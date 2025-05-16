Со слов медика, текущие изменения намекают на улучшение ситуации

16 мая 2025, 12:00, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из видео в сообществе телеканала НТВ

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме уже пятый месяц. По информации приближенных к ситуации источников, его состояние стало улучшаться: он начал слабо реагировать на внешние раздражители – свет и звук. Со слов невролога, такая динамика свидетельствует об уменьшении глубины комы. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".

Руководитель реабилитационного центра "Доверие", врач-невролог Александр Комаров заявил, что вероятность полного восстановления Кеосаяна в текущей ситуации оценить сложно: многое зависит от индивидуальных особенностей организма. При этом текущие изменения явно намекают на улучшение его состояния.

"Пока сложно предположить, как быстро Кеосаян сможет прийти в себя, но факт, что у него появилась реакция на такие внешние раздражители, как свет и звук, говорит о том, что глубина комы уменьшается, отек мозга сокращается и в целом прослеживается положительная динамика", – прокомментировал ситуацию специалист.

Также Комаров добавил, что с большой вероятностью в лечении телеведущего применяются реабилитационные методы стимуляции, которые повышают шансы на выход из комы.

"Когда пациент находится на простом поддерживающем лечении, то шанс выйти из комы очень невысок, но в случае с Кеосаяном используют реабилитационные методы стимуляции, которые ускоряют восстановление пациента и включают его сознание. В итоге рано или поздно он должен проснуться после долгого сна", – рассказал невролог.

Кроме того, врач заверил, что пережитые Кеосаяном инфаркты в 2008 и 2010 годах не скажутся на динамике его восстановления сейчас. Медик сообщил, что инфаркт и кома никак не связаны друг с другом. Он также отметил, что в случае поддержания стабильного кровоснабжения с помощью вспомогательной медицины предыдущие инфаркты никак не отразятся на возможности выхода из комы.

Напомним, супруга телеведущего, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян очень остро переживает тяжелое состояние режиссера. Она призналась, что на этом фоне в их семье возникли новые проблемы. На протяжении месяца журналистка почти всегда находилась в больнице с Кеосаяном, из-за чего дети стали испытывать большой стресс:

"Потому что дома ни папы, ни мамы, а у нас очень традиционная семья, когда родители большую часть времени проводят дома", – подчеркнула Симоньян.

Ранее экс-супруга Кеосаяна, актриса Алена Хмельницкая, рассказала, что состояние бывшего мужа повлияло не только на ее жизнь, но и на жизнь дочерей. Беда сплотила родных режиссера: они стараются поддерживать друг друга в сложный момент.

Тигран Кеосаян перенес клиническую смерть и впал в кому, о чем стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации: именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.