можно получить в полном объеме.

О том, как будут работать медучреждения в майские праздники, – в материале amic.ru.

1 Как будут работать поликлиники в Алтайском крае в майские праздники? В этом году нас ожидает два праздничных периода, по четыре выходных дня каждый – с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. В эти периоды поликлиники Алтайского края перейдут на сокращенный режим работы – с 08:00 до 15:00. При этом пациентов будет принимать только дежурный терапевт. Также будут открыты отделение медицинской профилактики, процедурные и перевязочные кабинеты. С 08:00 до 18:00 в поликлиниках также будут работать кол-центры. При этом два дня – 3 и 11 мая поликлиники (в том числе и специализированные) будут работать в привычном графике, с выходом всех специалистов. Так что если вам нужно оформить больничный или получить рецепт, в медучреждение нужно приходить в один из этих дней. 5, 6 и 7 мая – это рабочие дни, поэтому поликлиники будут оказывать помощь в штатном режиме.

2 Как будут работать больницы со стационаром? Стационары – это медучреждения непрерывного цикла работы, оказание медпомощи в которых не прекращается ни на минуту. Такие больницы даже в майские праздники будут продолжать работать круглосуточно.

3 Какие еще медицинские службы будут трудиться круглосуточно в майские праздники? Как и всегда, оказывать медпомощь в круглосуточном режиме продолжат травмпункты и служба скорой помощи.

4 Как будут оказывать неотложную помощь? Неотложка в праздничные дни будет оказывать медпомощь с 09:00 до 20:00.

5 Как будут работать льготные аптеки в майские праздники? Аптеки Алтайского края, которые выдают льготные лекарства, будут работать точно по такому же графику, что и поликлиники.