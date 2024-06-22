Шоу, конкурс красоты и барабаны. Что интересного посмотреть на "Алтайской регате"?

Собрали для вас самую подробную программу спортивного праздника в Барнауле

22 июня 2024, 07:22, ИА Амител

Гребной канал в Барнауле / Фото: amic.ru

С 29 по 30 июня 2024 года на гребном канале в Барнауле пройдет международный культурно-спортивный праздник "Алтайская регата. Фестиваль Драконов". В нем примут участие сильнейшие команды Юго-Восточной и Центральной Азии, а также России и Белоруссии. В общей сложности около 400 человек. Ожидается, что соревнования на гребном канале посмотрят не менее 20 тысяч зрителей. Однако, помимо спорта, гостей ждет шоу. Рассказываем, что еще интересного можно будет посмотреть на канале.

Как пройдет церемония открытия турнира?

Откроет церемонию парад команд-участниц. Более 400 спортсменов из девяти стран мира пройдут перед зрительскими трибунами. Сопровождать спортсменов будут красавицы края, которые вышли в финал первого конкурса красоты "Мисс Алтайская регата 2024".

Официальная церемония открытия спортивного праздника начнется в 15 часов 29 июня. Ожидается выступление 20 творческих коллективов. Театрализованное представление, в котором задействовано более 50 человек. В частности, зрителей ждет выступление барабанщиков из Big Drumma Show (г. Новосибирск) и фаерщиков студии "Шоу тайм" (г. Бийск). Также выступят фристайлеры "Движение" из Екатеринбурга. Двое спортсменов на флайбордах поднимут в небо российский триколор. Завершит церемонию открытия группа Владимира Кислова, выступавшего на Олимпиаде в Пекине в Русском доме.

Как пройдет церемония закрытия?

Закрытие фестиваля "Алтайская регата" 30 июня пройдет не менее масштабно. Продолжительность водного шоу увеличат до 15 минут: трюки продемонстрируют двое спортсменов на флайбордах и трое – на гидроциклах.

Помимо этого, в течение всех двух дней зрителей "Алтайской регаты" ждут конкурсы и выступления артистов.

А попасть на фестиваль можно будет бесплатно?

Да, вход на фестиваль "Алтайская регата. Фестиваль Драконов" – бесплатный.

А что такое вообще гонки на "драконах"?

Один из национальных видов спорта во многих странах Азии. Гонки на "драконах" (Dragon Boat Racing) – это соревнования на лодках, которые имеют вид, внешне схожий с драконом (отсюда и название). Спереди судна находится голова, а сзади – хвост дракона. Участники команды сидят парами по направлению движения лодки.

В Алтайском крае уже не первый раз проводят турнир по гребле?

Нет. В 2018 году на барнаульском гребном канале состоялся "Кубок чемпионов", в котором приняли участие 48 сильнейших спортсменов из 24 стран мира. В 2021 году прошел II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ с участием 180 спортсменов из 57 стран. В сентябре 2023 года на гребном канале Барнаула провели международные соревнования "Алтайская регата. Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко".

Уже хочу попасть на турнир! А как добраться до гребного канала?

Проезд на гребной канал будет осуществляться с площади Октября на бесплатных автобусах и на электропоездах до остановки "Гребной канал".