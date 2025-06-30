Как магазин без вывески. В агентстве по продвижению рассказали, почему бизнесу нужен сайт

И пояснили, для каких компаний это критически важно

30 июня 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFGjGq9S

Человек за компьютером / Фото: DC Studio / freepik.com

Сегодня сайт – это не просто визитка, а полноценная площадка для продаж. Без него бизнес рискует потерять доверие, видимость в поиске и, самое главное – клиента. Особенно когда конкуренты успешно вышли в интернет-продвижение и охватывают аудиторию в два клика.

Мust have* в бизнесе

"Сайт – центральный элемент воронки. SMM*, таргет, контекст, офлайн-активности – всё ведёт туда. Именно он принимает трафик, конвертирует интерес в заявку, выстраивает первое впечатление. В соцсетях можно увлечь, но продать – через сайт", – отмечает руководитель Digital-агентства Zavod* Надежда Клаус.

Качественная веб-страница говорит о том, что бизнес жив, стабилен и понимает ценность клиента. Это – доверие. Это – аргумент в переговорах. Особенно для b2b*-сектора и госзаказов.

Локальным производителям и брендам без сайта невозможно развивать дилерскую сеть и представлять себя за пределами региона.

"В этих случаях сайт – это не только точка лидогенерации, но и хорошая возможность для управления имиджем" – продолжает Надежда.

И приводит пример, что для алтайских производителей: бренда творожного сыра Kitchn!* и производителя бионапитков из экологически чистых продуктов "Кедроморс" в агентстве учли все детали, которые уже не первый год помогают выгодно представить продукцию себя в целом потенциальным партнерам по всей России.

Еще одно неоспоримое преимущество – через сайт можно анализировать поведение пользователей, A/B-тестировать блоки, следить за источниками трафика и ROI*. Ни одна витрина на маркетплейсе не даст такой гибкости.

Веб-сервис не просто желателен, а критичен для:

Образовательных и экспертных платформ. Сайт работает как медиахаб: материалы, регистрация, обучение, онлайн-платежи.

Строительных компаний, застройщиков, ритейла. Клиент хочет изучить, сравнить, задать вопрос. Всё это – онлайн, без ожидания звонка.

Стартапов и ИТ-продуктов – без сайта не работают краудфандинг, демо и подписка.

Сервисов, кафе, клиник, салонов – клиент сравнивает визуал, смотрит цены, отзывы и уходит, если видит простое дублирование ленты соцсетей.

2025 год – это рост голосового поиска, локального SEO* и мобильной индексации. Только собственный сайт можно адаптировать под эти тренды и расти в топе.

Однако важно доверять создание страницы профессионалам. В противном случае вы сэкономите бюджет на этапе разработки, но потратите еще больше на устранение багов и доработки блоков.

"Агентство работает не изолированно. Созданный сайт интегрируется с рекламной воронкой, email*-рассылкой, SEO-стратегией. Всё – в единой системе, а не "кнопки есть – и ладно". После запуска проекта мы остаемся на связи с клиентом, если нужно вносим обновления, отслеживаем аналитику, проводим масштабирование, A/B-тесты, редизайн. Команда идёт вместе с клиентом. И это наше преимущество", – подытоживает Надежда Клаус.

Digital-агентство Zavod

Адрес: ул. Гвардейская, 1/1

WA: +7-983-173-9948

Сайт *Мust have ("Маст Хэв"); SMM ("ЭсЭмЭм"); Digital-агентства Zavod ("Диджитал-агентство Завод"); b2b ("би2би"); Kitchn! ("Кичн!"); ROI – Return on Investment ("Ретёрн оп Инвестмент"); SEO – Search Engine Optimization ("Сёч Энжин Оптимизейшн"); email ("емэйл")

Фото: ru.freepik.com

ИП Шаповалова А. Д.

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