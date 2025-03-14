"Не нужно обманывать". Эксперт оценил предложение запретить скидки маркетплейсам

Экономист рассказал amic.ru о формировании цен на популярных интернет-платформах и развеял заблуждения вокруг них

14 марта 2025, 11:23, ИА Амител

Маркетплейс Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Утверждение о том, что скидки на маркетплейсах подстегивают инфляцию в России, не имеет ничего общего с реальностью, а его автор, видимо, не понимает, как устроена экономика и финансовая система, не говоря уже о работе этих площадок – так оценил в беседе с amic.ru предложение ограничить работу популярных торговых интернет-платформ финансовый эксперт, владелец телеграм-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.

Ранее "Газета.ru" сообщила, что экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил изданию (материал в настоящий момент удален с сайта, но растиражирован другими сетевыми ресурсами), будто главными виновниками инфляции являются маркетплейсы, в частности, Wildberries и Ozon, предлагающие большие скидки покупателям. Согласно изданию, процитировавшему Лободу, указанные интернет-площадки, контролируя около 80% рынка, получают сверхприбыль путем снижения цены меньше себестоимости за счет продавцов. Такая ценовая политика является стимулом для спонтанных покупок, однако чревата инфляцией и может вызвать банкротства поставщиков товаров. Как утверждала "Газета.ru", ее собеседник предложил принять закон, ограничивающий скидки на маркетплейсах.Как подчеркнул Алексей Кричевский, у маркетплейсов нет механизма, который обрушивал бы цены ниже себестоимости, они никогда этого делать не будут.

"Все цены, предельные и непредельные, выставляются селлерами, то есть продавцами, а скидки, которые мы видим на этих площадках, скажем, в районе 70-80% на распродажах или каких-то акциях согласованы непосредственно с продавцами", – пояснил эксперт.

Он указал, что если на маркетплейсе какой-то товар стоит, предположим, тысячу рублей, а без скидки – четыре тысячи, это не означает, что его пытались продать за такую стоимость.

"Это значит, что тысяча рублей – минимальная сумма, которую продавец готов получить. При этом она приносит ему приличную прибыль. Здесь просто не нужно обманываться некоторым экономистам, надо поплотнее изучать механизм работы всех площадок, типа Wildberries, Ozon и так далее", – отметил Алексей Кричевский.

По его словам, влияния на инфляцию работа маркетплейсов не оказывает, единственное, за что здесь можно зацепиться, это торговля на интернет-площадках большим количеством товаров из Китая.