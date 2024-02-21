Как два олимпийских чемпиона в мороз сделали праздник для большого села на Алтае

Большой фоторепортаж из Залесово, где лыжники Александр Легков и Юлия Ступак провели мастер-класс для детей

21 февраля 2024, 10:14, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Два известных олимпийских чемпиона по лыжным гонкам Александр Легков и Юлия Ступак 19 февраля побывали в селе Залесово с мастер-классом для детей нескольких районов Алтайского края. Несмотря на тридцатиградусный мороз, на встречу с именитыми спортсменами пришли сотни человек. Причем не только любители лыж, но и любопытные жители села. Не каждый же день в Залесово приезжают герои Олимпийских игр.

Еще до начала мастер-класса толпа юных фанатов окружила спортсменов. Лыжники с удовольствием фотографировались и раздавали автографы. Во время выступления чемпионы рассказывали о своем пути в спорте и мотивировали ребят не забрасывать спорт.

Александр Легков выиграл золото в 50 километрах на Олимпиаде в Сочи 2014 года и в командной эстафете стал вторым. Юлия Ступак выиграла золото на Олимпиаде в Пекине.

Отметим, что в 2022 году в селе Залесово начали обустраивать новую лыжную трассу. По программе поддержки местных инициатив здесь установили 50 опор и светодиодные лампы, что позволило провести освещение на дистанции один километр. Из краевого бюджета на эти цели было выделено 1,3 млн рублей. Часть средств поступила от частного инвестора. Также приобрели ратрак Pisten Bully 100. В 2023 году протяженность новой трассы увеличена до 10 км. В местной спортивной школе уже более 30 детей занимаются беговыми лыжами.

Наш фотокорреспондент Алина Богомолова побывала на спортивном празднике. Вот большой фоторепортаж с мероприятия.