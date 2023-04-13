Будет тяжко. Эксперт о том, ждать ли пробок в Барнауле из-за стройки развязки на Горе

По мнению Сергея Павлова, в этом году автомобилисты ничего не почувствуют, а вот в 2024-м ситуация может ухудшиться

13 апреля 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Строительство долгожданной многоуровневой развязки за 2,9 миллиарда рублей на пересечении Южного и Змеиногорского трактов в Барнауле не должно привести к большим пробкам. По крайней мере так заявляют региональные власти. Сейчас специалисты Алтайского государственного технического университета просчитывают с помощью специальных программ варианты того, как может измениться дорожная обстановка в краевой столице после начала реализации масштабного проекта. О том, встанет ли Барнаул в пробках и нужна ли вообще городу эта многоуровневая развязка, amic.ru узнал у заместителя заведующего кафедрой организации и безопасности движения Алтайского государственного технического университета Сергея Павлова. Именно он сейчас занимается анализом транспортной обстановки по просьбе властей.

Когда начнут строить развязку?

Строить развязку на Змеиногорском тракте будут в два этапа. Первый начнётся в ближайший месяц: специалисты подготовят площадку для подземного туннеля и начнут возводить опоры для будущего путепровода. Одна из них, кстати, "вырастет" на месте бывшего кафе "Арарат". Кроме того, придётся расширить шоссе Ленточный бор на две полосы, а также перенести коммуникации, в частности, линию ЛЭП. Это потребует больших затрат, признают специалисты, но другого способа построить развязку нет. Все эти работы будут длиться до конца года.

Увеличатся ли пробки в Барнауле в 2023 году?

По мнению Сергея Павлова, все эти работы никак не отразятся на транспортной ситуации в городе. Тем более что возведение опор путепровода и перенос коммуникаций будет проходить не на проезжей части. Моделирование на компьютере показало, что расширение шоссе Ленточный бор на две полосы также не отразится на дорожной обстановке. В целом, уверен эксперт, в 2023 году барнаульцы вообще не заметят строительные работы в данной части города. И это хорошо: из-за ремонта путепровода на Новом рынке часть потока автомобилей перераспределилась по другим участкам Барнаула. Трафик на Змеиногорском тракте, согласно данным учёного, за последний год вырос на 10-15%.

"В этом году никакой проблемы с пробками на дорогах не будет", – обрадовал автомобилистов Сергей Павлов.

А в 2024 году ждать транспортного коллапса?

Весной 2004 года подрядчик приступит к самым капиталоёмким работам по установке путепровода. Завершить объект должны к зиме следующего года. И вот в этот промежуток времени, уверен эксперт, ситуация на дорогах в нагорной части Барнаула заметно ухудшится. Но насколько именно – загадывать сложно.

"В связи с тем, что будут создавать туннель и путепровод, ситуация в любом случае ухудшится. Придётся на время работ закрывать движение по одной полосе. Это приведёт к заторам. Учитывая, что Змеиногорский тракт и так загружен, барнаульцам будет тяжело. Придётся искать альтернативные пути движения. К этому времени уже откроют путепровод на Новом рынке и часть автомобилей будет ездить по этому пути, а не по Змеиногорскому тракту", – пояснил amic.ru представитель "Политеха".

Павлов уверен, что, несмотря на возможные заторы, нет необходимости внедрять на время работ выделенную полосу из-за небольшого количества общественного транспорта на Змеиногорском тракте.

А нужна ли вообще эта развязка Барнаулу?

Сергей Павлов уверен, что однозначно нужна. Сейчас на пересечении Южного и Змеиногорского трактов действует очень сложная схема движения, указывает эксперт: многие большегрузы подолгу стоят на перекрёстке на светофоре. А вот после строительства развязки поток автомобилей будет двигаться по Змеиногорскому тракту гораздо быстрее.

"Предварительные данные показывает, что пропускная способность вырастет на 30%", – отметил Сергей Павлов.

Что известно о развязке на Змеиногорском тракте?

Двухуровневую развязку построят на пересечении Южного и Змеиногорского трактов к концу 2024 года. Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей.

После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого придётся разобрать кафе "У Григорича", которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.