Резкое похолодание ожидается в Сибири на майские праздники

Уже к 1 мая температура упадет сразу на 8–10 градусов

27 апреля 2025, 18:23, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Фото: Екатерина Смолихина

На майских праздниках жители практически всех регионов России почувствуют похолодание. Как сообщает ТАСС, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сложная ситуация в регионах Сибири, к 1 мая температура понизится сразу на 8-10 градусов и составит около 15 градусов тепла", – приводит агентство прогноз синоптика.

Отмечается, что еще холоднее будет в центре и северо-западной части европейской России – ночью около нуля. На юге ожидается от 15 до 17 градусов тепла, а на Дальнем Востоке – ниже нормы на 3-5 градусов. Прохладно будет и в Приволжском федеральном округе – от 10 до 15 градусов тепла в дневные часы.