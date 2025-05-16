"Должен проснуться". Состояние Тиграна Кеосаяна прокомментировал врач-невролог
Со слов медика, текущие изменения намекают на улучшение ситуации
16 мая 2025, 12:00, ИА Амител
Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме уже пятый месяц. По информации приближенных к ситуации источников, его состояние стало улучшаться: он начал слабо реагировать на внешние раздражители – свет и звук. Со слов невролога, такая динамика свидетельствует об уменьшении глубины комы. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".
Руководитель реабилитационного центра "Доверие", врач-невролог Александр Комаров заявил, что вероятность полного восстановления Кеосаяна в текущей ситуации оценить сложно: многое зависит от индивидуальных особенностей организма. При этом текущие изменения явно намекают на улучшение его состояния.
"Пока сложно предположить, как быстро Кеосаян сможет прийти в себя, но факт, что у него появилась реакция на такие внешние раздражители, как свет и звук, говорит о том, что глубина комы уменьшается, отек мозга сокращается и в целом прослеживается положительная динамика", – прокомментировал ситуацию специалист.
Также Комаров добавил, что с большой вероятностью в лечении телеведущего применяются реабилитационные методы стимуляции, которые повышают шансы на выход из комы.
"Когда пациент находится на простом поддерживающем лечении, то шанс выйти из комы очень невысок, но в случае с Кеосаяном используют реабилитационные методы стимуляции, которые ускоряют восстановление пациента и включают его сознание. В итоге рано или поздно он должен проснуться после долгого сна", – рассказал невролог.
Кроме того, врач заверил, что пережитые Кеосаяном инфаркты в 2008 и 2010 годах не скажутся на динамике его восстановления сейчас. Медик сообщил, что инфаркт и кома никак не связаны друг с другом. Он также отметил, что в случае поддержания стабильного кровоснабжения с помощью вспомогательной медицины предыдущие инфаркты никак не отразятся на возможности выхода из комы.
Напомним, супруга телеведущего, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян очень остро переживает тяжелое состояние режиссера. Она призналась, что на этом фоне в их семье возникли новые проблемы. На протяжении месяца журналистка почти всегда находилась в больнице с Кеосаяном, из-за чего дети стали испытывать большой стресс:
"Потому что дома ни папы, ни мамы, а у нас очень традиционная семья, когда родители большую часть времени проводят дома", – подчеркнула Симоньян.
Ранее экс-супруга Кеосаяна, актриса Алена Хмельницкая, рассказала, что состояние бывшего мужа повлияло не только на ее жизнь, но и на жизнь дочерей. Беда сплотила родных режиссера: они стараются поддерживать друг друга в сложный момент.
Тигран Кеосаян перенес клиническую смерть и впал в кому, о чем стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации: именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.
12:43:45 16-05-2025
родители большую часть времени проводят дома ... а когда они работают
05:45:37 21-05-2025
гость (12:43:45 16-05-2025) родители большую часть времени проводят дома ... а когда они... видимо " гостю" не ведома работа на удаленке.
14:15:28 16-05-2025
Это кто такой? и
И почему мы должны волноваться, если он проснется?
14:47:23 16-05-2025
Срочная новость! Молния! Дед Максим еще жив!
06:44:20 18-05-2025
Гость (14:47:23 16-05-2025) Срочная новость! Молния! Дед Максим еще жив!... ну так и вали в свой колхоз! Чего тут забыл?
17:34:14 16-05-2025
Может хоть проспится.
19:50:35 16-05-2025
нашим близким простые методы, чтобы до пенсии не доживали, а " высшей касте" инновационные. Их жизни ценнее......
20:34:08 16-05-2025
Очень сочувствую, поставила свечу с просьбой, может эта свеча донесла просьбу, через 3 дня- улучшение , я рада, спасибо и Алевтине Ивановне, подарила мне этот дар, держись Маргарита и верь
06:39:25 17-05-2025
Мария - Алевтина (20:34:08 16-05-2025) Очень сочувствую, поставила свечу с просьбой, может эта све...
Не перепутала хоть? А то поди не туда вторнула её!
00:36:04 18-05-2025
У меня такое предчувствие,что Тигран выйдет из комы,и будет в полном сознании.Я редко ошибаюсь,практически никогда!!!Большое уважение его родным и близким,которые не сдаются и верят в его выздоровление!Он счастливый человек .Всё будетхорошо)
06:44:59 18-05-2025
Лариса (00:36:04 18-05-2025) У меня такое предчувствие,что Тигран выйдет из комы,и будет ...
Сколько же в барнауле блаженных!
11:23:34 18-05-2025
Дорогая Маргарита, шлем тебе горячую поддержку для выздоровления нашего догого Тиграна. Люди, очнитесь, что вы здесь пишете?! Это злость. И неустроенность жизни наверное. Довольствуйтесь тем, что есть и находите радость в малом. Самое прекрасное-Солнце, Воздух и вода это все бесплатно. Не рычите в пустоту, там дьяволы. Будьте вместе и вершите нужные дела для других и Родины. Злость, глядишь и уйдет. Займитесь нужным и полезным, столько сейчас дел для кадого. Тигран вел замечательную передачу и не дай Бог оказаться в шкуре его жены. Мы с Вами, доргая Маргарита.
16:26:45 18-05-2025
Полина Мякишева (11:23:34 18-05-2025) Дорогая Маргарита, шлем тебе горячую поддержку для выздоровл... Полина Мякишева, вернитесь к доктору в клинику Ю. Эрдмана.
15:38:06 18-05-2025
Тигран выздоравливай, Господь с тобой. А ты Маргарита надейся и молись. В этот трудный час мы тоже молимся за Вас. С Богом.....
05:43:50 21-05-2025
Гостю гостевой! Пусть вернется бумерангом!
Тиграну выздоровления и самые наилучшие пожелания ему и его семье, храни вас всех Господь и благословляй.
Тигран возвращайся , жду " международную пилараму" с ее острыми с хорошим юмором темами.