Как изменилось движение по "кольцу" на Змеиногорском тракте в Барнауле?
Новый этап строительства многоуровневой развязки
04 июня 2023, 08:01, ИА Амител
В Барнауле на строящейся развязке на пересечении Змеиногорского и Южного трактов произойдёт временное смещение кольцевого движения. Рассказываем, как теперь ездить и что ждать автомобилистам дальше.
Как изменилась схема движения по "кольцу"?
Из-за строительства новой развязки на Змеиногорском тракте пришлось изменить схему движения – старое кольцо передвинули на 40 метров. Именно на этом месте появится конструкция железобетонного путепровода, которая станет частью будущего туннеля.
Участок трассы оборудован дополнительными дорожными знаками и разметкой, эти работы проводятся в связи с переустройством коммуникаций – канализации, газа высокого давления и сетей связи. Количество полос не изменилось, движение осталось прежним. Для пешеходов сделали остановочный павильон.
Что будут делать на развязке дальше?
В ближайшие недели разберут бывшее кафе "У Григорича". На этом участке в будущем будет построена часть развязки.
Что известно о развязке на Змеиногорском тракте?
Двухуровневую развязку построят на пересечении Южного и Змеиногорского трактов к концу 2024 года. Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей.
После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого придётся разобрать кафе "У Григорича", которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.
Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.
09:17:37 04-06-2023
куранты тоже значит перенесут, не слышно теперь наверное будет у нас на даче. а то удобно, каждые полчаса оповещали ненавязчиво
11:12:57 04-06-2023
Редакция пишет "Количество полос не изменилось, движение осталось прежним. Для пешеходов сделали остановочный павильон." Вы сами то там были, горе-писатели? Там движение ОТСУТСТВУЕТ. Надо обладать уникальным талантом, чтобы сначала свести потоки в одну точку, а потом затеять строительство развязки. Ещё туалет поставьте - это будет прорыв. P.s. Почему предварительно не подготовили расширение дороги с учетом движения большегрузов???
20:25:03 04-06-2023
Утром С Южного очень тяжело выехать. Пробка колоссальная.