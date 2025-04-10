Как камеры в Алтайском крае повышают безопасность на дорогах?
Количество комплексов фотовидеофиксации нарушений ежегодно увеличивается, как и число вынесенных с их помощью штрафов
10 апреля 2025, 11:22, ИА Амител
Каждый водитель хотя бы раз получал "письмо счастья" – штраф с камеры фиксации дорожных нарушений за превышение скорости или выезд за стоп-линию. Кто-то сразу оплачивает его со скидкой, кто-то возмущается и бежит оспаривать. Но как на самом деле устроена система фотовидеофиксации в Алтайском крае, какие нарушения выявляют чаще всего и может ли техника ошибаться? Amic.ru поговорил с подполковником полиции, начальником Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП) Госавтоинспекции Алтайского края Екатериной Виноградовой и разобрался, что происходит по ту сторону камеры.
"Цифровые инспекторы" на дорогах Алтайского края
На дорогах Алтайского края сегодня работают 202 стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений (ФВФ), еще 16 передвижных (размещаются в боксах) и пять мобильных (устанавливаются на борту автомобиля). Кроме того, на дорогах региона применяют 81 муляж и 16 антивандальных боксов, которые действуют как психологическое средство профилактики. Водителю издалека сложно определить, настоящая перед ним камера или муляж, и чтобы не нарваться на штраф, автомобилист снижает скорость до установленной на данном участке.
Решение о передислокации комплексов принимают ежегодно, учитывая анализ аварийности на дорогах. Если на участке растет число ДТП, туда с большой долей вероятности переедет камера.
"Комплексы фотовидеофиксации работают в соответствии с федеральным законодательством. Их задача – не столько фиксировать нарушения, сколько "профилактировать" с целью повышения безопасности дорожного движения", – поясняет Екатерина Виноградова.
Эти "цифровые инспекторы" умеют многое: фиксируют выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил остановки и стоянки, движение по полосам, предназначенным для общественного транспорта. Они даже могут разглядеть, пристегнуты ли водитель и пассажир ремнями безопасности, а также определить превышение скорости.
Кстати, именно несоблюдение скоростного режима – самое распространенное нарушение, которое выявляют камеры. В 2024 году в регионе они зафиксировали 2,284 миллиона таких случаев. И это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Кроме этого, информация с комплексов используется при раскрытии преступлений, розыске водителей, скрывшихся с места аварий, при возникновении спорных моментов при ДТП и т.д.
"Количество фиксируемых нарушений ежегодно увеличивается благодаря организации новых рубежей контроля с помощью комплексов ФВФ и расширению видов нарушений ПДД, которые они фиксируют", – отмечает подполковник полиции.
Электронные штрафы и скидки
Всего по итогам 2024 года ЦАФАП вынес 2,436 млн штрафов на общую сумму почти 1,475 млрд рублей. А это 92% от всех постановлений об административном правонарушении, выписанных сотрудниками Госавтоинспекции Алтайского края.
Более 1,5 миллиона "писем счастья" были направлены нарушителям в электронном виде через единый портал госуслуг. При этом, как показывает статистика, большинство водителей не упустили возможность уплатить штраф с 50%-й скидкой: в 2024 году "за полцены" было погашено более двух миллионов штрафов.
Напомним, с 1 января 2025 года скидку уменьшили до 25%, но увеличили срок льготной оплаты с 20 до 30 дней.
Что делать, если камера ошиблась?
Иногда техника может дать сбой. Причины – плохие погодные условия или хитрости водителей, которые намеренно искажают номерные знаки. Кто-то прячет их под шторками, кто-то использует грязь, бумагу, даже листву. За такие "фокусы" предусмотрено суровое наказание – лишение прав на срок от года до полутора лет с конфискацией устройства (п. 2.1 ст. 12.2 КоАП).
Если вы не согласны со штрафом, который получили с камер фотовидеофиксации, такое постановление можно обжаловать. Подать жалобу нужно:
– в ЦАФАП Госавтоинспекции, который вынес постановление (лично или по почте);
– в суд по месту фиксации нарушения;
– через единый портал госуслуг (нужно пройти регистрацию и аутентификацию).
"Камера фиксирует не человека, а транспортное средство. Поэтому считается, что нарушил собственник (владелец). Но если машиной в момент нарушения управлял кто-то другой, вам нужно предоставить доказательства. Они будут проверяться, в том числе по базам МВД. Если действительно подтвердится, что за рулем был другой водитель, постановление будет отменено и к ответственности привлекут лицо, в чьем пользовании было транспортное средство", – говорит Екатерина Виноградова.
Доказательствами могут стать полис ОСАГО с указанием допущенного к управлению водителя, договор купли-продажи, аренды или лизинга ТС, запись с видеорегистратора, если она есть, а также показания свидетелей.
Жалобу можно составить в произвольной форме, указав, с чем вы не согласны. Подать ее нужно в десятидневный срок с момента получения постановления по делу об административном правонарушении. Если срок обжалования пропущен, его можно продлить, указав уважительную причину.
"Чтобы исключить вероятность привлечения к административной ответственности "в автоматическом режиме" после продажи авто, его регистрацию нужно прекратить. Для этого потребуется предоставить договор купли-продажи. И тогда в случае фиксации нарушения постановления будут вынесены новому владельцу, указанному в договоре, до момента постановки транспорта на учет в Госавтоинспекцию", – заключила Екатерина Виноградова.
11:23:34 10-04-2025
камеры бывают разные.
11:28:52 10-04-2025
Как камеры в Алтайском крае повышают безопасность на дорогах? --- Никак.
11:34:04 10-04-2025
Гость (11:28:52 10-04-2025) Как камеры в Алтайском крае повышают безопасность на дорогах... согласен. эти - меньше.
11:31:44 10-04-2025
Вот бабки рубят
11:38:15 10-04-2025
Безопасность никак. А доходы владельцев камер хорошо повышают.
11:40:30 10-04-2025
Безопасность на дорогах повышается качеством дорог, а когда ты едешь и вместо того чтобы обращать внимание на других участников движения и дорожные знаки, смотришь как бы не заехать в колдобину, безопасности нет и никакие камеры тут не помогут
12:21:40 10-04-2025
Гость (11:40:30 10-04-2025) Безопасность на дорогах повышается качеством дорог, а когда ... Сомнительное утверждение ))) Чем дорога лучше, тем скорость выше и тем страшнее аварии, не случайно придумали "лежачих полицейских", выбирайте скорость из соображения безопасности и будет вам счастье.
12:53:18 10-04-2025
ППШариков (12:21:40 10-04-2025) Сомнительное утверждение ))) Чем дорога лучше, тем скорость ... Ну про лежачих полицейских - вообще мрак. Специально соорудить на дороге дефект в дополнении в естественным - это что-то. На них просто подпрыгиваешь - машина в полете, ты в невесомости, участники движения в опасности, управляемость ноль ))
14:36:15 10-04-2025
Гость (12:53:18 10-04-2025) Ну про лежачих полицейских - вообще мрак. Специально сооруди... Только дебилы подпрыгивают на "лежачих полицейских", нормальные люди притормаживают перед ними и спокойно проезжают )) "Больше скорость, меньше ям и подвеска вся к ...."
18:45:38 10-04-2025
ППШариков (14:36:15 10-04-2025) Только дебилы подпрыгивают на "лежачих полицейских", нормаль... Только их везде наделали по городу, и очень часто, едешь и никого (пешиков), но ты должен оттормаживаться, подпрыгивать. А разделить потоки? "Лежачий полицейский" не спасет от лихача.
14:19:31 10-04-2025
ППШариков (12:21:40 10-04-2025) Сомнительное утверждение ))) Чем дорога лучше, тем скорость ... За лежачих на проезжей части нужно установивших гнать с работы без права работать в этой сфере. Место лежачих - пешеходные зоны и выезды из придомовых территорий. Остальное - намеренное вредительство.
15:09:40 10-04-2025
Дюша (14:19:31 10-04-2025) За лежачих на проезжей части нужно установивших гнать с рабо... Так они, как правило, перед ПП и есть, что то не припомню в других местах.
11:46:17 10-04-2025
Вообще ни как не работают!!!
Недавича как вчера авария в центре...!?
Подробностей конечно не знаю, но вот что я вижу постоянно в нашем городе, так это торопыг (сволочей другим словом) которые не то что на мигающий зелёный и жёлтый стараются успеть пролететь! Уже оборзели до того что на красный летят! без зазрения совести...!!!
А потом в сводках - ой! у нас опять жёсткая авария!... С травмами и жизнями...
А где ваши камеры на светофоры и линии!!!???
Спрашивается!...
12:16:32 10-04-2025
Гость (11:46:17 10-04-2025) Вообще ни как не работают!!!Недавича как вчера авария в ... Грузин пролетает на красный, пассажир волнуется:
- Ты чего это на красный проехал?
- Я же джигит!
Едут дальше - зеленый светофор, грузин тормозит.
- А почему на зеленый остановился?
- А вдруг там другой джигит едет!
11:46:49 10-04-2025
никак не повышают, дети от 20 до 40ка до осени буду летать по ленинскому проспекту.
500 р штраф а это для них два стакана кофе на гп или из централки
12:18:27 10-04-2025
Гость (11:46:49 10-04-2025) никак не повышают, дети от 20 до 40ка до осени буду летать п... что такое гп?
12:20:00 10-04-2025
Гость (11:46:49 10-04-2025) никак не повышают, дети от 20 до 40ка до осени буду летать п... Вы не водитель. Сразу видно. Штрафов по 500 руб. на превышение скорости уже давно нет.
12:42:53 10-04-2025
Гость (11:46:49 10-04-2025) никак не повышают, дети от 20 до 40ка до осени буду летать п... думаю, вот ефремов так не думает, и очень благодарен своей теплой уютной камере.
11:49:00 10-04-2025
Камеры безусловно дисциплинируют законопослушных водителей, а следовательно и повышают безопасность на дорогах.
11:53:47 10-04-2025
Почему мобильных комплексов так мало? Вы интернет записи не смотрите? По дорогам не ездите? Весеннее обострение и понос у некоторых не прекращается!
11:58:42 10-04-2025
Навести порядок на дорогах можно моментально
А также уравнять нищий Мухосранск и жирную Москву
Нужно вернуть, как в СССР, талон предупреждений. (Три прокола за нарушение и пол года ходишь пешком)
Но режим на это не пойдёт.
Для них бабло дорожи жизней русских и безопасность на дорогах.
12:22:07 10-04-2025
На Аванесова недалеко от спуска с горы, где камеры на пешеходном переходе с ограничением 20 км/ч, теперь хорошо обеспечивается безопасность. Ползу там как черепаха ночами по пустой широкой хорошо освещенной дороге и рад что бабушек и школьников не сбиваю.
12:39:31 10-04-2025
Камеры на 20 км/что это прям забота о безопасности.