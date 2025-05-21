Как изменилось состояние здоровья Тиграна Кеосаяна и есть ли у него шанс выйти из комы?
Признаки улучшения едва заметны, но внушают определенную надежду, говорят врачи
21 мая 2025, 14:00, ИА Амител
Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ
Известный российский режиссер Тигран Кеосаян находится в коме уже почти пять месяцев. Еще в конце 2024-го у артиста случился сердечный приступ, приведший к клинической смерти. С тех пор он не приходит в сознание, а за его жизнь борются врачи.
О том, изменилось ли состояние Тиграна Кеосаяна и что дает основания врачам делать осторожные оптимистичные прогнозы, – в материале amic.ru.
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Как изменилось состояние здоровья Тиграна Кеосаяна за последние месяцы?
О том, что в состоянии Тиграна Кеосаяна наблюдается положительная динамика, стало известно еще в апреле. Об этом в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" рассказала супруга режиссера Маргарита Симоньян.
По ее словам, муж начал реагировать на ее голос.
"Ему говорю: "Солнышко, если ты меня слышишь, моргни". Он моргает. Я ему что-то говорю: "Пойдем домой, пойдем домой". Он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает", – рассказывала Симоньян. В мае о том, что Кеосаян подает признаки активности, начали сообщать и СМИ со ссылкой на неназванных лечащих врачей. По их словам, режиссер реагирует на свет и звук.
"Мы наблюдаем первые признаки, дающие основания для осторожного оптимизма. Это не означает, что пациент близок к выздоровлению, но это важный шаг вперед", – передает sib.fm слова своего источника.
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Что говорят врачи о шансах Кеосаяна выйти из комы?
Пока конкретных прогнозов врачи не дают. Даже о признаках мозговой активности, которые начал подавать режиссер, медики говорят с осторожностью. Они объясняют: восстановление после комы – очень непредсказуемый процесс. Тем не менее сейчас шансы Кеосаяна можно оценить гораздо выше, чем пару месяцев назад, рассказывал в беседе с "Вечерней Москвой" врач-невролог Александр Комаров. Подчеркиваем: он не занимается лечением режиссера и комментирует ситуацию со стороны.
"Пока сложно предположить, как быстро Кеосаян сможет прийти в себя, но факт, что у него появилась реакция на такие внешние раздражители, как свет и звук, говорит о том, что глубина комы уменьшается, отек мозга сокращается и в целом прослеживается положительная динамика", – рассказал эксперт.Он отметил важность поддерживающей и стимулирующей терапии, которую непрерывно продолжают проводить врачи. Это дает основания надеяться, что рано или поздно Тигран Кеосаян все же сможет выйти из комы.
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Из-за чего Тигран Кеосаян впал в кому?
У Тиграна Кеосаяна в конце прошлого года случился обширный инфаркт. После этого он пережил клиническую смерть и впал в кому.
Известно, что ранее режиссер перенес уже три инфаркта. В беседе с Корчевниковым Маргарита Симоньян рассказывала: врачи часто удивлялись, как артист остается не просто живым, но и продолжает жить активной жизни после стольких перенесенных сердечных катастроф.
14:17:00 21-05-2025
тое его овощное состояние ее устраивает?! как же люди эгоистичны
14:49:31 21-05-2025
Гость (14:17:00 21-05-2025) тое его овощное состояние ее устраивает?! как же люди эгоист... будет всю свою жизнь его так мурыжить