Резкое похолодание ожидается в Сибири на майские праздники
Уже к 1 мая температура упадет сразу на 8–10 градусов
27 апреля 2025, 18:23, ИА Амител
На майских праздниках жители практически всех регионов России почувствуют похолодание. Как сообщает ТАСС, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Сложная ситуация в регионах Сибири, к 1 мая температура понизится сразу на 8-10 градусов и составит около 15 градусов тепла", – приводит агентство прогноз синоптика.
Отмечается, что еще холоднее будет в центре и северо-западной части европейской России – ночью около нуля. На юге ожидается от 15 до 17 градусов тепла, а на Дальнем Востоке – ниже нормы на 3-5 градусов. Прохладно будет и в Приволжском федеральном округе – от 10 до 15 градусов тепла в дневные часы.
23:03:17 27-04-2025
+15 это не холодно для Сибири.
08:38:52 28-04-2025
Мы все замерзнем.
11:12:17 28-04-2025
Гость (08:38:52 28-04-2025) Мы все замерзнем.... и умрем
13:46:48 28-04-2025
Никогда такого не было и вот опять... )))