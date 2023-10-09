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Как изменились цены на продукты в Алтайском крае с начала 2023 года? Инфографика

"Лидером" подорожания стала вовсе не курица, а в списке подешевевших товаров – сразу два молочных продукта

09 октября 2023, 06:29, ИА Амител

Инфографика: amic.ru
Инфографика: amic.ru

Летом 2023 года одной из главных тем в России вновь стали цены на продукты. В первую очередь, говорили о стоимости мяса. Сначала резко подорожала курица, а вслед за ней – свинина. Ну а к концу лета производители самой разной продукции объявили о повышении цен в сентябре 2023-го.

Amic.ru подсчитал, на сколько подорожали продукты в Алтайском крае с начала года. За основу мы взяли актуальную сводку Алтайкрайстата и сравнили с самым первым анализом цен в 2023-м. Выяснилось, что сильнее всего подорожала совсем не курица.

Как изменились цены на продукты в Алтайском крае за девять месяцев, смотрите в нашей инфографике.

* Алтайкрайстат в своих сводках публикует среднюю стоимость продуктов по региону. Само собой, в отдельных магазинах те же товары могут стоить значительно дороже.

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Иллюстрации: amic.ru

Золотая луковица. Что подорожало, а что подешевело на Алтае с начала 2023 года?

Роста цен, который был в это время год назад, сейчас нет. Но отдельные продукты "взлетели" в стоимости
НОВОСТИОбщество
Алтайский край цены инфографика Продукты

Комментарии 5

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Афиноген

08:15:39 09-10-2023

И где тут инфляция 6% ?

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гость

09:40:14 09-10-2023

Афиноген (08:15:39 09-10-2023) И где тут инфляция 6% ?... да от балды нарисовали чтоб население успокоить что все хорошо(это при том что по весне растительное масло я по 95 рублей за литр брал,а они свистят что оно было по 133 рубля)

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Гость

09:53:28 09-10-2023

гость (09:40:14 09-10-2023) да от балды нарисовали чтоб население успокоить что все хоро... Не читайте до обеда российские газеты. )

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Гость

11:18:53 09-10-2023

Гость (09:53:28 09-10-2023) Не читайте до обеда российские газеты. )... да и после тоже не рекомендую.

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Ольга

20:48:57 12-10-2023

Все что мы слышим по телевизору не соответствует ситуации с ценами на местах в субъектах РФ. Печально. И этому конца не видно и с этим ничего не делают вовремя или вообще, сплошная болталогия . Все сферы бюджета и не бюджета довели - дальше некуда. А по телевизору - все приемлемо, но есть над чем работать, все лишь...

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