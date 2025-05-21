Признаки улучшения едва заметны, но внушают определенную надежду, говорят врачи

21 мая 2025, 14:00, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

Известный российский режиссер Тигран Кеосаян находится в коме уже почти пять месяцев. Еще в конце 2024-го у артиста случился сердечный приступ, приведший к клинической смерти. С тех пор он не приходит в сознание, а за его жизнь борются врачи.

О том, изменилось ли состояние Тиграна Кеосаяна и что дает основания врачам делать осторожные оптимистичные прогнозы, – в материале amic.ru.

1 Как изменилось состояние здоровья Тиграна Кеосаяна за последние месяцы? О том, что в состоянии Тиграна Кеосаяна наблюдается положительная динамика, стало известно еще в апреле. Об этом в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" рассказала супруга режиссера Маргарита Симоньян. По ее словам, муж начал реагировать на ее голос. "Ему говорю: "Солнышко, если ты меня слышишь, моргни". Он моргает. Я ему что-то говорю: "Пойдем домой, пойдем домой". Он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает", – рассказывала Симоньян. В мае о том, что Кеосаян подает признаки активности, начали сообщать и СМИ со ссылкой на неназванных лечащих врачей. По их словам, режиссер реагирует на свет и звук. "Мы наблюдаем первые признаки, дающие основания для осторожного оптимизма. Это не означает, что пациент близок к выздоровлению, но это важный шаг вперед", – передает sib.fm слова своего источника.

2 Что говорят врачи о шансах Кеосаяна выйти из комы? Пока конкретных прогнозов врачи не дают. Даже о признаках мозговой активности, которые начал подавать режиссер, медики говорят с осторожностью. Они объясняют: восстановление после комы – очень непредсказуемый процесс. Тем не менее сейчас шансы Кеосаяна можно оценить гораздо выше, чем пару месяцев назад, рассказывал в беседе с "Вечерней Москвой" врач-невролог Александр Комаров. Подчеркиваем: он не занимается лечением режиссера и комментирует ситуацию со стороны. "Пока сложно предположить, как быстро Кеосаян сможет прийти в себя, но факт, что у него появилась реакция на такие внешние раздражители, как свет и звук, говорит о том, что глубина комы уменьшается, отек мозга сокращается и в целом прослеживается положительная динамика", – рассказал эксперт. Он отметил важность поддерживающей и стимулирующей терапии, которую непрерывно продолжают проводить врачи. Это дает основания надеяться, что рано или поздно Тигран Кеосаян все же сможет выйти из комы.