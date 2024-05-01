Как изменился тариф в транспорте в Барнауле с 1 мая и можно ли сэкономить на проезде

С 1 мая в краевой столице официально изменилась стоимость проезда

01 мая 2024, 07:00, ИА Амител

Фото: сообщество транспорт в Барнауле

Стоимость проезда в общественном транспорте Барнаула официально выросла с 1 мая. Тариф для автобусов, трамваев и троллейбусов увеличится на 5 рублей. Таким образом, платить за проезд при расчете наличными барнаульцы будут 35 рублей. Данное повышение стало крупнейшим в краевой столице за много лет. Однако на проезде можно сэкономить. Рассказываем, как именно.

Для экономии в мэрии Барнаула ввели следующие тарифы:

– по проездному "Для граждан" – 27 рублей (стоимость проездного на месяц 1620 рублей без ограничения поездок);

– по "Единому проездному" – 27 рублей (стоимость проездного на 50 поездок – 1350 рублей, на 42 поездки – 1140 рублей, на 20 поездок – 540 рублей);

– по "Электронному кошельку" – 29 рублей;

– по "Курьерскому проездному" – 30 рублей (стоимость проездного на месяц – 3000 рублей без ограничения поездок);

– по социальным электронным проездным для отдельных категорий граждан (школьники, студенты и пенсионеры по возрасту) предложено сохранить льготную стоимость проезда, увеличив ее минимально на 2 рубля – до 11-18 рублей.

Кроме этого, для пенсионеров предложили расширить линейку тарифных планов и ввести новый экономный "Пенсионный лимитированный" проездной на 20 поездок стоимостью 360 рублей.

Отметим, в последний раз тариф повышали в январе 2023 года.