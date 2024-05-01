Как изменился тариф в транспорте в Барнауле с 1 мая и можно ли сэкономить на проезде
С 1 мая в краевой столице официально изменилась стоимость проезда
01 мая 2024, 07:00, ИА Амител
Стоимость проезда в общественном транспорте Барнаула официально выросла с 1 мая. Тариф для автобусов, трамваев и троллейбусов увеличится на 5 рублей. Таким образом, платить за проезд при расчете наличными барнаульцы будут 35 рублей. Данное повышение стало крупнейшим в краевой столице за много лет. Однако на проезде можно сэкономить. Рассказываем, как именно.
Для экономии в мэрии Барнаула ввели следующие тарифы:
– по проездному "Для граждан" – 27 рублей (стоимость проездного на месяц 1620 рублей без ограничения поездок);
– по "Единому проездному" – 27 рублей (стоимость проездного на 50 поездок – 1350 рублей, на 42 поездки – 1140 рублей, на 20 поездок – 540 рублей);
– по "Электронному кошельку" – 29 рублей;
– по "Курьерскому проездному" – 30 рублей (стоимость проездного на месяц – 3000 рублей без ограничения поездок);
– по социальным электронным проездным для отдельных категорий граждан (школьники, студенты и пенсионеры по возрасту) предложено сохранить льготную стоимость проезда, увеличив ее минимально на 2 рубля – до 11-18 рублей.
Кроме этого, для пенсионеров предложили расширить линейку тарифных планов и ввести новый экономный "Пенсионный лимитированный" проездной на 20 поездок стоимостью 360 рублей.
Отметим, в последний раз тариф повышали в январе 2023 года.
08:34:45 01-05-2024
Ура! Нам не жалко. Скорее лопните повышалы. Хе-хе p/s Есть какая-то фраза про бордель и кровати . Видимо горэлектротранс её не правильно понимает.
08:53:26 01-05-2024
А главное ,как подгодали с повышением к празднику. Прозорливые вы наши руководители.
09:16:23 01-05-2024
Сделайте лимитированный для пенсионеров на 10 поездок за 180! С возможностью, кому понадобиться, докупать ещё на 10. Многим надо съездить только в поликлинику, хватит 10, то есть 5 раз туда и обратно.
10:51:41 01-05-2024
Гость (09:16:23 01-05-2024) Сделайте лимитированный для пенсионеров на 10 поездок за 180... Извините, не можем. Нам и так невыгодно вас катать. Вот.
09:51:08 01-05-2024
С праздником, дорогие товарищи!
10:00:07 01-05-2024
Всё таки нашлась ложка дёгтя в бочке с праздничным мёдом.Зачем на 1 мая?
10:01:44 01-05-2024
Конечно, ага, на 2 р пенсионерам 😂 безлимитный проездной вчера стоил в 3 раза !!! дешевле чем сегодня.
В других городах страны вобще бесплатный проезд даже в пригородных для пенсионеров сделали с 1 мая, а у нас в 3 раза дороже. Браво.
17:46:28 01-05-2024
Федя (10:01:44 01-05-2024) Конечно, ага, на 2 р пенсионерам 😂 безлимитный проездной вч...
В Москве вообще пенсионеры давно бесплатно ездят.
11:52:20 01-05-2024
Велосипед! Полезно!
19:20:00 01-05-2024
Грыша (11:52:20 01-05-2024) Велосипед! Полезно! ... не, в городе не полезно,
а для мужчин вообще так себе нагрузка :/
13:22:12 01-05-2024
Президент России старается повысить уровень жизни народа но наша администрация знает как это обнулить в лучшем случае ...
17:24:10 01-05-2024
таня (13:22:12 01-05-2024) Президент России старается повысить уровень жизни народа но ... Была бы Власть в стране, не было бы такого позора! А так что хотели то и получили..
17:21:51 01-05-2024
Теперь палюбас у нас общественный транспорт станет современный и чистый, иначе и быть не может!
17:56:13 01-05-2024
В Кемеровской области с 1 мая по 30 сентября пенсионеры не оплачивают проезд в городском и пригородном транспорте с понедельника по четверг. И это правда, и существует много лет
18:51:12 01-05-2024
Когда будут думать о тех кто зарабатывает, чтобы пенсионеры получали свои льготы. Сейчас уже в каждом районе по несколько магазинов. В автобусе пенсионеров покататься больше чем работающих граждан. Полезно пешком пройти до магазина. И меньше пассажиров будут в час пик.
00:24:23 02-05-2024
Наталья (18:51:12 01-05-2024) Когда будут думать о тех кто зарабатывает, чтобы пенсионеры ... А пенсионеры не просто так получают льготы. Когда-то и они были теми, кто зарабатывал. В автобусах в часы пик ездят работающие пенсионеры. Многие едут к детям, чтобы остаться с внуками. Чтобы отпустить детей зарабатывать. Не успеете оглянуться, как и вы станете пенсионером...
06:14:20 02-05-2024
Наталья (18:51:12 01-05-2024) Когда будут думать о тех кто зарабатывает, чтобы пенсионеры ... Милая Наталья! Вы, наверное, ездиете не в общественном транспорте. Вы зарабатываете в своей конторе хрен за что, для перевозки людей, а не "пе
нсов", как сейчас принято выражаться. Вот такое г...но.
19:42:52 01-05-2024
В соседней НСО электричество 2руб66коп за киловатт
09:49:29 02-05-2024
Коля (19:42:52 01-05-2024) В соседней НСО электричество 2руб66коп за киловатт... Врёте. 3.36 коп за 1. Так ГЭС Новосибирская. У нас ГЭСов нет, как нет месторождений энергоископаемых.
21:45:29 01-05-2024
Пенсионеры едут с внуками сидеть, чтобы мы работали.
09:12:16 02-05-2024
Вы тоже когда-то будете пенсионерами, а мы ведь тоже работали. И платили налоги.
10:04:31 02-05-2024
Гость (09:12:16 02-05-2024) Вы тоже когда-то будете пенсионерами, а мы ведь тоже работал...
А обязательно в час пик с тележками переться в переполненный транспорт? Подождать два часа никак нельзя?
16:39:18 02-05-2024
Гость (10:04:31 02-05-2024) А обязательно в час пик с тележками переться в переполне... А вы не оборзели?!? с чего и где они должны ждать два часа. Пригородные поезда и электрички, в большинстве, утром отправляются как раз около 8 часов утра, а приезжают с 5 до 7 вечера, где и как Вы им предлагаете подождать?! Вот Вам надо в это время, а им нет? Быстрее бы Вам таким советчикам дожить до пенсии и чтобы с работы "турнули". чтобы на себе испытали всю прелесть быть пенсионером и поняли, зачем они ломают спины на своих садах и дачах! а если пенсионеры мешают, купите авто или пешком, раз не пенсионер - сил хватит до топать до работы. Бесстыжие.
11:50:55 02-05-2024
За кого голосовали,граждане ? С Того и спрашивайте.