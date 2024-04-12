Как депутаты АКЗС оценивают законопроект о запрете вейпов и к чему это может привести

Популярность вейпов у молодежи стремительно растет, что наносит удар по их здоровью. Однако полный запрет электронных сигарет может только усугубить ситуацию

12 апреля 2024, 06:15, ИА Амител

Дым / Фото: unsplash.com/ Ruvim Noga

Законопроект о запрете на продажу вейпов и жидкостей к ним разработали депутаты Госдумы. Речь идет как о никотиновых, так и безникотиновых электронных сигаретах. В скором времени документ внесут в Госдуму. У этой инициативы в Алтайском краевом Законодательном собрании нашлись как сторонники, так и критики. Какие доводы приводят народные избранники – в материале amic.ru.

Почему депутаты Госдумы хотят запретить вейпы?

Продажа вейпов несовершеннолетним запрещена в России с 2020 года. Однако число подростков, которые пристрастились к этой вредной привычке, в стране только увеличивается: на начало 2023 года их стало в 10 раз больше по сравнению с 2011-м, приводит статистику ТАСС.

В связи с этим депутаты сразу четырех фракций Госдумы сошлись во мнении, что розничную торговлю вейпами, никотиновыми и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их доставки нужно полностью запретить. Разработчики законопроекта указывают, что вейпинг пропагандируют как безопасную альтернативу обычным сигаретам, "однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей".

Что плохого в вейпах и чем опасно "парение"?

Сейчас врачи все чаще говорят о том, что вред синтетических средств для организма человека намного сильнее, чем от обычного табака. Количество опасного солевого никотина в вейпах в десять раз больше. Многие просто не отдают отчет в том, какую дрянь они вдыхают. Врачи даже выделяют особое заболевание – вейп-ассоциированное повреждение легких, напоминающее по симптомам и проявлениям пневмонию.

Разнообразные ароматные добавки в "электронках" привлекают людей. Однако это не жвачка: табак содержит токсичные соединения, вызывающие рак. У курящих электронные сигареты, как и у обычных курящих, также формируется никотиновая зависимость, отмечает заместитель председателя постоянного комитета АКЗС по здравоохранению Александр Лазарев.

"То, что молодые люди ошибочно воспринимают за шалость или моду, перерастает в настоящую никотиновую зависимость. Вейпы наносят сокрушительный удар по организму. В них заложены еще большие проблемы, чем в обычных сигаретах: пары проникают глубже и оказывают значительное воздействие на организм. А привыкание наступает быстрее. Молодежь сейчас очень сильно увлечена электронными сигаретами. Они думают, что это безвредно, – ничего подобного. Во многих таких устройствах содержится настоящий табак. Кроме того, в них присутствуют все канцерогены", – подчеркивает Лазарев.

Вредны и безникотиновые жидкости для вейпов. В их составе содержится глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и загустители. Каждое из этих веществ при вдыхании в виде пара может привести к тяжелым заболеваниям легких.

Председатель постоянного комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко убежден, что в России давно остро назрела необходимость борьбы с повальным увлечением молодежи вейпами. Он отмечает, что это новое направление "токсикомании". Причем травят свой организм не только совершеннолетние, но и школьники.

"Это увлечение вейпами было бесконтрольным несколько лет. Сегодня качество этой продукции никак не контролируется и не регламентируется. Поэтому запрет на продажу и распространение этой продукции я поддерживаю. Все курительные вещества для вейпов токсичны. Это пагубное увлечение молодежи пора брать под контроль и наводить порядок. Я буду рад, если законопроект о запрете вейпов примут", – говорит Лещенко.

Еще один член комитета по здравоохранению АКЗС – Анна Ведлер – указывает, что вред электронных сигарет уже доказан. Но могут проявиться и отсроченные последствия, еще более опасные.

"Многие молодые люди не контролируют количество затяжек в день. Проснулись и первым делом тянутся к электронной сигарете. В течение дня они не выпускают ее из рук на улице, в дороге, на работе. Как эта привычка "парить" проявится на здоровье, сейчас неизвестно, но, думаю, ничего хорошего не будет. Однако при этом я считаю, что полный запрет на вейпы вводить нельзя", – говорит о проблеме депутат.

Почему тотальный запрет не поможет?

Анна Ведлер убеждена, что тотальный запрет на вейпы может спровоцировать развитие теневого рынка в России. Люди, которые уже попали в зависимость от электронных сигарет, будут искать способ достать эту продукцию. В итоге рынок просто уйдет в тень, и контролировать безопасность устройств будет уже невозможно. Депутат считает, что акцент нужно делать на просветительской работе.

"В качестве примера могу привести положительный эффект по борьбе с наркоманией. Количество наркозависимых людей сейчас по сравнению с 90-ми годами у нас сократилось. Во многом этого удалось достичь благодаря разъяснительной работе в школах и университетах. Относительно вейпов нам тоже нужно работать в этом направлении", – убеждена Анна Ведлер.

Член комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям АКЗС Антон Арцибашев отмечает, что запрет на продажу вейпов и жидкостей к ним может привести к значительным потерям для федерального бюджета. Однако когда речь идет о здоровье нации, эти факторы отодвигаются на последний план.

При этом депутат считает, что запрет только вейпов ситуацию не спасет. По его мнению, это будет полумера: зависимые от "электронок" люди начнут искать альтернативу. Кто-то снова сделает выбор в пользу простых сигарет, кто-то перейдет на стики или другие заменители.

"Если мы говорим о запрете, то он должен коснуться всех, включая и сигареты, и любые другие альтернативные варианты. Я думаю, что разработка этого законопроекта была продиктована скорее внутренним противоборством классических табачных компаний с конкурентами, а не беспокойством о здоровье", – считает Арцибашев.