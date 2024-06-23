Как добраться на гребной канал на турнир "Алтайская регата" в Барнауле?

Не переживайте, вы обязательно сможете доехать

23 июня 2024, 07:30, ИА Амител

Соревнования по гребле в Барнауле

С 29 по 30 июня 2024 года на гребном канале в Барнауле пройдет международный культурно-спортивный праздник "Алтайская регата. Фестиваль Драконов". В турнире примут участие около 400 спортсменов из России, Белоруссии, Узбекистана, Вьетнама, Малайзии, Мьянмы, Камбоджи, Индонезии, Филиппин, Индии. Рассказываем, как добраться до соревнований.

Как доехать на автобусе?

Не переживайте. Вас ждет бесплатный проезд на автобусе по маршруту: пл. Октября – гребной канал – пл. Октября. Он будет ходить каждые 15-20 минут.

А можно добраться на электричке?

Такой вариант тоже есть. Во время соревнований будут курсировать следующие поезда:

№ 6012 сообщением Барнаул – Красный Боец (отправление в 09:11, раньше на 3 минуты, прибытие в 11:30, без изменений);

№ 6014 сообщением Барнаул – Красный Боец (отправление в 12:27, раньше на 3 минуты, прибытие в 14:30, без изменений);

№ 6020 сообщением Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:33, раньше на 3 минуты, прибытие в 20:36, без изменений);

№ 6005 сообщением Красный Боец – Барнаул (отправление в 10:05 без изменений, прибытие в 12:03, позже на 3 минуты).

Кроме того, с 14 июня по 25 июня изменится расписание следующих поездов:

№ 6221 сообщением Тягун – Барнаул (отправление в 12:38, позже на 7 минут, прибытие в 16:05, позже на 15 минут);

№ 6225 сообщением Артышта II – Барнаул (отправление в 14:58, раньше на 22 минуты, прибытие в 19:24, раньше на 14 минут).

Также на несколько минут позже на конечную станцию будут прибывать поезда:

с 26 июня по 31 августа – электропоезд № 6221 сообщением Тягун – Барнаул (отправление в 12:31, прибытие в 15:53, позже на 3 минуты);

с 28 июня по 9 июля – электропоезд № 6225 сообщением Артышта II – Барнаул (отправление в 14:20, прибытие в 19:46, позже на 8 минут);

с 26 по 27 июня и с 10 июля по 31 августа – электропоезд № 6225 сообщением Артышта II – Барнаул (отправление в 14:20, прибытие в 19:41, позже на 3 минуты).

А попасть на фестиваль можно будет бесплатно?

Да, вход на фестиваль "Алтайская регата. Фестиваль Драконов" – бесплатный.

Что вообще за фестиваль будет?

Заезды лодок-"драконов" состоятся на дистанциях 200, 500 и 2000 метров. Организатором выступает Федерация гребли Алтайского края, а также региональное Министерство спорта. В соревнованиях примут участие сильнейшие команды Юго-Восточной и Центральной Азии, а также России и Белоруссии. В общей сложности около 400 человек. Ожидается, что соревнования на гребном канале посмотрят не менее 20 тысяч зрителей.