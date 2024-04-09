"Непоправимый вред". Правда ли, что в России скоро полностью запретят вейпы?
Соответствующий документ разрабатывает Госдума. В ближайшее время его внесут на рассмотрение
09 апреля 2024, 13:25, ИА Амител
В Госдуме разработали законопроект, устанавливающий полный запрет розничной продажи в России вейпов. Среди аргументов, которые приводят авторы инициативы, – десятикратное увеличение с 2011 года числа подростков, курящих вейпы. Уже скоро документ внесут на рассмотрение депутатам. Рассказываем подробнее.
В чем суть законопроекта?
Депутаты сразу четырех фракций из пяти – ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди" – разработали законопроект, вводящий полный запрет на розничную продажу никотиновых и безникотиновых вейпов.
"Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки", – цитирует текст законопроекта ТАСС.
Авторы инициативы приводят данные, в которых утверждается, что число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года по сравнению с 2011-м увеличилось в десять раз. Разработчики отмечают, что курение вейпов транслируется в обществе как безопасная альтернатива сигаретам, "однако оно наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей".
"Врачи даже выделяют особое заболевание – вейп-ассоциированное повреждение легких, напоминающее по симптомам и проявлениям пневмонию. У курящих электронные сигареты, как и у обычных курящих, также формируется никотиновая зависимость", – говорится в тексте закона.
Между тем даже безникотиновые жидкости для вейпов не безвредны, так как содержат в составе глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и загустители, отмечают парламентарии. Каждое из веществ при вдыхании может спровоцировать тяжелые заболевания легких, подчеркивают они. Сейчас депутаты собирают подписи под инициативой, параллельно идут консультации по поводу документа. В ближайшее время документ внесут на рассмотрение депутатам.
Какие сейчас есть ограничения по вейпам?
Инициативы о запрете вейпов (или хотя бы их ограничении) уже неоднократно выдвигались в Госдуме. Так, в январе 2022 года ЛДПР сообщила, что разрабатывает законопроект, который ограничит продажу электронных сигарет подросткам. В июле предложение рассмотрели в Госдуме.
Документ установил запрет на продажу такой продукции несовершеннолетним. Помимо этого, по принципу ограничений на табачные изделия, был введен запрет на рекламу подобных продуктов. По словам депутатов, эти ограничения "легко обходятся, и несовершеннолетним продолжают продавать вейпы". В целях "народосбережения" они предлагают установить полный запрет на продажу вейпов. При этом разработчики признают, что ограничения приведут к потере доходов федеральной казны. Однако "сохранение здоровья нации, особенно молодежи, значительно важнее для будущего нашей страны", утверждают они.
14:14:21 09-04-2024
Борцы с курением становятся все смешнее...До сих пор не доказан вред курения даже обычных сигарет...В связи с чем надо полагать, что борьба ведется с целями, далекими от здоровья людей. Может это происки кукловодов Гретты ? Ведь курильщики углеродный след оставляют больше, чем коровы пукают...
15:00:48 09-04-2024
А сиги запретить не хотят?
15:18:25 09-04-2024
табачное лобби...
15:56:30 09-04-2024
утверждается, что число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года по сравнению с 2011-м увеличилось в десять раз. Что это за бессмысленное сравнение? А в сравнении с 2000 в 100500 раз потому что тогда их не было.
16:26:30 09-04-2024
Фабрика Амиковских троллей отрабатывает на 500%... На все комменты, не отвечающие политике партии сразу минуса сыпятся как из рога изобилия...Любопытно, а из магазинов медтехники они ингаляторы тоже изымут? Там принцип распыления схожий. И совершеннолетия не просят предъявить...
16:33:41 09-04-2024
Тема народосбережения, или человеческий капитал государства - она гораздо шире, чем какие то вейпы. Но может успеем дожить до прозрения законотворцев, что они сотворили со страной!
17:54:52 09-04-2024
Никакие законы самоубийц не спасут. Скорее, надо убрать все запреты, глядишь - и на планете чище станет ...