Как сэкономить на проезде в транспорте в Барнауле после повышения тарифа. Инфографика
Стоимость проезда вырастет с 1 мая
12 апреля 2024, 10:45, Вячеслав Кондаков
В Барнауле с 1 мая в общественном транспорте повысят стоимость проезда. Тариф для автобусов, трамваев и троллейбусов вырастет на 5 рублей. Таким образом, платить за проезд при расчете наличными барнаульцы будут 35 рублей. Чтобы жители краевой столицы могли минимизировать затраты, городские власти проработали тарифную линейку с использованием электронных средств платежа. Подробнее о том, как можно сэкономить на проезде, – в нашей инфографике. Для увеличения картинки нажмите на нее.
11:05:45 12-04-2024
Если не больше 5 остановок, примерно до 3,5 км, при хорошей погоде можно прогуляться. Полезно для здоровья
12:00:43 12-04-2024
Как повышение тарифа отразится на работе 104 маршрута? Станет чаще ходить или все также в лучшем случае раз в час?
15:55:00 12-04-2024
Чтобы сэкономить на транспорте, надо им не пользоваться. Я так всё время делаю и очень много денег экономлю. И нервов. И одним воздухом с непонятными людьми не дышу, а значит не болею. На машине езжу. вообще
16:31:38 12-04-2024
А поясните мне, тупице, как цена на проезд внезапно стала постоянной для проездных с безлимитом? Вот куплю я себе курьерский или гражданский проездной, и могу целый месяц вообще не выходить из дома, а могу кататься хоть целый день да каждый день. Я заплатил фиксированную сумму за месяц (как абонентскую плату за интернет, например), имею право разгуляться на все бабки! В первом случае мне пластик обойдётся всего лишь в 3000 ₽ или 1620 ₽, ибо будет лежать мёртвым грузом и не тратиться. Во втором случае тариф на месяц будет делиться на количество моих поездок за этот месяц. Сколько я накатаю — так посчитаем сумму поездки. Допустим, курьерский тариф — 3000 ₽ я заплатил. И почему-то буду ездить каждый день на работу. С двумя пересадками. А после работы надо заехать туда, суда — ещё две поездки. Итого 21 рабочий день по восемь поездок. 3000 ₽ / (21 х 8) = 17,86 ₽ за поездку. А на выходных тоже чё дома сидеть? Рынок, гости, кино и домино. Суть ясна? Чем больше катаюсь, тем дешевле выходит каждая поездка. А вообще, тариф стоит назвать не «курьер», а «грабёж» — ибо самая невыгодная тройка на месяц стоит дешевле почти на тыщщу!
20:07:43 12-04-2024
антинародные решения. В регионе, где зарплаты по 20 тысяч, как совести хватает поднимать проезд.
10:10:08 18-04-2024
Зачем вообще ориентироваться на Москву,это (можно так сказать)другое государство?!Они там жируют на наши налоги,а мы последний.... доедаем
13:35:29 22-04-2024
Удаленка решает! ))