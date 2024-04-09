"Непоправимый вред". Правда ли, что в России скоро полностью запретят вейпы?

Соответствующий документ разрабатывает Госдума. В ближайшее время его внесут на рассмотрение

09 апреля 2024, 13:25, ИА Амител

В Госдуме разработали законопроект, устанавливающий полный запрет розничной продажи в России вейпов. Среди аргументов, которые приводят авторы инициативы, – десятикратное увеличение с 2011 года числа подростков, курящих вейпы. Уже скоро документ внесут на рассмотрение депутатам. Рассказываем подробнее.

В чем суть законопроекта?

Депутаты сразу четырех фракций из пяти – ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди" – разработали законопроект, вводящий полный запрет на розничную продажу никотиновых и безникотиновых вейпов.

"Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки", – цитирует текст законопроекта ТАСС.

Авторы инициативы приводят данные, в которых утверждается, что число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года по сравнению с 2011-м увеличилось в десять раз. Разработчики отмечают, что курение вейпов транслируется в обществе как безопасная альтернатива сигаретам, "однако оно наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей".

"Врачи даже выделяют особое заболевание – вейп-ассоциированное повреждение легких, напоминающее по симптомам и проявлениям пневмонию. У курящих электронные сигареты, как и у обычных курящих, также формируется никотиновая зависимость", – говорится в тексте закона.

Между тем даже безникотиновые жидкости для вейпов не безвредны, так как содержат в составе глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и загустители, отмечают парламентарии. Каждое из веществ при вдыхании может спровоцировать тяжелые заболевания легких, подчеркивают они. Сейчас депутаты собирают подписи под инициативой, параллельно идут консультации по поводу документа. В ближайшее время документ внесут на рассмотрение депутатам.

Какие сейчас есть ограничения по вейпам?

Инициативы о запрете вейпов (или хотя бы их ограничении) уже неоднократно выдвигались в Госдуме. Так, в январе 2022 года ЛДПР сообщила, что разрабатывает законопроект, который ограничит продажу электронных сигарет подросткам. В июле предложение рассмотрели в Госдуме.

Документ установил запрет на продажу такой продукции несовершеннолетним. Помимо этого, по принципу ограничений на табачные изделия, был введен запрет на рекламу подобных продуктов. По словам депутатов, эти ограничения "легко обходятся, и несовершеннолетним продолжают продавать вейпы". В целях "народосбережения" они предлагают установить полный запрет на продажу вейпов. При этом разработчики признают, что ограничения приведут к потере доходов федеральной казны. Однако "сохранение здоровья нации, особенно молодежи, значительно важнее для будущего нашей страны", утверждают они.