Как изменились цены на продукты в Алтайском крае с начала 2023 года? Инфографика
"Лидером" подорожания стала вовсе не курица, а в списке подешевевших товаров – сразу два молочных продукта
09 октября 2023, 06:29, ИА Амител
Летом 2023 года одной из главных тем в России вновь стали цены на продукты. В первую очередь, говорили о стоимости мяса. Сначала резко подорожала курица, а вслед за ней – свинина. Ну а к концу лета производители самой разной продукции объявили о повышении цен в сентябре 2023-го.
Amic.ru подсчитал, на сколько подорожали продукты в Алтайском крае с начала года. За основу мы взяли актуальную сводку Алтайкрайстата и сравнили с самым первым анализом цен в 2023-м. Выяснилось, что сильнее всего подорожала совсем не курица.
Как изменились цены на продукты в Алтайском крае за девять месяцев, смотрите в нашей инфографике.
* Алтайкрайстат в своих сводках публикует среднюю стоимость продуктов по региону. Само собой, в отдельных магазинах те же товары могут стоить значительно дороже.
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08:15:39 09-10-2023
И где тут инфляция 6% ?
09:40:14 09-10-2023
Афиноген (08:15:39 09-10-2023) И где тут инфляция 6% ?... да от балды нарисовали чтоб население успокоить что все хорошо(это при том что по весне растительное масло я по 95 рублей за литр брал,а они свистят что оно было по 133 рубля)
09:53:28 09-10-2023
гость (09:40:14 09-10-2023) да от балды нарисовали чтоб население успокоить что все хоро... Не читайте до обеда российские газеты. )
11:18:53 09-10-2023
Гость (09:53:28 09-10-2023) Не читайте до обеда российские газеты. )... да и после тоже не рекомендую.
20:48:57 12-10-2023
Все что мы слышим по телевизору не соответствует ситуации с ценами на местах в субъектах РФ. Печально. И этому конца не видно и с этим ничего не делают вовремя или вообще, сплошная болталогия . Все сферы бюджета и не бюджета довели - дальше некуда. А по телевизору - все приемлемо, но есть над чем работать, все лишь...