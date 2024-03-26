Россиянин попал в психушку после курения вейпа
Мужчина очень часто курил вейп, чередуя с обычными сигаретами
26 марта 2024, 14:29, ИА Амител
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал в своем Telegram-канале про жителя республики, который попал в психиатрическую больницу после курения вейпа.
"Поступил мужчина в остром психическом состоянии. Он высказывал отрывочные бредовые идеи, а врачи отмечали, что у него галлюцинации", - написал Рахматуллин.
Специалисты обнаружили повышенное содержание никотиновых веществ. В ходе беседы врач-психиатр установил, что пациент очень часто курит вейп, чередуя с обычными сигаретами.
Министр напомнил, что при курении вейпов в организм поступает много опасных веществ, в частности, чрезвычайно токсичный акролеин. Кроме того, вейп замедляет развитие мозга, плохо влияет на память, концентрацию, самоконтроль и нервную систему, а также ослабляет иммунитет и приводит к повреждению тканей легких и сердца.
14:57:57 26-03-2024
Прямо у входа в кадетскую школу открыли магазин вейпов.
И не одно ведомство этого факта не замечает. Хотя по закону должно быть не менее 100 метров от территории
15:09:03 26-03-2024
Гость (14:57:57 26-03-2024) Прямо у входа в кадетскую школу открыли магазин вейпов.И... деткам далеко бегать более 100 метров )))
15:34:59 26-03-2024
У нас в школе на уроках курят, ребенок рассказывает. Не на всех конечно .А учителя в возрасте типа не видят. Очень страшно.
15:56:45 26-03-2024
Брехня. Я и до курения вейпа попадала в психушку.
20:50:08 26-03-2024
Лучше качал бы против табачных транснациональных компаний бесконечно обогащающихся за счёт здоровья русского народа и отправлющие доходы на военные нужды запвда. .
20:50:37 26-03-2024
А потребление китайских вейпов менее вредно и взаимовыгодное между дружественными странами. Тем боле что вейп это китайское изобретение обманка для озабоченных курильщиков пробывающих в медучереждениях.