Как сэкономить на проезде в транспорте в Барнауле после повышения тарифа. Инфографика

Стоимость проезда вырастет с 1 мая

12 апреля 2024, 10:45, Вячеслав Кондаков

В Барнауле с 1 мая в общественном транспорте повысят стоимость проезда. Тариф для автобусов, трамваев и троллейбусов вырастет на 5 рублей. Таким образом, платить за проезд при расчете наличными барнаульцы будут 35 рублей. Чтобы жители краевой столицы могли минимизировать затраты, городские власти проработали тарифную линейку с использованием электронных средств платежа. Подробнее о том, как можно сэкономить на проезде, – в нашей инфографике. Для увеличения картинки нажмите на нее.