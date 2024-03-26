Россиянин попал в психушку после курения вейпа

Мужчина очень часто курил вейп, чередуя с обычными сигаретами

26 марта 2024, 14:29, ИА Амител

Вейпы окажутся под запретом / Фото: unsplash.com

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал в своем Telegram-канале про жителя республики, который попал в психиатрическую больницу после курения вейпа.

"Поступил мужчина в остром психическом состоянии. Он высказывал отрывочные бредовые идеи, а врачи отмечали, что у него галлюцинации", - написал Рахматуллин.

Специалисты обнаружили повышенное содержание никотиновых веществ. В ходе беседы врач-психиатр установил, что пациент очень часто курит вейп, чередуя с обычными сигаретами.

Министр напомнил, что при курении вейпов в организм поступает много опасных веществ, в частности, чрезвычайно токсичный акролеин. Кроме того, вейп замедляет развитие мозга, плохо влияет на память, концентрацию, самоконтроль и нервную систему, а также ослабляет иммунитет и приводит к повреждению тканей легких и сердца.