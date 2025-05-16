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"Должен проснуться". Состояние Тиграна Кеосаяна прокомментировал врач-невролог

Со слов медика, текущие изменения намекают на улучшение ситуации

16 мая 2025, 12:00, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из видео в сообществе телеканала НТВ
Тигран Кеосаян / Фото: кадр из видео в сообществе телеканала НТВ

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме уже пятый месяц. По информации приближенных к ситуации источников, его состояние стало улучшаться: он начал слабо реагировать на внешние раздражители – свет и звук. Со слов невролога, такая динамика свидетельствует об уменьшении глубины комы. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".

Руководитель реабилитационного центра "Доверие", врач-невролог Александр Комаров заявил, что вероятность полного восстановления Кеосаяна в текущей ситуации оценить сложно: многое зависит от индивидуальных особенностей организма. При этом текущие изменения явно намекают на улучшение его состояния.

"Пока сложно предположить, как быстро Кеосаян сможет прийти в себя, но факт, что у него появилась реакция на такие внешние раздражители, как свет и звук, говорит о том, что глубина комы уменьшается, отек мозга сокращается и в целом прослеживается положительная динамика", – прокомментировал ситуацию специалист.

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из передачи

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Также Комаров добавил, что с большой вероятностью в лечении телеведущего применяются реабилитационные методы стимуляции, которые повышают шансы на выход из комы.

"Когда пациент находится на простом поддерживающем лечении, то шанс выйти из комы очень невысок, но в случае с Кеосаяном используют реабилитационные методы стимуляции, которые ускоряют восстановление пациента и включают его сознание. В итоге рано или поздно он должен проснуться после долгого сна", – рассказал невролог.

Кроме того, врач заверил, что пережитые Кеосаяном инфаркты в 2008 и 2010 годах не скажутся на динамике его восстановления сейчас. Медик сообщил, что инфаркт и кома никак не связаны друг с другом. Он также отметил, что в случае поддержания стабильного кровоснабжения с помощью вспомогательной медицины предыдущие инфаркты никак не отразятся на возможности выхода из комы.

Фото: кадр из программы

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Напомним, супруга телеведущего, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян очень остро переживает тяжелое состояние режиссера. Она призналась, что на этом фоне в их семье возникли новые проблемы. На протяжении месяца журналистка почти всегда находилась в больнице с Кеосаяном, из-за чего дети стали испытывать большой стресс:

"Потому что дома ни папы, ни мамы, а у нас очень традиционная семья, когда родители большую часть времени проводят дома", – подчеркнула Симоньян.

Ранее экс-супруга Кеосаяна, актриса Алена Хмельницкая, рассказала, что состояние бывшего мужа повлияло не только на ее жизнь, но и на жизнь дочерей. Беда сплотила родных режиссера: они стараются поддерживать друг друга в сложный момент.

Тигран Кеосаян перенес клиническую смерть и впал в кому, о чем стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации: именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.

Тигран Кеосаян / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Комментарии 15

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гость

12:43:45 16-05-2025

родители большую часть времени проводят дома ... а когда они работают

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Лина

05:45:37 21-05-2025

гость (12:43:45 16-05-2025) родители большую часть времени проводят дома ... а когда они... видимо " гостю" не ведома работа на удаленке.

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Олег

14:15:28 16-05-2025

Это кто такой? и
И почему мы должны волноваться, если он проснется?

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Гость

14:47:23 16-05-2025

Срочная новость! Молния! Дед Максим еще жив!

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Гость

06:44:20 18-05-2025

Гость (14:47:23 16-05-2025) Срочная новость! Молния! Дед Максим еще жив!... ну так и вали в свой колхоз! Чего тут забыл?

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Гость

17:34:14 16-05-2025

Может хоть проспится.

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Гость

19:50:35 16-05-2025

нашим близким простые методы, чтобы до пенсии не доживали, а " высшей касте" инновационные. Их жизни ценнее......

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Мария - Алевтина

20:34:08 16-05-2025

Очень сочувствую, поставила свечу с просьбой, может эта свеча донесла просьбу, через 3 дня- улучшение , я рада, спасибо и Алевтине Ивановне, подарила мне этот дар, держись Маргарита и верь

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Гость

06:39:25 17-05-2025

Мария - Алевтина (20:34:08 16-05-2025) Очень сочувствую, поставила свечу с просьбой, может эта све...
Не перепутала хоть? А то поди не туда вторнула её!

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Лариса

00:36:04 18-05-2025

У меня такое предчувствие,что Тигран выйдет из комы,и будет в полном сознании.Я редко ошибаюсь,практически никогда!!!Большое уважение его родным и близким,которые не сдаются и верят в его выздоровление!Он счастливый человек .Всё будетхорошо)

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Гость

06:44:59 18-05-2025

Лариса (00:36:04 18-05-2025) У меня такое предчувствие,что Тигран выйдет из комы,и будет ...
Сколько же в барнауле блаженных!

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Полина Мякишева

11:23:34 18-05-2025

Дорогая Маргарита, шлем тебе горячую поддержку для выздоровления нашего догого Тиграна. Люди, очнитесь, что вы здесь пишете?! Это злость. И неустроенность жизни наверное. Довольствуйтесь тем, что есть и находите радость в малом. Самое прекрасное-Солнце, Воздух и вода это все бесплатно. Не рычите в пустоту, там дьяволы. Будьте вместе и вершите нужные дела для других и Родины. Злость, глядишь и уйдет. Займитесь нужным и полезным, столько сейчас дел для кадого. Тигран вел замечательную передачу и не дай Бог оказаться в шкуре его жены. Мы с Вами, доргая Маргарита.

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Гость

16:26:45 18-05-2025

Полина Мякишева (11:23:34 18-05-2025) Дорогая Маргарита, шлем тебе горячую поддержку для выздоровл... Полина Мякишева, вернитесь к доктору в клинику Ю. Эрдмана.

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Юлия

15:38:06 18-05-2025

Тигран выздоравливай, Господь с тобой. А ты Маргарита надейся и молись. В этот трудный час мы тоже молимся за Вас. С Богом.....

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Лина

05:43:50 21-05-2025

Гостю гостевой! Пусть вернется бумерангом!
Тиграну выздоровления и самые наилучшие пожелания ему и его семье, храни вас всех Господь и благословляй.
Тигран возвращайся , жду " международную пилараму" с ее острыми с хорошим юмором темами.

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