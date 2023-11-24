На стол главы региона легло около 9,5 тысячи вопросов и обращений – максимум за всю "прямолинейную" историю

24 ноября 2023, 06:15, Анастасия Чебакова

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

23 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко в третий раз пообщался с жителями региона в формате прямой линии. На стол главы региона легло около 9,5 тысячи вопросов и обращений. За два часа – именно столько длилась онлайн-встреча – губернатор успел ответить почти на 30 вопросов, раздать поручения, а где-то – и "нагоняи". О чем вещал губернатор в ходе прямой линии 2023 года, над чем шутил и кого ругал – в материале amic.ru.

О разрушительном урагане

Ураган, накрывший Алтайский край в прошедшие выходные, стал первым вопросом, на который ответил Томенко в ходе прямой линии. Он отметил, что о разрушительной стихии, "которая проверила на устойчивость все системы жизнеобеспечения региона", Гидрометцентр предупреждал заранее.

"Все силы и средства, которые занимаются обеспечением безопасности жизни, были приведены в готовность, и как только погода начала ухудшаться, они быстро отреагировали. Но свое разрушительное влияние стихия, конечно, оказала. Было затронуто почти 600 населенных пунктов, это каждый третий в Алтайском крае. Каждое утро мы начинаем с того, что просматриваем все сводки, отчеты, доклады [по последствиям урагана]", – отметил губернатор.

Под отключение электроснабжения попало больше 300 котельных и столько же водозаборов, отметил Томенко. В Барнауле, Бийске и Новоалтайске пострадало около 80 многоквартирных домов, а всего в крае – около 120. С этим сейчас разбираются управляющие компании совместно с местными администрациями.

К утру 23 ноября подачу ресурса удалось восстановить почти во всех муниципалитетах – там, где этого не сделано, работают резервные источники подачи энергии. Пока остаются закрытыми пять детских садов и столько же школ. На контроле у властей находятся Троицкий, Косихинский, Рубцовский, Мамонтовский, Родинский, Солтонский районы – их стихия испытала на прочность сильнее остальных.

"Быстро восстановили движение по автомобильным дорогам. Их перекрывали, чтобы обезопасить людей. Более 400 деревьев было убрано с автомобильных трасс. Устраняются последствия. Да, где-то что-то погнуло, оторвало, но это не мешает процессу. Социальные объекты, учреждения здравоохранения работают в штатном режиме. Идет восстановление кровли многоквартирных жилых домов. Около 400 граждан обратились с этой просьбой. Разгребаемся, разбираем", – доложил глава региона.

Сейчас власти устанавливают ущерб, который нанесла стихия. По предварительным данным, на восстановление объектов потребуется более 100 млн рублей.

О мерах поддержки военнослужащих и их семей

Собравшиеся на базе фонда "Защитники Отечества" раненые участники СВО поинтересовались у губернатора, будут ли продлены в следующем году меры социальной поддержки. Виктор Томенко напомнил, что сейчас в отношении военнослужащих и их семей действует около 40 мер поддержки, на эти цели из бюджета ушло около трех миллиардов рублей. Это и выплаты в случае трагедии или ранения, места в детских садах, бесплатное питание в школах и ряд других мер.

"Все это будет сохранено и продлено. Мы эти категории еще будем расширять и, конечно, подумаем о других мерах поддержки. В некоторых регионах по транспортному налогу делают послабления, надо глянуть. Нам обратная связь очень важна от семей, жителей края, общественности. Это поддержка, забота, защита. Мы полны решимости и дальше продолжать такую работу столько, сколько будет нужно", – сказал Томенко.

Кроме того, он поручил рассмотреть возможность отправить за счет средств бюджета детей участников СВО в Москву на выставку-форум "Россия", чтобы они смогли "лучше узнать свою страну".

О врачах, к которым нужно ждать талон две недели

Или, проще говоря, о дефиците медиков. Проблема остро стоит в Алтайском крае уже несколько лет и остается одной из главных в регионе, сообщил губернатор.

"К сожалению, в период ковида, который стал мощнейшим стрессом для медицины, пошел отток специалистов", – сообщил глава региона.

Жителям порой приходится ждать консультации терапевта две недели, а узкого специалиста – еще больше, подчеркнул он.

Сейчас на Алтае в государственной медицинской сети трудится около 7,8 тысячи врачей, порядка 20 тысяч среднего медперсонала и 1,5 тысячи – младшего. Для нормальной работы медицинского звена краю не хватает около 2-3 тысяч сотрудников, сообщил губернатор. Но в целом убыль медработников в крае удалось остановить, заверил Томенко. В этом помогли дополнительные меры поддержки, которые ввели на краевом и федеральном уровне, напомнил он.

О сорванных сроках сдачи школ

Жители села Ракиты Михайловского района пожаловались Виктору Томенко, что школа, которую должны были отремонтировать к 1 сентября, до сих пор не сдана. Дети вынуждены учиться в две смены и в разных помещениях, рассказали они. Но это не единственная "боль" сельчан.

"Дети ходят на физкультуру в старый Дом культуры, там потолок в трещинах, протекает. С 70-х годов ни разу не ремонтировался. Мало ли что с этого потолка может упасть ребенку на голову", – возмутился житель села Евгений.

Глава региона поручил провести проверку состояния ДК на безопасность использования и "назначить ответственное лицо, подумать над вариантами финансирования работ". А после высказался по поводу школы.

"Когда мы были в Ракитах в августе, руководство района и подрядчик обещали, что школа заработает к 1 сентября. Сроки свои они сорвали. На весь край говорю: сорвали! Значит, придется отвечать в соответствии с контрактными обязательствами – где-то штрафами, где какими-то административными делами", – укорил Томенко подрядчиков.

Глава региона потребовал до 31 декабря закончить работы. А министру образования поручил докладывать об "обстановке".

О строительстве новой поликлиники в Барнауле

Жительница Барнаула Оксана Храмцова поведала губернатору, что в краевой офтальмологической больнице ликвидируют лабораторию коррекции зрения, и теперь таким пациентам лечиться будет негде, считает она.

"Перед вами сидит пациент со сложным астигматизмом", – понимающе сказал глава региона. И добавил:

"В этом году я обратился к президенту с просьбой поддержать наше предложение о строительстве новой краевой офтальмологической больницы. Это дело действительно нужное сегодня – по линии зрения у нас проходит 300 тысяч посещений в год", – сообщил он.

По его словам, краевая офтальмологическая больница делает порядка 20 тысяч вмешательств в год.

"Я писал об этом президенту. Он дал поручение проработать вопрос федеральным ведомствам. Будем искать возможность воткнуться куда-то в государственные программы, национальные проекты, может быть, где-то в федеральную адресную инвестиционную программу", – пообещал губернатор.

О сотовой связи

Вернее, об ее отсутствии также зашла речь в ходе прямой линии. Виктор Томенко доложил, что сегодня мобильная связь не проведена или работает с перебоями примерно в 230 селах Алтайского края, в которых проживают до 500 человек. По программе "Цифровая экономика" все они будут обеспечены связью до 2030 года.

"По этой программе за последние три года мы обеспечили сотовой связью 149 населенных пунктов. Лимит финансирования позволяет за один год провести связь в 30-50 населенных пунктах. В 2024 году она появится в 28. Однако до 2030 года, то есть в ближайшую шестилетку, мы шаг за шагом дойдем до всех 230 населенных пунктов, где проживают от 100 до 500 человек и где есть проблемы с сотовой связью. Наверное, мы даже захватим какие-то населенные пункты, где проживает до 100 человек", – отметил губернатор.

Список населенных пунктов, где появится современная сотовая связь и мобильный интернет 4G, станет известен 18 декабря.

О грязных, дырявых автобусах

Один из жителей Барнаула пожаловался главе региона на работу общественного транспорта. Он пояснил, что в некоторых автобусах оплату до сих пор принимают не через терминал, а переводом водителю на карту, а в самих маршрутках "тесно, душно, люди часто падают в обморок".

Власти Алтайского края в ближайшие годы постараются провести работу по обновлению общественного транспорта в Барнауле, доложил глава региона. По его словам, в декабре на линию выйдут 10 новых трамваев. На их покупку из краевого бюджета направили 720 миллионов рублей. Он доложил, что мэрия города стала заключать долгосрочные контракты с перевозчиками, что позволит обновить автопарк. Будет куплен 41 автобус большой вместимости.

Однако в будущем придется привлекать большие средства, чтобы полностью обновить трамвайную инфраструктуру, добавил он.

"Работа в этом направлении ведется. Заметные, но не революционные изменения горожане уже увидят. Грязные, дырявые, необслуженные автобусы на линии появляться не должны. Для Барнаула и Алтайского края это недопустимо", – подчеркнул он.

На какие беды еще жаловались жители на прямой линии?

Жительницу села Мамонтово волновал вопрос строительства общежития при художественном училище в Новоалтайске – по ее словам, сельские студенты, которые поступают в учреждение, вынуждены снимать квартиры "за 15 тысяч рублей", что для многих – неподъемная сумма. Глава региона доложил, что на строительство общежития потребуется более 1,5 млрд рублей, и пока средств на это нет.

Коммунальные вопросы, понятно, тоже волновали граждан в ходе прямой линии. Жители барнаульского поселка Кирова пожаловались, что живут без воды и канализации и вынуждены брать ресурс на колонках. На отсутствие водоснабжения указали и жители села Ермачиха в Мамонтовском районе.

"Раньше спасали колодцы, но как только наша плотина разрушилась, вода ушла. Жители бурят скважины, но вода только техническая и ее не хватает. Нужно поливать огород. Нас кормят обещаниями, помогите нам", – обратились сельчане.

Губернатор поручил до 1 декабря специалистам выехать в поселок Кирова и разобраться в проблеме. Решением "водного" вопроса в Ермачихе должен заняться Минстрой.



Жительница Ребрихи жаловалась, что, несмотря на газификацию села, до сих пор не может дождаться голубого топлива, а бийчанка Марина Карташова поинтересовалась у губернатора, кто ответственен за свалку возле школы № 40, мимо которой каждое утро ходят дети. Еще одна жительница наукограда спрашивала, почему в городе не проводят электроэнцефалографию, "сильно необходимую пациентам с эпилепсией". А Наталья Костина из Суетского района посетовала на плохое транспортное сообщение между Благовещенкой и Верхней Суеткой.

Экоактивисты предложили главе региона проводить больше общегородских субботников и установить видеокамеры, которые будут пугать мусорящих людей. Мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Елена Шалина попросила Виктора Томенко помочь с открытием спортивной школы олимпийского резерва по биатлону. Ее возмутил тот факт, что десять спортсменов из Алтайского края входят в сборную страны, но в регионе нет ни одного лицензированного стрельбища.