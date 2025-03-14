"Не нужно обманывать". Эксперт оценил предложение запретить скидки маркетплейсам
Экономист рассказал amic.ru о формировании цен на популярных интернет-платформах и развеял заблуждения вокруг них
14 марта 2025, 11:23, ИА Амител
Утверждение о том, что скидки на маркетплейсах подстегивают инфляцию в России, не имеет ничего общего с реальностью, а его автор, видимо, не понимает, как устроена экономика и финансовая система, не говоря уже о работе этих площадок – так оценил в беседе с amic.ru предложение ограничить работу популярных торговых интернет-платформ финансовый эксперт, владелец телеграм-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.
Ранее "Газета.ru" сообщила, что экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил изданию (материал в настоящий момент удален с сайта, но растиражирован другими сетевыми ресурсами), будто главными виновниками инфляции являются маркетплейсы, в частности, Wildberries и Ozon, предлагающие большие скидки покупателям. Согласно изданию, процитировавшему Лободу, указанные интернет-площадки, контролируя около 80% рынка, получают сверхприбыль путем снижения цены меньше себестоимости за счет продавцов. Такая ценовая политика является стимулом для спонтанных покупок, однако чревата инфляцией и может вызвать банкротства поставщиков товаров. Как утверждала "Газета.ru", ее собеседник предложил принять закон, ограничивающий скидки на маркетплейсах.Как подчеркнул Алексей Кричевский, у маркетплейсов нет механизма, который обрушивал бы цены ниже себестоимости, они никогда этого делать не будут.
"Все цены, предельные и непредельные, выставляются селлерами, то есть продавцами, а скидки, которые мы видим на этих площадках, скажем, в районе 70-80% на распродажах или каких-то акциях согласованы непосредственно с продавцами", – пояснил эксперт.
Он указал, что если на маркетплейсе какой-то товар стоит, предположим, тысячу рублей, а без скидки – четыре тысячи, это не означает, что его пытались продать за такую стоимость.
"Это значит, что тысяча рублей – минимальная сумма, которую продавец готов получить. При этом она приносит ему приличную прибыль. Здесь просто не нужно обманываться некоторым экономистам, надо поплотнее изучать механизм работы всех площадок, типа Wildberries, Ozon и так далее", – отметил Алексей Кричевский.
По его словам, влияния на инфляцию работа маркетплейсов не оказывает, единственное, за что здесь можно зацепиться, это торговля на интернет-площадках большим количеством товаров из Китая.
"Это может оказать воздействие на волатильность валютного курса, которая бьет по ценам. Но, как правило, на сетевых площадках эту волатильность селлеры уже закладывают в цену. Каких-то серьезных влияний, которые бы жестко отражались на инфляции и могли поднять ее хотя бы на 0,1%, там просто нет. А высказывания, что, например, айфоны где-то продают ниже себестоимости, могут быть связаны с недопониманием роли селлера и платформы. Во-вторых, это просто могут быть просто "левые" айфоны", – пояснил amic.ru финансовый эксперт, владелец телеграм-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.
11:32:13 14-03-2025
высер от очередного эксперта, инвестора, филантропа, и в свободное от всего этого время - миллиардера
11:36:47 14-03-2025
Запретите ювелирным сетям "рисовать" скидки 70-90%. Явно же обман, никогда не было зачеркнутых цен. Неуважение покупателя, за дураков держат.
Это как в продуктовом: вот булка хлеба, стоила 700 руб, а теперь со скидкой 90% стоит 70 руб., налетай, халява!
11:41:46 14-03-2025
Запретить и расстрелять.
Можно наоборот.
13:26:33 14-03-2025
Скидки на маркетплейсах - это обман продавца. Устроено это так: при оформлении карточки товара продавец прописывает минимальную цену. Потом ему предлагают поучаствовать в акции, типа скидка за счет маркетплейса (тут уже обман, т.к. товар продается ниже заявленной продавцом цены, а компенсируется не деньгами, а некими балами маркетплейса)...Следующий этап - при массе писем с разъяснениями от плейса легко пропустить важную инфу, а она гласит, что минимальные цены нужно обновлять раз в месяц или маркетплейс в праве сам установить цену в акции. Если у тебя сотни товаров, то обновлять раз в месяц - опухнет палец указательный И вуальяяяяя... Продавец обнаруживает, что товар продается ниже закупочной. Считаю это прямым мошенничеством.
13:30:46 14-03-2025
Отдельный вопрос - возвраты... Народ опух настолько, что заказывает по десятку вещей с примеркой, а оставляет в результате одну. Затраты на пересылку опять ложатся на продавца. При этом маркеты вообще не интересуются причиной возврата и нарушают закон о защите прав потребителей, ибо существуют товары, возврат и обмен которых законодательством не предусмотрен.
15:22:34 14-03-2025
Дюша (13:30:46 14-03-2025) Отдельный вопрос - возвраты... Народ опух настолько, что зак... "Затраты на пересылку опять ложатся на продавца." - ? все затраты только из кармана покупателя!
20:16:48 14-03-2025
dok_CФ (15:22:34 14-03-2025) "Затраты на пересылку опять ложатся на продавца." - ? все за... Нет. Вы не знаете внутренней кухни. У нас одна заказчица заказала товар. Вернула: "не подошел". А посылка была даже не распакована, обмотана нашим фирменным скотче. Заказала еще раз, снова отказалась. И третий раз. Доставка товара три раза туда и три раза обратно обошлась нам более чем в 2 тысячи рублей. То ли кредитку обналичивала, то ли кэшбэк "зарабатывала", маркетплейс на наши претензии отвечает: "покупатель имеет право, не видим нарушений". Убытки несет ни в чем не виноватый продавец.
12:25:18 15-03-2025
Гость (20:16:48 14-03-2025) Нет. Вы не знаете внутренней кухни. У нас одна заказчица зак... Ну если вы вписались оплачивать бесплатную доставку и отказы, увы и ах
03:44:33 16-03-2025
Диматрий (12:25:18 15-03-2025) Ну если вы вписались оплачивать бесплатную доставку и отказы... Что значит "вы вписались", удивлю вас в этой стране тысячи селлеров продают таким как вы свои товары на МП и мы все "вписались" платить за обратную логистику. А потом эти возвраты от горе-покупателей закладываются в стоимость товара. Получается, что покупатели, которые в большинстве случаев заказывают что-то и в основном выкупают, платят за тех, кто возвращает 9 из 10 заказов. Просто так! Пока МП не начнут вот этих "возвращенцев" как-то наказывать рублем, будут расти цены на МП и будет инфляция.
16:02:07 14-03-2025
перепуки с алиэкспресса накручивают и выставляют на ягодах, плачутся что не дают накрутить три цены
16:44:33 14-03-2025
Всё не так. Не компетентен Х-перт.