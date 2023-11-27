Как будут решать проблемы с водой в селах, жители которых пожаловались Томенко

Из-за отсутствия централизованного водоснабжения сельчанам нечем поить скот и поливать огород

27 ноября 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: Минстрой Алтайского края

Вопросы водоснабжения жителей сел Алтайского края – среди самых злободневных, которые обсуждали во время прямой линии с губернатором региона Виктором Томенко 23 ноября. И уже стали традиционными. Но если в прошлом году во время онлайн-встречи с главой региона жители села Пещерка Залесовского округа жаловались на качество воды (и даже демонстрировали бутыли с мутно-желтой жидкостью, которая бежит из крана), то в этот раз они рассказали, что в их селах даже нет водопровода. По словам людей, им порой нечем поливать огород и поить скот. Кстати, по поручению губернатора проблему с водой в Пещерке решили. Как помогут жителям сел в этот раз – рассказали в региональном Минстрое, который, кстати, и должен теперь заняться "водным" вопросом.

Кормят обещаниями

С жалобами на отсутствие централизованного водопровода к губернатору во время прямой лини обратились жители барнаульского поселка Кирова – по их словам, в "современном мире вынуждены жить без воды и канализации, а пожилым людям приходится порой проделывать немалый путь, чтобы набрать воду в колонках".

Об аналогичной проблеме Виктору Томенко рассказали жители поселка Ермачиха Мамонтовского района.

"В селе нет воды. Раньше спасали колодцы, но когда плотина разрушилась, вода из них ушла. Жители бурят скважины, но вода только техническая, и на все нужды ее не хватает. Нечем поить скот, нужно поливать огород. Питьевую воду людям приходится покупать в магазине за 60 километров от своего села, в канистрах и пятилитровых бутылях. Нас кормят обещаниями", – обратились с мольбой о помощи сельчане.

Фото: Минстрой Алтайского края Губернатор подчеркнул, что вопросы водоснабжения для края "традиционно непростые и связаны с географическим положением, геологическими и другими факторами". Он поручил главе города Вячеславу Франку, барнаульскому водоканалу и Минстрою встретиться с жителями и доложить о вариантах решения вопроса.

Минстрой Алтайского края и руководство Мамонтовского района также обязали решить вопрос с подвозом воды в селе Ермачиха, а затем изучить возможность решения и проблемы с водоснабжением в целом.

"Если уж с этим вопросом вышли на прямую линию губернатора, то, конечно, мы этот вопрос доведем до логического разрешения. Важно, чтобы жители края чувствовали, что власть о них заботится", – сказал Виктор Томенко.

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края сообщили, что сейчас совместно с администрацией Мамонтовского района прорабатывают варианты решения проблемы в селе Ермачиха.

"В срок, установленный губернатором, эти варианты решения будут определены", – доложили в Минстрое.

Проведут ли в село централизованный водопровод – пока неизвестно. О решениях пообещали сообщить дополнительно.

Что касается ситуации в поселке Кирова, то она также находится на контроле ведомства.

Фото: Минстрой Алтайского края

Как решают проблемы с водой в селах Алтайского края?

В 2019 году Алтайский край стал участником федерального проекта "Чистая вода", сообщили в региональном Минстрое. За четыре года реализации проекта удалось реконструировать пять объектов централизованных систем водоснабжения: в барнаульском микрорайоне Спутник, селах Завьялово, Тальменка, Новоегорьевское, Петропавловское. Кроме того, построено около 60 км водопроводных сетей и три станции водоочистки. Это позволило улучшить качество водоснабжения более чем для 30 тысяч жителей. На некоторых объектах работы еще продолжаются. Это поселок Казенная Заимка, улица Звездная в Барнауле и село Родино.

Всего за последние пять лет на модернизацию системы водоснабжения в Алтайском крае выделили 3,5 млрд рублей – деньги направили из всех уровней бюджетов.

"Ежегодный объем финансирования увеличился почти в два раза – с 538 млн в 2018 году до 1,076 млрд в 2022-м. Было проложено и отремонтировано 200 км водопроводных сетей, пробурено 402 артезианские скважины, построено 68 водонапорных башен", – доложили в Минстрое.

В 2023 году Резервный фонд РФ выделил Алтайскому краю на строительство скважин и водонапорных башен 200 миллионов рублей.

Сейчас работы идут в 45 муниципалитетах (в том числе за счет резервных средств). Всего должны заменить 78,7 км водопроводных сетей, обустроить 69 скважин, построить 24 водонапорные башни.