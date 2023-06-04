Как изменилось движение по "кольцу" на Змеиногорском тракте в Барнауле?

Новый этап строительства многоуровневой развязки

04 июня 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле на строящейся развязке на пересечении Змеиногорского и Южного трактов произойдёт временное смещение кольцевого движения. Рассказываем, как теперь ездить и что ждать автомобилистам дальше.

Как изменилась схема движения по "кольцу"?

Из-за строительства новой развязки на Змеиногорском тракте пришлось изменить схему движения – старое кольцо передвинули на 40 метров. Именно на этом месте появится конструкция железобетонного путепровода, которая станет частью будущего туннеля.

Участок трассы оборудован дополнительными дорожными знаками и разметкой, эти работы проводятся в связи с переустройством коммуникаций – канализации, газа высокого давления и сетей связи. Количество полос не изменилось, движение осталось прежним. Для пешеходов сделали остановочный павильон.

Что будут делать на развязке дальше?

В ближайшие недели разберут бывшее кафе "У Григорича". На этом участке в будущем будет построена часть развязки.

Что известно о развязке на Змеиногорском тракте?

Двухуровневую развязку построят на пересечении Южного и Змеиногорского трактов к концу 2024 года. Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей.

После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого придётся разобрать кафе "У Григорича", которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.