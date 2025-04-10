Как камеры в Алтайском крае повышают безопасность на дорогах?

Количество комплексов фотовидеофиксации нарушений ежегодно увеличивается, как и число вынесенных с их помощью штрафов

10 апреля 2025, 11:22, ИА Амител

Камеры / Фото: pxhere.com/ru/photo/951639

Каждый водитель хотя бы раз получал "письмо счастья" – штраф с камеры фиксации дорожных нарушений за превышение скорости или выезд за стоп-линию. Кто-то сразу оплачивает его со скидкой, кто-то возмущается и бежит оспаривать. Но как на самом деле устроена система фотовидеофиксации в Алтайском крае, какие нарушения выявляют чаще всего и может ли техника ошибаться? Amic.ru поговорил с подполковником полиции, начальником Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП) Госавтоинспекции Алтайского края Екатериной Виноградовой и разобрался, что происходит по ту сторону камеры.

"Цифровые инспекторы" на дорогах Алтайского края

На дорогах Алтайского края сегодня работают 202 стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений (ФВФ), еще 16 передвижных (размещаются в боксах) и пять мобильных (устанавливаются на борту автомобиля). Кроме того, на дорогах региона применяют 81 муляж и 16 антивандальных боксов, которые действуют как психологическое средство профилактики. Водителю издалека сложно определить, настоящая перед ним камера или муляж, и чтобы не нарваться на штраф, автомобилист снижает скорость до установленной на данном участке.

Решение о передислокации комплексов принимают ежегодно, учитывая анализ аварийности на дорогах. Если на участке растет число ДТП, туда с большой долей вероятности переедет камера.

"Комплексы фотовидеофиксации работают в соответствии с федеральным законодательством. Их задача – не столько фиксировать нарушения, сколько "профилактировать" с целью повышения безопасности дорожного движения", – поясняет Екатерина Виноградова.

Эти "цифровые инспекторы" умеют многое: фиксируют выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил остановки и стоянки, движение по полосам, предназначенным для общественного транспорта. Они даже могут разглядеть, пристегнуты ли водитель и пассажир ремнями безопасности, а также определить превышение скорости.

Кстати, именно несоблюдение скоростного режима – самое распространенное нарушение, которое выявляют камеры. В 2024 году в регионе они зафиксировали 2,284 миллиона таких случаев. И это почти в два раза больше, чем годом ранее.

Кроме этого, информация с комплексов используется при раскрытии преступлений, розыске водителей, скрывшихся с места аварий, при возникновении спорных моментов при ДТП и т.д.

"Количество фиксируемых нарушений ежегодно увеличивается благодаря организации новых рубежей контроля с помощью комплексов ФВФ и расширению видов нарушений ПДД, которые они фиксируют", – отмечает подполковник полиции.

Электронные штрафы и скидки

Всего по итогам 2024 года ЦАФАП вынес 2,436 млн штрафов на общую сумму почти 1,475 млрд рублей. А это 92% от всех постановлений об административном правонарушении, выписанных сотрудниками Госавтоинспекции Алтайского края.

Более 1,5 миллиона "писем счастья" были направлены нарушителям в электронном виде через единый портал госуслуг. При этом, как показывает статистика, большинство водителей не упустили возможность уплатить штраф с 50%-й скидкой: в 2024 году "за полцены" было погашено более двух миллионов штрафов.

Напомним, с 1 января 2025 года скидку уменьшили до 25%, но увеличили срок льготной оплаты с 20 до 30 дней.

Что делать, если камера ошиблась?

Иногда техника может дать сбой. Причины – плохие погодные условия или хитрости водителей, которые намеренно искажают номерные знаки. Кто-то прячет их под шторками, кто-то использует грязь, бумагу, даже листву. За такие "фокусы" предусмотрено суровое наказание – лишение прав на срок от года до полутора лет с конфискацией устройства (п. 2.1 ст. 12.2 КоАП).

Если вы не согласны со штрафом, который получили с камер фотовидеофиксации, такое постановление можно обжаловать. Подать жалобу нужно:

– в ЦАФАП Госавтоинспекции, который вынес постановление (лично или по почте);

– в суд по месту фиксации нарушения;

– через единый портал госуслуг (нужно пройти регистрацию и аутентификацию).

"Камера фиксирует не человека, а транспортное средство. Поэтому считается, что нарушил собственник (владелец). Но если машиной в момент нарушения управлял кто-то другой, вам нужно предоставить доказательства. Они будут проверяться, в том числе по базам МВД. Если действительно подтвердится, что за рулем был другой водитель, постановление будет отменено и к ответственности привлекут лицо, в чьем пользовании было транспортное средство", – говорит Екатерина Виноградова.

Доказательствами могут стать полис ОСАГО с указанием допущенного к управлению водителя, договор купли-продажи, аренды или лизинга ТС, запись с видеорегистратора, если она есть, а также показания свидетелей.

Жалобу можно составить в произвольной форме, указав, с чем вы не согласны. Подать ее нужно в десятидневный срок с момента получения постановления по делу об административном правонарушении. Если срок обжалования пропущен, его можно продлить, указав уважительную причину.