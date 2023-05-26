В Барнауле временно изменят кольцевое движение на строящейся развязке на Горе

Участок оборудуют дополнительными дорожными знаками и разметкой

26 мая 2023, 15:46, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле на строящейся развязке на пересечении Змеиногорского и Южного трактов произойдёт временное смещение кольцевого движения, сообщает региональный Минтранс в своём Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что схема организации проезда не изменится, поэтому это не ухудшит пропускную способность.

"Участок трассы будет оборудован дополнительными дорожными знаками и разметкой, эти работы проводятся в связи с переустройством коммуникаций – канализации, газа высокого давления и сетей связи", – пояснили в министерстве.

Путепровод будет состоять из семи железобетонных опор и металлического пролётного строения, уже выполнены работы по бурению скважин для опор. На данный момент на объекте ведутся работы по бетонированию буронабивных свай.

Напомним, стоимость строительства новой развязки составляет 2,9 млрд рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2024 года. Развязка обеспечит беспрепятственное сообщение центра города с промышленной зоной и спальными районами.